Se possiedi un pozzo privato, l’analisi regolare della sua acqua non è un optional, ma una necessità.
L’acqua di pozzo, a differenza di quella proveniente dall’acquedotto pubblico, non è sottoposta a controlli costanti, rendendoti l’unico responsabile della sua potabilità e sicurezza.
In questo articolo esploreremo l’importanza dell’analisi delle acque da pozzo, provando ad identificare una frequenza minima di esecuzione dei controlli e le modalità di interpretazione dei risultati nell’ottica di garantire la massima tutela alle persone che utilizzano l’acqua e di prolungare il più possibile la vita utile dell’impianto.
Le potenziali fonti di contaminazione dell’acqua del pozzo
Il consumo di acqua contaminata può portare a gravi problemi di salute: dalle infezioni gastrointestinali a lungo termine, a effetti neurologici e persino al cancro.
Per i bambini piccoli, gli anziani e le persone con sistema immunitario compromesso, i rischi sono ancora maggiori.
Esistono diverse tipologie di fattori che possono contaminare l’acqua del pozzo, in particolare le principali fonti di contaminazione sono:
- pesticidi, erbicidi, nitrati e nitriti provenienti da fertilizzanti utilizzati dal settore agricolo possono percolare nel terreno e raggiungere le falde acquifere;
- scarichi settici malfunzionanti, perdite da fognature e smaltimento improprio di rifiuti associati all’attività di insediamenti umani possono rilasciare batteri (come E. coli), virus e sostanze chimiche;
- metalli pesanti, solventi e altri inquinanti industriali;
- elevate concentrazioni di minerali come arsenico, radon o fluoro, naturalmente presenti nel terreno, possono essere dannosi per la salute;
- difetti di costruzione o danneggiamenti del pozzo possono favorire l’ingresso di contaminanti dalla superficie.
Quali parametri delle acque da pozzo è necessario analizzare?
Un’analisi completa dell’acqua del pozzo dovrebbe includere i seguenti parametri:
- Parametri Batteriologici:
- Coliformi totali: indicatore generico di potenziale contaminazione batterica. La loro presenza suggerisce che i microrganismi sono entrati nel sistema idrico;
- Escherichia coli (E. coli): la presenza di E. coli indica una contaminazione fecale recente, suggerendo la possibile presenza di altri patogeni più pericolosi come virus e protozoi;
- Parametri Chimici Comuni:
- pH: Misura l’acidità o l’alcalinità dell’acqua. Un pH non ottimale può influire sul sapore dell’acqua e sulla corrosione delle tubature;
- Durezza (Calcio e Magnesio): questo valore indica la concentrazione di minerali che causano incrostazioni e possono influire sull’efficacia dei saponi;
- Nitrati e Nitriti: sono associati all’inquinamento agricolo e settico. Elevate concentrazioni di nitrati sono particolarmente pericolose per i neonati;
- Cloruri: possono indicare l’intrusione di acque reflue o saline.
- Solfati: possono influenzare il sapore e avere effetti lassativi a elevate concentrazioni.
- Torbidità: misura la limpidezza dell’acqua. Un’elevata torbidità può indicare la presenza di particelle sospese che possono proteggere i microrganismi.
- Metalli Pesanti: arsenico, piombo, cadmio, cromo, mercurio sono metalli altamente tossici anche a basse;
- Composti Organici Volatili (VOC) e Pesticidi: questi parametri devono essere monitorati costantemente soprattutto se il pozzo si trova in prossimità di aree agricole o industriali.
Ogni quanto è necessario eseguire analisi delle acque da pozzo
La raccomandazione generale è di analizzare l’acqua del pozzo almeno una volta all’anno per i parametri batteriologici e i nitrati.
Le tempistiche di analisi devono essere necessariamente riviste aumentando la frequenza quando:
- ci sono cambiamenti nel sapore, odore o colore dell’acqua;
- si verificano problemi di salute inspiegabili tra i membri della famiglia;
- si verificano alluvioni o altre eventi metereologici estremi che potrebbe aver inquinato la falda acquifera;
- si concludono lavori di riparazione o manutenzione del pozzo;
- ci sono nuove costruzioni o attività agricole/industriali nelle vicinanze;
- il pozzo è stato inutilizzato per un lungo periodo.
Come vengono interpretati i risultati delle analisi delle acque da pozzo
I risultati delle analisi relative alla potabilità dell’acqua vengono interpretati in funzione dei limiti presenti nel D. Lgs. 18/2023, che recepisce la Direttiva (UE) 2020/2184 riguardante la qualità delle acque destinate al consumo umano.
Nello specifico:
- Contaminazione batteriologica (E. coli o Coliformi totali): se presenti, l’acqua non è potabile. È necessario identificare la fonte della contaminazione e procedere con un intervento di bonifica;
- Nitrati elevati: se i livelli superano i limiti, specialmente per i neonati, l’acqua non è sicura;
- Metalli pesanti: la presenza di metalli pesanti richiede soluzioni specifiche di filtrazione o trattamento;
- Durezza: sebbene non pericolosa per la salute, la durezza può causare problemi di incrostazioni;
- pH non ottimale: un pH troppo acido può causare corrosione delle tubature.