Spesso visti con sospetto dai viaggiatori che temono di non avere sufficiente libertà negli spostamenti e nell’organizzazione delle attività, i viaggi di gruppo sono una risorsa impareggiabile per chi desidera andare alla scoperta di nuove culture e non vuole (o non può) farsi carico interamente della pianificazione di spostamenti e soggiorni. Tutto ciò senza incidere negativamente sull’esperienza e con costi del tutto comparabili a quelli che si dovrebbero sostenere altrimenti. Vediamo allora i cinque motivi per scegliere i viaggi di gruppo.

Zero stress per la partenza

I viaggi di gruppo sono una tipologia di vacanza che ha il grande vantaggio di essere molto comoda dal punto di vista del turista, poiché è sollevato da tutta una serie di impegni. Il suo principale compito è selezionare la destinazione e trovare un’agenzia viaggi in grado di proporre un itinerario coerente con le sue aspettative e i suoi budget.

A tutto il resto pensa l’agenzia, che si occupa interamente della prenotazione di hotel, volo, biglietti per la visita di attrazioni incluse nell’itinerario di viaggio. Non solo: in caso di spostamenti in loco, sarà l’agenzia a provvedere al noleggio di un pullman o alla prenotazione dei biglietti per treni, autobus, metropolitana, eccetera.

Un viaggio all inclusive

Un viaggio organizzato significa comodità e tutele. L’agenzia provvede a tutta la fase logistica e organizzativa, ma si preoccupa anche di fornire un pacchetto che metta a riparo il cliente da eventuali imprevisti. Per questa ragione un tour organizzato comprende sempre un’assicurazione di viaggio che, a seconda della copertura scelta, può intervenire anche in caso di smarrimento del bagaglio, malattie, ricoveri in loco.

Naturalmente la scelta della copertura è da valutare con il supporto di un operatore esperto, in grado di aiutare il viaggiatore nella valutazione dei rischi connessi al tipo di viaggio.

Ma scegliere un viaggio all inclusive non è solo sinonimo di maggiore sicurezza, c’è anche la tranquillità di partire avendo tutto programmato. Non c’è spazio per gli imprevisti e qualora si presentasse un ostacolo durante l’itinerario, gestirlo sarà compito dell’accompagnatore che segue il gruppo durante tutto il viaggio.

Prezzi certi e competitivi

Quando si parte per una vacanza organizzata in autonomia, stimare i costi totali è praticamente impossibile. Ma le cose cambiano quando si parla di viaggi di gruppo: essendo tutto organizzato dall’agenzia, i costi per volo, soggiorno, pasti ed escursioni incluse nel pacchetto sono prestabiliti e vengono sostenuti prima della partenza. In questo modo, si sa fin da subito quanto si andrà a spendere, e valutare la sostenibilità del viaggio rispetto ai propri bilanci diventa molto più semplice.

Inoltre, i prezzi di un viaggio di gruppo sono generalmente più bassi di quelli che si potrebbero ottenere viaggiando da soli, soprattutto se si sceglie un pacchetto con pernottamento e pensione completa. Merito delle partnership che le agenzie di viaggio stringono con compagnie aeree e catene alberghiere.

Fare nuove conoscenze

Il viaggio di gruppo attrae per la sua estrema comodità, ma è anche l’occasione per fare nuove amicizie. Ottimo per i viaggiatori solitari, permette di interagire con gli altri componenti del gruppo, senza però essere costretti a condividere ogni singolo momento della giornata.

La socialità risulta quindi più semplice che in altri contesti, ma non va vissuta come un’imposizione. È naturale infatti che, trovandosi in un gruppo di persone eterogeneo per età e classe sociale, ci siano soggetti con cui si ha maggiore affinità e altri con cui socializzare ci risulta più difficile.

In ogni caso, la passione per i viaggi tende ad essere un forte collante sociale, e spesso le comitive finiscono per ritrovarsi anche nelle uscite non programmate. Non è raro che durante i viaggi di gruppo nascano amicizie che si mantengono anche dopo il rientro a casa.

Guide locali per scoprire la vera cultura del posto

Sempre più spesso le agenzie che propongono viaggi di gruppo prevedono la presenza di una guida locale. Si tratta di una persona che conosce bene il paese di destinazione e che, nella maggior parte dei casi, vive lì. Il vantaggio di spostarsi avendo un supporto di questo genere è a 360°.

Da un lato diminuisce il rischio di trovarsi in difficoltà, perché la guida locale sa bene quali zone evitare durante le visite nelle città. Dall’altro, essere accompagnati da una persona del posto significa poter contare su una guida che ha la soluzione a portata di mano per qualsiasi esigenza imprevista: dal bisogno di trovare una farmacia nelle vicinanze alla selezione di un ristorante dove gustare il piatto tipico locale.

Poter contare su una guida locale significa quindi avere una persona di riferimento affidabile, che conosce il luogo e che parla fluentemente la lingua del posto. Quest’ultimo è un fattore molto importante soprattutto quando si viaggia al di fuori dell’Europa, dove le probabilità di avere problemi burocratici sono più alte e l’interazione con eventuali forze dell’ordine diventa particolarmente delicata.