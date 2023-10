Tutto ciò che c'è da sapere quando acquisti dei bijoux

Il termine bijoux deriva dal francese ed indica un gioiello. Oggigiorno sia uomini che donne indossano tanti accessori di qualunque valore, prezzo e dimensione. La moda cambia continuamente ed è bello essere sempre al passo con i trend del momento. Tuttavia, esistono dei confini tra un gioiello vero e proprio e un bijoux? I bijoux sono tutti uguali? In termini di valore economico e caratteristico del prodotto non sono la stessa cosa. Scopriamo insieme le differenze utili per gli acquisti consapevoli.

La parola gioiello deriva dal francese e si traduce dal termine bijoux. Quando si parla di gioielli ci si riferisce spesso a oggetti preziosi, mentre il bijoux viene etichettato come un accessorio più economico, che tutti possono permettersi.

Un gioiello si definisce tale se realizzato dunque con metalli preziosi e gemme. Tra i metalli ci sono l’oro, l’argento, il platino, il palladio e il titanio. Per le gemme, invece, le più gettonate sono i rubini, gli smeraldi, i diamanti, le perle e gli zaffiri. Più sono preziosi i metalli e le gemme, più aumenta anche il costo del gioiello.

Rispetto al passato, oggigiorno chi indossa gioielli in oro è meno sereno a causa dei numerosi tentativi di furti e spesso non è contento del fatto che nonostante abbia un accessorio di valore, tende a indossare sempre lo stesso per molto tempo.

Salvo che nelle occasioni speciali, nella quotidianità gran parte delle persone preferiscono – a parità di prezzo – acquistare gioielli più economici e cambiare di volta in volta ciò che si indossa. Un gioiello più fruibile ma ugualmente modaiolo: il bijoux, come ad esempio quelli in vendita su Spotbyte. Bracciali, orecchini, collanine, anelli, accessori e cavigliere alla moda, per uomini e donne, anche con simboli LGBT. Colorati e non binari; in corda, pelle intrecciata, catena, legno, con stampe o arcobaleni. La moda alla portata di tutti rappresenta un importante valore sociale oltre che estetico e inclusivo.

I bijoux sono generalmente realizzati in ottone, bronzo, rame, acciaio, alluminio o altri materiali. Non sono in lega preziosa ma hanno comunque una manifattura originale e creativa.

Perché scegliere l’acciaio?

I gioielli che indossiamo entrano a contatto con la nostra pelle, dunque è bene scegliere accuratamente i materiali di cui sono fatti per evitare allergie o dermatiti. L’ideale è preferire i gioielli in acciaio chirurgico piuttosto che quelli in metallo.

L’acciaio è una lega il cui componente principale è il ferro. I gioielli in acciaio non si ossidano (per intenderci, non diventano “neri” o “verdi” a contatto con la pelle), sono molto resistenti e non richiedono particolare attenzione. Si possono tranquillamente lavare con acqua e sapone, non necessitano l’acquisto di prodotti appositi o per lo più costosi. Sono ipoallergenici e dunque non provocano reazioni cutanee.

Le leghe di acciaio più utilizzate sono la 304 e la 316 (che sono utilizzate anche in chirugia, ed ecco perché si parla di acciaio chirugico), contengono nichel per loro stessa natura ma ciò che è importante non è il contenuto di nichel nel bijoux, ma il rilascio di nichel sulla pelle.