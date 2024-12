A Natale puoi: 5 idee per regali ecosostenibili

Il Natale si avvicina e con esso l’impellente necessità di acquisti utili a soddisfare ancor di più la nostra sete di consumismo. Regali (molto spesso indesiderati o peggio ancora totalmente inutili), felicità, festeggiamenti, a Natale siamo tutti più buoni e, allo stesso tempo, tutti più ecologicamente insostenibili. Secondo Business Leader, le sole abitudini alimentari natalizie provocano emissioni climalteranti pari a quelle causate da un auto che percorre 6.000 volte il giro del mondo. Senza contare gli sprechi, il quantitativo di imballaggi utilizzati per i regali (di cui gran parte destinata a finire negli oceani), il consumo di energia legato ai trasporti, alla produzione dei suddetti imballaggi e alle luci natalizie (le quali a loro volta hanno un impatto negativo sulla fauna selvatica). In soli tre giorni di festività produciamo il 5,5% di emissioni annuali.

Negli ultimi anni l’interesse per la sostenibilità ambientale è indubbiamente aumentato, rendendo i regali ecosostenibili una valida e sempre più ricercata alternativa ai classici doni natalizi. Ridurre gli sprechi, prediligere prodotti creati con materiali riciclati, naturali o biodegradabili, sostenere produzioni etiche: scegliere regali ecosostenibili non vuol dire solo ridurre il nostro impatto sull’ecosistema Terra, ma anche e soprattutto trasmettere un messaggio di impegno a favore di una lotta fondamentale, quella contro la crisi climatica e ambientale.

Regali ecosostenibili: 5 idee per un Natale più green

Treedom

Tra le molte scelte eco-friendly utili a rendere il Natale più sostenibile, non possono non essere citati gli alberi di Treedom e, da quest’anno, i loro frutti. In occasione della Giornata nazionale dell’albero 2024, il sito più famoso grazie al quale è possibile piantare alberi a distanza ha presentato per la prima volta i frutti prodotti da alberi di caffè piantati in Guatemala. “Cafè Doña Lucero” nasce nelle terre fertili di Huehuetenango, luogo in cui 80 donne indigene coltivano con passione gli alberi di caffè piantati grazie a Treedom. Per questo Natale comprando un albero di caffè potrai ricevere in omaggio una confezione di caffè 100% arabico “Doña Lucero“. «Ogni albero di caffè che pianti non solo contribuisce alla lotta contro la crisi climatica, ma sostiene anche una filiera produttiva etica e rispettosa». Lo conferma Suris, una delle 80 donne coinvolte nel progetto: «Poter coltivare e lavorare il caffè ha costituito per noi una grandissima svolta. Grazie al supporto di Treedom siamo diventate economicamente indipendenti dai nostri mariti e abbiamo acquisito un più ampio riconoscimento del nostro ruolo all’interno della comunità».

3Bee

Sostenere la diversità biologica del nostro pianeta è l’obiettivo di un’altra importante azienda. Con 3Bee, nature-tech company impegnata nella protezione della biodiversità tramite soluzioni tecnologiche innovative che hanno come protagonisti gli impollinatori (sentinelle ecologiche della salute della Terra), è possibile, attraverso diverse soluzioni, regalare un alveare con il quale contribuire allo sviluppo di sistemi agroforestali e alla rigenerazione della biodiversità. Inoltre i dati raccolti da 3Bee sulle api mellifere e selvatiche permettono a oltre 15 università e centri di ricerca di studiare lo stato di salute dei nostri ecosistemi.

Ecobnb

Nella lista dei regali da tenere in considerazione non possono mancare i viaggi ecosostenibili. Un turismo rispettoso dell’ambiente e delle comunità locali è possibile. Grazie a Ecobnb, la più importante community europea di viaggi eco-friendly, puoi donare esperienze uniche capaci di coniugare la passione per i viaggi con la tutela della natura. Con l’acquisto di una gift-card personalizzata avrai la possibilità di regalare coupon digitali grazie ai quali prenotare vacanze ecosostenibili in tantissime destinazioni, promuovendo al contempo la mobilità dolce ovvero modalità di spostamento che mirano a ridurre l’impatto negativo sull’ambiente, sulla società e sull’economia del comparto dei trasporti. Come ospite di Ecobnb «salvi circa 8 kg di CO2, 295 alberi e 302 litri di acqua per notte», alloggiando in strutture che rispettano vari criteri di sostenibilità tra cui il consumo di cibo biologico o locale, costruzioni in bioarchitettura e la raccolta e il riutilizzo dell’acqua piovana.

WHATaECO

Una piattaforma alimentata con il 100% di energie rinnovabili sulla quale trovare prodotti realizzati da brand etici e sostenibili e che utilizzato solo confezioni plastic-free. Su WHATaECO è possibile acquistare beni di quotidiana necessità evitando impatti negativi sul nostro ecosistema. Box Beauty vegan-friendly, indumenti creati con materiali organici o rigenerati, detergenti biologici, detersivi solidi ecologici: la possibilità di scelta non manca. Trovare regali ecosostenibili capaci di accontentare i più svariati desideri non è mai stato così facile.

Greenpeace

Salvare una foresta! Tra i possibili regali ecosostenibili rappresenta di sicuro la scelta più altruistica. «Le foreste sono il cuore pulsante del nostro pianeta, essenziali per assorbire CO 2 e custodire l’80% della biodiversità terrestre. Tuttavia, la deforestazione incontrollata continua a devastare ecosistemi vitali. Ogni anno, attività come l’agricoltura intensiva, le estrazioni minerarie e le grandi infrastrutture distruggono milioni di ettari di foresta». Difendere questi ecosistemi equivale quindi a mitigare i cambiamenti climatici, tutelare la biodiversità e, come diretta conseguenza, difendere la vita sul nostro Pianeta. Grazie alla “Campagna Foreste” di Greenpeace puoi sostenere la lotta alla deforestazione e la difesa dei polmoni verdi della Terra attraverso l’acquisto di diversi prodotti tra i quali tre pacchi natale “Salviamo le foreste” dedicati all’Amazzonia, alle foreste vetuste dei Carpazi e alla Riserva Naturale Sasso Fratino.

Marco Pisano