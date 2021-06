Periferia Giovane è il progetto che offre opportunità formative e creative ai giovani dell’Ottava Municipalità di Napoli (Piscinola, Marianella, Scampia, Chiaiano) attraverso laboratori, corsi, eventi e percorsi di cinema e teatro.

Periferia Giovane ph. Pino Miraglia

Si tratta di un progetto di inclusione sociale, sviluppato dal fotografo Pino Miraglia e dalla Cooperativa Sociale La Gioiosa, finalizzato al bando “GIOVANI PER IL SOCIALE 2018”, coofinanziato dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. L’obbiettivo è quello di fornire ai giovani opportunità formative, conoscenze di tipo tecnico/professionale, finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro; percorsi di conoscenza per una comprensione delle diverse identità̀ culturali e all’integrazione sociale; conoscenze espressive e creative attraverso l’utilizzo dei linguaggi del teatro e della cultura urbana e di orientamento verso il futuro in seno alla Comunità̀ Europea. Per questo, si è pensato ad azioni formative che comprendono l’utilizzo di nuove tecnologie e iniziative che possono sviluppare la creatività̀ e l’espressività̀ attraverso i linguaggi giovanili della cultura urbana e nello specifico della cultura hip-hop. Allo stesso tempo si vuole creare aggregazione e integrazione sociale sul territorio e una forte connessione con le istituzioni locali e con le due scuole partners: I.T.I. Galileo Ferraris e I.C. 71° Aganoor Marconi (a loro sono destinati i percorsi di cinema e teatro).

Un percorso di 18 mesi, durante i quali i giovani dell’Ottava Municipalità possono seguire gratuitamente corsi di formazione di fotografia e Informatica; laboratori di hip – hop; promozione e comprensione della cittadinanza Europea; percorsi di approfondimento sociale attraverso il cinema e il teatro. Sono previsti anche eventi all’aperto realizzati per la cittadinanza.

fonte immagine: Periferia Giovane ph. Pino Miraglia

A fine maggio, nella sede della Cooperativa Sociale La Gioiosa, sono partiti i quattro laboratori di hip hop, per i giovani dai 14 ai 35 anni, dedicati a Break, Writing, Djing, rap e canto con docenti esperti, come Dj Uncino, Donix, ‘O Iank, Oyoshe, Kali, Buio, El-D. Si aggiungono le lezioni speciali e contributi all’outpout di progetto con guest di eccezione: Lucariello, Shaone, Speaker Cenzou e Rossella Essence.

Fonte immagine: Periferia Giovane ph Pino Miraglia

A seguire i corsi di informatica con Gianluca Buonamassa e quello di fotografia di 150 ore, diretto da Pino Miraglia anche qui con lezioni speciali di Sergio Siano, Alessio Paduano e Lucia Patalano.

Alla fine del percorso, i partecipanti contribuiranno alla realizzazione di un libro e di un cd musicale che racconterà̀ l’intera esperienza del progetto “Periferia Giovane”. Nello specifico, il libro raccoglierà le immagini realizzate dai partecipanti al corso di fotografia e i monologhi prodotti dal laboratorio di drammatizzazione, oltre ad una serie di testi di relatori interni ed esterni al progetto. Il cd sarà̀ realizzato in uno studio di registrazione professionale e comprenderà 10 tracce audio composte dai partecipanti dei corsi di djing-producer e rap e canto.

L’Ottava Municipalità di Napoli è un territorio dove la dispersione scolastica raggiunge numeri tra i più alti in Europa.

La condizione dei minori che risiedono in questa vasta area del capoluogo campano rimane ancora oggi caratterizzata da un crescente disagio legato a fattori di ordine strutturale. Per questa ragione, l’intervento di Apostolos Paipais, Presidente dell’Ottava Municipalità, assume valore preminente: Questo è un territorio popolato da circa 100.000 residenti, dei quali 25.000 sono giovani fino a 20 anni. I dati disponibili sulle inadempienze scolastiche risultano preoccupanti, in alcuni plessi scolastici è addirittura pari al 10%. Inoltre, – continua il Presidente – si riscontra un incremento di minori reclusi in case circondariali o affidati a case famiglia. La situazione diventa drammatica con la maggiore età: i giovani che non hanno usufruito di un percorso di inclusione o non hanno avuto opportunità lavorative, cadono facilmente nella rete delle organizzazioni criminali, tempestive nell’intercettare l’impellente bisogno economico già dalla loro prima adolescenza. Le contraddizioni sociali e culturali – conclude Paipais – vanno sostenute e corrette con azioni di sistema e modelli di rete virtuosi.

Per info

https://www.periferiagiovane.it/

Cooperativa La Gioiosa – Piazza Giovanni Bernardino Tafuri, 16 – Piscinola – Napoli

telefono 081 740 8892 – (dalle 10.00 alle 16.00) 081 7584959 (dalle 14.30 alle 18.00)

Per iscrizioni e info:

info@periferiagiovane.it

corsi@periferiagiovane.it

Pino Miraglia – (Fotografia, Informatica) tel. 347 8105207 (dalle 15.00 alle 19.00)

Rosario Donniacono – DJ Uncino (Laboratori Hip-Hop) tel. 347 9955617 (dalle 15.00 alle 19.00)

Valentina Cimino