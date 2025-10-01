Analisi delle acque da pozzo
Se possiedi un pozzo privato, l’analisi regolare della sua acqua non è un optional, ma una necessità.

L’acqua di pozzo, a differenza di quella proveniente dall’acquedotto pubblico, non è sottoposta a controlli costanti, rendendoti l’unico responsabile della sua potabilità e sicurezza.

In questo articolo esploreremo l’importanza dell’analisi delle acque da pozzo, provando ad identificare una frequenza minima di esecuzione dei controlli e le modalità di interpretazione dei risultati nell’ottica di garantire la massima tutela alle persone che utilizzano l’acqua e di prolungare il più possibile la vita utile dell’impianto.

Le potenziali fonti di contaminazione dell’acqua del pozzo

Il consumo di acqua contaminata può portare a gravi problemi di salute: dalle infezioni gastrointestinali a lungo termine, a effetti neurologici e persino al cancro.

Per i bambini piccoli, gli anziani e le persone con sistema immunitario compromesso, i rischi sono ancora maggiori.

Esistono diverse tipologie di fattori che possono contaminare l’acqua del pozzo, in particolare le principali fonti di contaminazione sono:

  • pesticidi, erbicidi, nitrati e nitriti provenienti da fertilizzanti utilizzati dal settore agricolo possono percolare nel terreno e raggiungere le falde acquifere;
  • scarichi settici malfunzionanti, perdite da fognature e smaltimento improprio di rifiuti associati all’attività di insediamenti umani possono rilasciare batteri (come E. coli), virus e sostanze chimiche;
  • metalli pesanti, solventi e altri inquinanti industriali;
  • elevate concentrazioni di minerali come arsenico, radon o fluoro, naturalmente presenti nel terreno, possono essere dannosi per la salute;
  • difetti di costruzione o danneggiamenti del pozzo possono favorire l’ingresso di contaminanti dalla superficie.

Quali parametri delle acque da pozzo è necessario analizzare?

Un’analisi completa dell’acqua del pozzo dovrebbe includere i seguenti parametri:

  1. Parametri Batteriologici:
    • Coliformi totali: indicatore generico di potenziale contaminazione batterica. La loro presenza suggerisce che i microrganismi sono entrati nel sistema idrico;
    • Escherichia coli (E. coli): la presenza di E. coli indica una contaminazione fecale recente, suggerendo la possibile presenza di altri patogeni più pericolosi come virus e protozoi;
  2. Parametri Chimici Comuni:
    • pH: Misura l’acidità o l’alcalinità dell’acqua. Un pH non ottimale può influire sul sapore dell’acqua e sulla corrosione delle tubature;
    • Durezza (Calcio e Magnesio): questo valore indica la concentrazione di minerali che causano incrostazioni e possono influire sull’efficacia dei saponi;
    • Nitrati e Nitriti: sono associati all’inquinamento agricolo e settico. Elevate concentrazioni di nitrati sono particolarmente pericolose per i neonati;
    • Cloruri: possono indicare l’intrusione di acque reflue o saline.
    • Solfati: possono influenzare il sapore e avere effetti lassativi a elevate concentrazioni.
    • Torbidità: misura la limpidezza dell’acqua. Un’elevata torbidità può indicare la presenza di particelle sospese che possono proteggere i microrganismi.
    • Metalli Pesanti: arsenico, piombo, cadmio, cromo, mercurio sono metalli altamente tossici anche a basse;
    • Composti Organici Volatili (VOC) e Pesticidi: questi parametri devono essere monitorati costantemente soprattutto se il pozzo si trova in prossimità di aree agricole o industriali.

Ogni quanto è necessario eseguire analisi delle acque da pozzo

La raccomandazione generale è di analizzare l’acqua del pozzo almeno una volta all’anno per i parametri batteriologici e i nitrati.

Le tempistiche di analisi devono essere necessariamente riviste aumentando la frequenza quando:

  • ci sono cambiamenti nel sapore, odore o colore dell’acqua;
  • si verificano problemi di salute inspiegabili tra i membri della famiglia;
  • si verificano alluvioni o altre eventi metereologici estremi che potrebbe aver inquinato la falda acquifera;
  • si concludono lavori di riparazione o manutenzione del pozzo;
  • ci sono nuove costruzioni o attività agricole/industriali nelle vicinanze;
  • il pozzo è stato inutilizzato per un lungo periodo.

Come vengono interpretati i risultati delle analisi delle acque da pozzo

I risultati delle analisi relative alla potabilità dell’acqua vengono interpretati in funzione dei limiti presenti nel D. Lgs. 18/2023, che recepisce la Direttiva (UE) 2020/2184 riguardante la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Nello specifico:

  • Contaminazione batteriologica (E. coli o Coliformi totali): se presenti, l’acqua non è potabile. È necessario identificare la fonte della contaminazione e procedere con un intervento di bonifica;
  • Nitrati elevati: se i livelli superano i limiti, specialmente per i neonati, l’acqua non è sicura;
  • Metalli pesanti: la presenza di metalli pesanti richiede soluzioni specifiche di filtrazione o trattamento;
  • Durezza: sebbene non pericolosa per la salute, la durezza può causare problemi di incrostazioni;
  • pH non ottimale: un pH troppo acido può causare corrosione delle tubature.

