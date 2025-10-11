Stanchezza dopo le vacanze, cosa fare per riprendere energie

Quante volte avete sentito qualcuno dire: “Mi serve una vacanza dalla vacanza!”? Non è solo una battuta: la stanchezza fisica e mentale che si avverte al rientro dalle ferie è una condizione reale, e può causare disagi concreti.

Si tratta di un problema comune, soprattutto tra settembre e ottobre, quando il ritorno alla routine tra back to school e back to work mette alla prova tutti. Vediamo insieme come ricaricare le energie e affrontare al meglio la ripartenza dopo la pausa estiva.

Sindrome Post Vacation Blues: come riconoscerla

Questa sensazione di stanchezza ha anche un nome: si chiama Post Vacation Blues. I sintomi che si manifestano prima del rientro, dopo un periodo di vacanza, non sono solo di natura psicologica, ma anche fisica. Tristezza, irritabilità e nervosismo si accompagnano spesso a una sensazione di ansia, legata al pensiero che il momento spensierato delle ferie stia per concludersi e si stia tornando alla routine quotidiana.

Questi stati d’animo possono somatizzarsi in forma di spossatezza, difficoltà di concentrazione e indebolimento del sistema immunitario – condizioni poco favorevoli per affrontare con slancio un nuovo periodo lavorativo o scolastico. Anche se si tratta di una condizione temporanea, la stanchezza fisica e mentale può essere gestita efficacemente adottando i giusti accorgimenti.

Come riprendersi dopo le vacanze

Piccoli accorgimenti possono aiutare ad alleviare la sensazione di affaticamento che spesso accompagna il ritorno dalle vacanze. Una volta ristabilita la routine quotidiana, riabituarsi gradualmente ai ritmi può essere molto utile per evitare bruschi cambiamenti.

Particolare attenzione va prestata al ritmo circadiano, ovvero il nostro orologio biologico interno. Durante le ferie, è comune dormire più a lungo, complice l’assenza della sveglia e un ritmo di vita più rilassato. Per chi si trova a passare bruscamente da più di 8 ore di sonno a meno di 7, come spesso accade nel periodo lavorativo, può essere d’aiuto anticipare l’orario in cui si va a dormire, così da permettere all’organismo di adattarsi gradualmente ai nuovi ritmi.

Le giornate iniziano ad accorciarsi e il sole che tramonta prima non è certo un toccasana per chi sente la nostalgia delle vacanze. In questo periodo, esporsi alla luce naturale anziché a quella artificiale può fare una grande differenza: favorisce la produzione di serotonina, l’ormone del buonumore, e aiuta a contrastare il calo dell’energia e dell’umore.

Nei primi weekend dopo il rientro al lavoro, può essere utile dedicare del tempo di qualità a se stessi e alle persone care, trascorrere momenti all’aria aperta, immergersi nella natura o riprendere i propri hobby. Sono piccole azioni che aiutano a mantenere vivo l’entusiasmo, a rallentare gradualmente e a lasciarsi guidare dalle proprie passioni.

Anche l’alimentazione può giocare un ruolo importante nel contrastare la stanchezza post-vacanza. Una carenza di sali minerali come potassio e magnesio può infatti contribuire a sintomi come affaticamento e difficoltà di concentrazione. In questi casi, l’integrazione di magnesio per la stanchezza fisica e mentale può rivelarsi utile per supportare i livelli di energia e favorirne il recupero.

In attesa delle prossime ferie, concedetevi piccoli momenti di benessere e imparate a godere di ogni stagione dell’anno, riscoprendo il piacere delle piccole cose e prendendovi cura di voi stessi ogni giorno.