Il Comicon 2023 di Napoli è pronto per la sua 23esima edizione: dal 28 aprile al 1° maggio la Mostra d’Oltremare si prepara ad accogliere ospiti nazionali e internazionali. E, per la prima volta, il Festival si sdoppia: non solo Napoli ma anche Bergamo – città che con Brescia è Capitale italiana della Cultura 2023 -, dove dal 23 al 25 giugno Comicon Bergamo è nel palinsesto ufficiale degli eventi culturali.

È iniziato il conto alla rovescia. Il prestigioso ruolo di Magister quest’anno è stato assegnato a Giorgio Cavezzano: uno dei più famosi disegnatori, tradotto in tutto il mondo per i suoi capolavori legati all’universo Disney, e conosciuto per aver dato vita a personaggi cult come Walkie & Talkie, Oscar e Tango, Smalto & Johnny, Timoty Titan e Capitan Rogers. Insieme al creatore di Dylan Dog Tiziano Sclavi ha disegnato la saga parodia poliziesca Altai & Jonson, saga diventata un classico del fumetto. Collabora con Bonvi, il creatore degli Sturmtruppen, con cui realizza le immaginifiche Maledetta galassia e La Città. Il rapporto con l’universo Disney intanto si consolida, rendendolo uno dei disegnatori più richiesti e tradotti al mondo: ha creato graficamente molti iconici personaggi, da Reginella e Umperio Bogarto, da Ok Quack a Rock Sassi, fino a Vincenzo Paperica; dal 1981 realizza storie e copertine Disney per le testate francesi Journal de Mickey, Mickey Parade, Super Picsou Géant, e dal 1994 anche per la casa editrice scandinava Egmont e per gli Stati Uniti. Innumerevoli i capolavori del fumetto disneyano da lui firmati, fra cui le indimenticabili parodie dedicate al grande cinema come Casablanca, La Strada, La vera storia di Novecento e l’omaggio a Hugo Pratt: Topo Maltese – Una ballata del topo salato. Nel 2003 disegna Il segreto del vetro, la prima storia di Spider-Man interamente realizzata da autori italiani, ambientata a Venezia; la città gli tributa l’onore di affidargli la cura dell’immagine del Carnevale di Venezia nel 2014 e 2015. Tra i suoi lavori si ricordano anche molti interventi in ambito pubblicitario (Abacus, Eldorado, Fiat e Xerox) all’origine di campagne diventate iconiche, come quelle realizzate lungo ben vent’anni per il gelato Cucciolone. Ha inoltre realizzato le illustrazioni per un disco edizione speciale della cantante Mina.

A Cavazzano sarà dedicata la mostra portante di questa edizione del Comicon: Galassia Cavazzano. I mondi elastici di Giorgio Cavazzano, che ripercorre la carriera del famoso fumettista.

Mirka Andolfo è una illustratrice e scrittrice napoletana, una delle autrici italiane più complete ed eclettiche in campo internazionale, tradotta in 28 paesi. La sua opera più famosa è ControNatura, una serie fantasy dalle sfumature erotiche, una storia ambientata in un mondo abitato da animali antropomorfi le cui vite sono controllate dal Governo. La protagonista è una maialina. Leslie, che odia il proprio lavoro, ambisce a un futuro diverso per se stessa e intanto la notte sogna un lupo, personagio che la turba non poco.

Andolfo collabora con DC Comics dal 2015, avendo prestato la sua matita per testate come Wonder Woman, Harley Quinn, Catwoman, Bombshells, Teen Titans, Green Arrow, R.W.B.Y. e Hex Wives (pubblicata nell’ambito della storica etichetta Vertigo). Nel 2012 ha creato Sacro/Profano (Edizioni Dentiblù), enorme successo mediatico e di vendite e pubblicato anche in Francia, Stati Uniti, Olanda, Germania, Serbia e Spagna. Come disegnatrice ha firmato fumetti per Dynamite e Aspen, nonché alcune storie brevi per Vertigo e DC Young Animal, e ha lavorato come copertinista per DC Comics, Marvel Comics, Valiant, BOOM! Studios, Aspen, Zenescope. Per Sergio Bonelli Editore ha disegnato, nel 2015, una storia apparsa su Dylan Dog Color Fest.

Mirka Andolfo firma il poster del Comicon 2023: una ragazza trapezista che scopre nuovi mondi e incontra piccoli alieni. L’illustratrice ha dichiarato:« Illustrare il poster di Comicon è insieme un grande onore e un grande onere. Da napoletana, Comicon è stato il primo festival che ho amato, prima da aspirante e poi da professionista, e il legame che ho con questa manifestazione, l’affetto che nutro per l’evento e per le persone che lo portano avanti, è davvero importante. Di contro, Comicon è una delle grandi manifestazioni europee di entertainment, e la responsabilità di illustrarne il manifesto è qualcosa di inenarrabile… L’idea di fondo era di rappresentare la grande varietà di mondi (tutti da scoprire) che trovano spazio nell’universo-festival, e al contempo di sottolineare quel mood giocoso e pop che ben racconta ciò che Comicon è (e che si sposa, ammetto, molto bene con l’estetica del mio lavoro)».

Le star internazionali al Comicon 2023

Fumettista, scrittore ed editor, direttore creativo di DC e fumettista noto per il suo lavoro sugli X-Men tra gli anni Ottanta e Novanta e per essere stato uno dei fondatori di Image Comics: a Napoli arriverà Jim Lee, e la mostra napoletana Jim Lee – The Italian Way. Fumetti, progetti ed esperienze vissute in Italia renderà omaggio alla parentesi italiana di Lee, con tavole originali, schizzi, fotografie, dietro le quinte e progetti nati durante l’anno passato in Italia, che portò alla creazione di Batman: Europa. Da Chicago arriverà Daniel Warren Johnson, una delle grandi firme del fumetto americano del decennio, pluricandidato agli Eisner Awards grazie ai suoi lavori come disegnatore e copertinista (ma anche sceneggiatore) per le più importanti case editrici di fumetto americane: Marvel Comics, DC Comics e Image Comics. L’autore presenterà in anteprima non solo la ultimate edition del suo cult Murder Falcon, ma anche la più recente serie Do a Powerbomb! con Mike Spicer, una dichiarazione d’amore per il wrestling, entrambe pubblicate in Italia da saldaPress. E ancora, il belga Brecht Vandenbroucke, creatore di uno dei personaggi più iconici del fumetto umoristico degli ultimi anni, Shady, e firma di testate come New York Times e Vice. Al Comicon 2023 si potranno ammirare le sue opere irriverenti grazie alla mostra personale Brecht Vandenbroucke. Shady stories.

Gli ospiti italiani

Uno dei progetti più attesi del 2023 sia nel mondo del fumetto che dell’animazione è GIGACIAO, casa editrice e studio creativo di grafica e animazione fondati da Sio, Dado, Fraffrog e Keison, quattro autori e autrici punto di riferimento dell’editoria, dei social e del web marketing.

Simone Bianchi, protagonista dell’editoria internazionale grazie al suo stile pittorico e minuzioso, sarà presente alla nuova edizione del Comicon 2023 con la mostra La musica dei corpi, dedicata a una vasta selezione dei suoi disegni ispirati dalla passione per la musica. Non a caso infatti le sue opere sono comparse negli anni nei booklet di band famosissime: Smashing Pumpkins, Tool, 99 Posse, Vision Divine e Labyrinth.

Dal 28 aprile al 1 maggio 2023, presso la Mostra d’Oltremare di Napoli.

