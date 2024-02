Arredamento italiano di design: tutte le novità del 2024

L’arredamento della casa segue le tendenze del momento e si distingue per stili che cambiano di stagione in stagione. In questo inizio 2024 sono principalmente tre le caratteristiche che andranno a influenzare i design di questi spazi: ricerca, sostenibilità e multifunzionalità. Le più importanti aziende del settore, tra cui febalcasa.com, si sono mosse in questa direzione, con soluzioni che permettono di dare vita a un arredamento italiano di design 100% in linea con i trend del momento.

Tendenze arredamento italiano di design 2024: i colori

Tra i colori che influenzeranno i progetti d’architettura d’interni del 2024 si confermano le tonalità neutre e naturali (bianco, beige, grigio, kaki e avorio) con tre novità: il terracotta (nuance calda e sofisticata), il Sweet Embrace (un rosa-lilla pallido molto sofisticato) e il Limitless (un nuovo beige più caldo e rilassante). Anche le nuance terrose saranno protagoniste dell’arredamento, con le sfumature del marrone, dell’arancione, del giallo e del rosso a farla da padrone, mentre il lilla e il viola verranno sostituiti dall’azzurro Tiffany e dal blu cobalto e blu nova. Altra novità saranno i colori saturi e vivaci in ogni ambiente della casa, sia per le pareti che per l’arredamento. Trend dell’anno sarà nuovamente il verde, soprattutto nelle declinazioni mela, oliva e acqua, mentre l’abbinamento più ricercato sarà il mix equilibrato di toni sfarzosi e pastelli delicati.

Gli stili di tendenza nel 2024

Il primo stile che spopolerà nell’arredamento casa 2024 è quello sostenibile: un approccio green che gioca con materiali eco-friendly, mobili e complementi che derivano dal riutilizzo, colori naturali e accessori smart e tech per aumentare l’efficienza energetica e ridurre l’impatto ambientale. Proseguirà anche quest’anno la voglia di case eleganti e minimali in perfetto stile moderno, che prevedono linee rigorose e pulite, colori tenui, funzionalità degli spazi, arredamento essenziale con pochi mobili e complementi scelti con grande cura e la tecnologia a governare gli ambienti. Infine, il nuovo trend sarà un design che mescola gli stili e punta alla creatività e alla multifunzionalità. Gli interni diventano così un mix di combinazioni inaspettate e stanze personalizzate secondo il proprio gusto, con elementi differenti tra loro e mobili e complementi che arrivano da mondi differenti.

Tendenze per l’arredo cucina

Anche nel 2024 la cucina sarà l’ambiente più importante dell’intera casa, con alcune novità in fatto di design, funzionalità e arredamento. Prima di tutto, intelligenza e connettività daranno un’anima ancora più digitale e tecnologica a questo ambiente e renderanno elettrodomestici e accessori, ma anche l’illuminazione integrata, super innovativi e controllabili con assistenti vocali. Stop poi ai colori neutri in favore di tonalità più audaci ed eccentriche sia negli accessori sia nel design globale, con il verde bosco, il blu profondo, il giallo, il rosso e il corallo vibrante che daranno massima energia a ogni singolo spazio. L’isola centrale si conferma protagonista delle nuove cucine, sia a livello estetico sia pratico, mentre gli armadi diventano a scomparsa e senza maniglie, per ambienti più fluidi, funzionali e super contemporanei.