Come cambia l’uso dei terreni agricoli: tra coltivazioni tradizionali e nuove opportunità green

ll modo in cui vengono utilizzati i terreni agricoli sta attraversando una fase di profonda trasformazione. Se da un lato le colture tradizionali continuano a rappresentare una base solida per molte aziende, dall’altro crescono le opportunità legate alla sostenibilità, alla produzione energetica e alla diversificazione delle fonti di reddito. In questo scenario sempre più dinamico, si fanno strada approcci innovativi che stanno ridefinendo il concetto stesso di “utilizzo produttivo” del suolo. Non sorprende che tra i proprietari di appezzamenti inutilizzati o scarsamente coltivati si stia diffondendo la ricerca di soluzioni alternative – e a tal proposito segnaliamo che l’articolo di Sunpark spiega come far rendere un terreno agricolo – anche in assenza di un’attività agricola diretta.

Alla base di questo cambiamento c’è l’urgenza di rendere le attività agricole più resilienti rispetto alle sfide ambientali e di mercato. L’instabilità climatica, la pressione sui prezzi, i costi in aumento per energia e materie prime, impongono una revisione delle strategie aziendali. In parallelo, la transizione ecologica e la diffusione delle tecnologie green stanno creando nuove opportunità per chi possiede un terreno, anche se non ha esperienza diretta nel settore agricolo.

Una delle soluzioni più interessanti è rappresentata dall’agrivoltaico, un sistema che permette di combinare coltivazioni e produzione di energia solare sulla stessa superficie. A differenza del fotovoltaico a terra tradizionale, che spesso sostituisce le colture, l’agrivoltaico è pensato per convivere con esse: i pannelli vengono posizionati a un’altezza tale da consentire il passaggio di macchinari e la crescita delle piante sottostanti. In molti casi, l’ombreggiatura parziale si rivela addirittura vantaggiosa per alcune colture, soprattutto in aree soggette a stress idrico.

La possibilità di generare energia rinnovabile rappresenta una leva importante anche per chi decide di utilizzare il terreno in modo non agricolo. Gli impianti fotovoltaici o le soluzioni ibride (come serre solari o impianti integrati a stalle e magazzini) offrono oggi un’opzione concreta per monetizzare spazi che altrimenti rimarrebbero inutilizzati. Ovviamente, ogni progetto va studiato attentamente in base alle normative locali, alla tipologia del terreno e agli eventuali vincoli paesaggistici o ambientali.

Ma non c’è solo l’energia. Un numero crescente di imprenditori agricoli sta riconvertendo parte dei propri appezzamenti a colture alternative, più resistenti e richieste dal mercato. È il caso delle piante officinali, del bambù, della canapa industriale, di alcune varietà di frutta antica e di coltivazioni destinate alla trasformazione alimentare o cosmetica. Queste soluzioni, se ben pianificate, permettono di entrare in filiere a valore aggiunto e di ridurre la concorrenza con le grandi produzioni standardizzate.

Il recupero dei terreni marginali, fino a poco tempo fa considerati economicamente improduttivi, è un’altra delle tendenze in atto. In collina, in zone aride o nei pressi di aree urbane, i terreni agricoli possono diventare lo scenario ideale per attività multifunzionali, come l’agriturismo, la didattica ambientale o il turismo esperienziale. Anche in questi casi, il valore del suolo non è legato solo a ciò che produce, ma anche a come può essere vissuto e raccontato.

In parallelo, si assiste a una crescita delle pratiche rigenerative: modelli di coltivazione che non si limitano a “sfruttare” il terreno, ma lo migliorano nel tempo. Tecniche come la rotazione evoluta, l’agroforestazione, il sovescio o la semina su sodo puntano a rigenerare la fertilità naturale del suolo, aumentare la biodiversità e ridurre la dipendenza da fertilizzanti e pesticidi. Queste pratiche, oggi spesso accompagnate da incentivi o riconoscimenti nell’ambito della nuova PAC europea, sono sempre più valorizzate anche a livello commerciale.

Un altro aspetto da non sottovalutare riguarda il ruolo dei dati. L’agricoltura di precisione, l’uso di sensori, droni e piattaforme digitali per monitorare lo stato del terreno e delle colture, consente di ridurre gli sprechi, aumentare l’efficienza e prendere decisioni più consapevoli. Anche chi gestisce superfici ridotte può oggi accedere a strumenti avanzati per migliorare la gestione, valutare nuove colture o prevedere meglio le rese in funzione delle condizioni ambientali.

Certo, ogni terreno ha le sue specificità. Le scelte vanno fatte tenendo conto dell’esposizione, del tipo di suolo, della disponibilità d’acqua, della posizione rispetto alle infrastrutture e dei vincoli amministrativi. Ma proprio per questo, è importante sapere che le opzioni a disposizione sono molto più ampie rispetto al passato. Un terreno agricolo, anche se piccolo o incolto, può essere trasformato in una risorsa attiva, con un ruolo chiave nella transizione energetica e ambientale in corso.

Il futuro dell’agricoltura, in fondo, non è solo nelle mani di grandi produttori o aziende altamente tecnologiche. Passa anche dalle scelte di chi possiede un terreno e decide di investirci con lungimiranza, adottando soluzioni innovative, sostenibili e coerenti con il proprio contesto. Che si tratti di coltivazioni, energia o attività legate al territorio, la chiave sta nel saper valorizzare ogni appezzamento per quello che può offrire, oggi e nei prossimi decenni.