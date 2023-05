La scoperta di una meta sconosciuta e la pace che solo un vero paradiso terrestre può regalare. È ciò che spinge sempre più coppie a trascorrere la propria luna di miele in destinazioni originali e poco convenzionali. Dove andare? Ecco 7 mete da non farsi scappare per un viaggio di nozze fuori dagli schemi, con soluzioni adatte a chi cerca un relax totale, ma anche per chi sogna una vera avventura da vivere in coppia.

Isole Andamàne

Chi sogna spiagge esotiche ma non vuole partire per una destinazione inflazionata come le Maldive dovrebbe considerare le isole Andamàne. Si trovano tra l’India e la Birmania e si caratterizzano per la presenza di spiagge incontaminate.

Al di fuori del tradizionale circuito turistico, le isole Andamàne sono la risposta ideale per le coppie che sognano una luna di miele in un atollo tropicale, tra l’azzurro del mare e il verde brillante della foresta pluviale.

Le attività possibili in una località di questo genere non si limitano certo al riposo in spiaggia. Oltre a prendere il sole e fare il bagno, le coppie che scelgono questa destinazione possono dedicarsi a immersioni subacquee, gite in barca alla scoperta delle varie isole che compongono l’arcipelago e avvincenti sessioni di trekking nella giungla.

Isole Samoa

Arcipelago nel cuore dell’Oceano Pacifico, le isole Samoa sono una destinazione dal fascino esotico che conquista per la bellezza delle spiagge ma anche per la genuinità della popolazione. Qui avere rapporti umani autentici, senza il tipico distacco tra turista e local, è più semplice di quanto si possa immaginare.

Anche le attrattive in fatto di bellezze naturalistiche sono molte. E sebbene tutte le isole dell’arcipelago abbiano un certo appeal, una vacanza in questa destinazione non può prescindere da una visita nelle due isole principali: Upolu e Apia.

Palau

Restando in tema di isole dal gusto selvaggio, lontane dalle destinazioni più battute, Palau è un’altra destinazione da non sottovalutare. Questa incantevole isola si trova in Micronesia ed è bagnata dalle azzurre acque dell’Oceano Pacifico.

È la scelta ideale per chi vuole vivere momenti di intenso relax e mettersi alla prova con nuove esperienze sportive. A Palau si possono infatti praticare snorkeling, immersioni e trekking. Assolutamente da provare i percorsi escursionistici delle Rock Islands, isole calcaree di grande bellezza, dichiarate nel 2012 Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

Sudafrica

Se per la luna di miele si è prevista una vacanza piuttosto lunga anche il Sudafrica è un’ottima opzione. In questo caso le bellezze naturalistiche da scoprire sono moltissime e se un tour di tutte le destinazioni che meritano una visita sembra impossibile, conviene concentrarsi su una regione specifica. Magari ricorrendo ad un viaggio organizzato da un’agenzia per andare alla scoperta dei grandi animali africani.

Le opzioni in fatto di safari certo non mancano e le sistemazioni proposte sono in grado di soddisfare anche i viaggiatori più esigenti.

Costa Rica

Le coppie alla ricerca di grandi emozioni trovano la destinazione perfetta nella Repubblica di Costa Rica. Questo eccezionale paese, abbracciato dal Mar dei Caraibi, permette di andare ben oltre il bagno in mare, potendo contare su una ricca serie di scenari naturali da esplorare. Essendo abbastanza boscoso, il territorio della Costa Rica è indicato per escursioni e trekking, oltre a snorkeling, immersioni e pesca in barca al largo della costa.

Isola di Pasqua

Voglia di un viaggio indimenticabile? L’Isola di Pasqua è la destinazione giusta! Stiamo parlando di un luogo unico al mondo, ricco di storia e di mistero. La meta perfetta per una coppia che sogna di trascorrere la luna di miele all’insegna della cultura e della bellezza.

I suoi siti archeologici custodiscono complessivamente circa 900 statue, chiamate Moai e datate tra l’8° e il 16° secolo. Queste monumentali sculture sono ancora oggi avvolte di un alone di mistero, anche se la loro provenienza è indubbiamente da attribuire alle popolazioni indigene che abitavano l’isola prima delle colonizzazioni.

Mentre le attrattive da un punto di vista naturalistico sono principalmente legate all’origine vulcanica dell’isola, con colline verdeggianti e scogliere nere che si gettano a picco tra le onde. Senza dimenticare la bellezza delle acque della Polinesia, di cui effettivamente quest’isola fa parte (nonostante appartenga al Cile).

Galapagos

Leoni marini, iguane e fenicotteri e persino pinguini. Le Galapagos sono la meta dei sogni delle coppie che amano gli animali e desiderano osservare, all’interno del loro habitat naturale, alcune delle specie che hanno ispirato la teoria dell’evoluzione di Darwin. È qui infatti che lo studioso si trovava quando la elaborò, nel 1835.

Tra le tappe irrinunciabili di una vacanza in questo arcipelago c’è la Baia delle tartarughe sull’isola di Santa Cruz, ma anche la Gardner Bay è da considerare un must.

La giusta pianificazione per il viaggio perfetto

La meta non è tutto. L’ingrediente indispensabile per un viaggio di nozze indimenticabile è la pianificazione. L’itinerario va studiato nei minimi dettagli, per evitare che qualche imprevisto trasformi la luna di miele in una vacanza da incubo. Per questo è consigliabile affidarsi a un’agenzia specializzata in viaggi all’estero, che è in grado di presentare al cliente mete sconosciute al grande pubblico fornendo un servizio a 360 gradi.