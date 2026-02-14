L’evento “Educazione sessuo-affettiva e consenso sessuale. Esploriamo, sentiamo, costruiamo”, a cura della community Italy Needs Sex Education, sarà aperto a tutte le persone che desiderano approfondire i temi del consenso sessuale e della prevenzione della violenza.

Salerno, 11 febbraio 2026 – Si terrà sabato 14 febbraio, a partire dalle ore 18:00, presso iMorticelli – Punto di Comunità (Largo Plebiscito 650, Salerno), l’evento promosso da INSE – Italy Needs Sex Education, una campagna di attivismo nata con lo scopo di informare, responsabilizzare e sensibilizzare il Paese circa l’importanza dell’educazione sessuoaffettiva. L’iniziativa è stata ideata e realizzata in collaborazione con Blam – Strategie adattive, realtà attiva sul territorio salernitano e composta da architette che concentrano la loro attenzione e il loro operato sui processi di rigenerazione urbana a base culturale.

L’incontro avrà un taglio teorico-laboratoriale e alternerà momenti di approfondimento con le esperte ad attività partecipative rivolte al pubblico. Il tema di discussione principale sarà il consenso sessuale, oggi centrale nel dibattito pubblico italiano. In particolare, a intervenire e a guidare la discussione saranno Gilda Memoli, in qualità di psicologa, psicoterapeuta ed esperta di sessuologia clinica, Claudia Pecoraro, avvocata penalista esperta in violenza di genere, ed Elena Morrone, dottoranda in Educational and Social Research presso l’Università degli Studi di Salerno. A supportare le attività previste, anche il Centro Antiviolenza Leucosia. L’incontro vuole creare uno spazio per immaginare insieme nuovi modi di pensare la sessualità e le relazioni, oltre i rapporti di potere e la violenza.

Partecipare alle discussioni e alle attività sarà totalmente gratuito. Per riservare un posto, è necessario registrarsi all’evento, compilando il form al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8_y1ecHDIvkumozdmD-6mSASDWGqZhRrSn_dl0Y2knpf4QQ/viewform.

Referente stampa: Bozzetto Giorgia | Contatti: 3338323162 – giorgia.bozzetto@hotmail.com

Comitato organizzativo: Bozzetto Giorgia, Morrone Elena, Vitale Sabrina