Quando Norma Parenti viene catturata, torturata e uccisa dai nazifascisti a Massa Marittima ha appena ventitré anni. Staffetta partigiana, giovane donna e madre, sceglie di combattere per la libertà e diventa dunque uno dei simboli più forti e rappresentativi della Resistenza toscana.

Norma Parenti: dalla fede alla lotta partigiana

Norma Pratelli Parenti nasce il 1° giugno 1921 nel territorio di Massa Marittima. Cresciuta in un ambiente cattolico, partecipa fin da giovane alle attività dell’Azione Cattolica e, per un periodo, prende persino in considerazione la vita religiosa. Nel 1943 sposa Mario Pratelli, minatore della Montecatini, e pochi mesi dopo nasce il loro unico figlio, Alberto. La memoria di Norma passa anche attraverso la sua voce: il 9 aprile 2025 è stato infatti possibile incontrarlo e intervistarlo presso la Casa della Memoria di Roma, in occasione della presentazione del volume Norma Parenti. Testimonianze e memorie.

Dopo l’armistizio, Norma sceglie di impegnarsi attivamente nella lotta di Liberazione ed entra nella rete clandestina della Resistenza maremmana, collaborando con il Raggruppamento “Amiata” della 23ª Brigata Garibaldi. Svolge il ruolo fondamentale di staffetta e organizzatrice: raccoglie viveri e medicinali, procura armi, offre rifugio ai prigionieri alleati in fuga e sostiene i partigiani nascosti tra le colline della Maremma.

La strage di Niccioleta e il martirio

Il suo nome è legato in modo indissolubile alla Strage nazifascista di Niccioleta, il massacro di ottantatré minatori compiuto nel giugno 1944. Di fronte a quell’eccidio, infatti, Norma decide di non voltarsi dall’altra parte: vuole dare degna sepoltura alle vittime, sfidando apertamente il divieto imposto dai tedeschi. È proprio questo estremo gesto di pietà e disobbedienza, unito alla sua nota attività clandestina, a segnare il suo destino.

La sera del 22 giugno 1944, a seguito di una delazione, Norma viene arrestata insieme alla madre. Condotta fuori da Massa Marittima dai nazifascisti, viene sottoposta a violenze e torture, finché il giorno seguente il suo corpo senza vita viene ritrovato nei pressi del podere Coste Botrelli. La brutalità di questo omicidio colpisce profondamente tutta la comunità maremmana, tanto da farla immediatamente diventare il volto femminile della Resistenza toscana.

Il “Manifesto della morte” e le colpe di Almirante

Questa strage, e conseguentemente la morte di Norma, avviene in uno dei territori in cui era stato diffuso, circa un mese prima, il cosiddetto “Manifesto della morte”, che ordinava la fucilazione per chiunque non si fosse presentato e arreso ai comandi nazifascisti.

Pur non essendo destinato a un eccidio specifico, quest’ordine è indirettamente la causa della strage di Niccioleta. La firma su questo manifesto è di Giorgio Almirante, allora capo di gabinetto del Ministero della Cultura Popolare dell’RSI. La figura di Giorgio Almirante è oggi al centro di una precisa operazione di normalizzazione e legittimazione pubblica: attraverso l’intitolazione di strade e il conferimento di riconoscimenti istituzionali, si tenta di riabilitare non solo la sua persona, ma anche ciò che essa rappresenta. Sdoganare Almirante significa sdoganare ciò a cui ha dedicato la vita: il fascismo prima e il neofascismo poi.

Una tragedia collettiva e il ruolo delle donne come Norma

Alla memoria di Norma Parenti è stata conferita la Medaglia d’Oro al Valor Militare. Nella motivazione ufficiale si legge che fu “soccorritrice, animatrice, combattente e martire”, capace di “dare coraggio ai timorosi e fiducia ai forti” nei giorni del terrore nazifascista. Oggi il suo nome vive nelle vie, nelle scuole e nelle numerose intitolazioni pubbliche che le sono dedicate in tutta Italia; e la sua memoria, oltreché dai monumenti, è custodita dall’impegno delle antifasciste e degli antifascisti di oggi.

«In quella vita e in quella morte c’è in sintesi tutta la tragedia di questi vent’anni, tutto il dolore e tutta la vergogna». Così Piero Calamandrei annota nel suo diario, nel marzo del 1944, la notizia della morte in carcere di Leone Ginzburg. Il coraggio della scelta, la violenza della repressione nazifascista e il prezzo pagato da chi si oppose alla dittatura e all’occupazione: la vicenda di Norma Parenti si inserisce infatti in una tragedia più ampia. L’Atlante delle Stragi Nazifasciste censisce 5.894 episodi di violenza compiuti da nazisti e fascisti in Italia tra il 1943 e il 1945, per un totale di 24.449 vittime. Tra quei nomi c’è anche il suo.

Ricordare oggi Norma Parenti significa quindi ricordare, insieme a lei, le migliaia di donne e uomini che hanno perso la vita nella lotta contro il nazifascismo. Per questo la sua storia continua a parlare al presente. Ricorda il ruolo fondamentale svolto dalle donne nella Resistenza italiana (staffette, organizzatrici, infermiere, combattenti), troppo spesso rimaste ai margini della narrazione pubblica. Ma ricorda anche che la libertà, la dignità umana e la democrazia non sono cose scontate: sono conquiste dovute alle scelte e dei sacrifici di persone come Norma Parenti, che ancora oggi continuano a interrogarci e a indicarci la strada.

Gabriele Bartolini