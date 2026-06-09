Nata il 6 giugno 1944, mentre al Nord infuriava ancora la guerra contro il nazifascismo, l’ANPI diventa subito il punto di riferimento dei partigiani italiani. Riconosciuta come ente morale nel 1945, partecipa alla ricostruzione democratica del Paese e contribuisce alla nascita della Repubblica e della Costituzione antifascista.

ANPI: democrazia e antifascismo

L’associazionismo democratico è stato uno dei principali motori della nuova Italia. Partiti, sindacati, associazioni, cooperative e organizzazioni civiche hanno favorito la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, contribuendo alla ricostruzione democratica del Paese, alla diffusione dei valori costituzionali e alla crescita sociale ed economica dell’Italia repubblicana. Tra queste, l’ANPI ha svolto un ruolo di straordinaria importanza: quello di coscienza e sentinella della democrazia e dell’antifascismo.

Negli anni cinquanta l’ANPI affronta i tentativi di delegittimazione della Resistenza, che portano in tribunale più di 800 combattenti per la libertà; promuove i “Comitati di difesa dei valori della Resistenza”, e avvia una campagna nazionale di sostegno ai partigiani. Si oppone inoltre alla rinascita neofascista, chiedendo lo scioglimento del Movimento Sociale Italiano. Nel 1960 ha un ruolo decisivo, assieme alla CGIL, nelle mobilitazioni contro il governo Tambroni, sostenuto dal MSI.

Durante gli anni del terrorismo e delle stragi, l’ANPI si schiera con fermezza in difesa delle istituzioni democratiche, promuovendo memoria, partecipazione civile e antifascismo. Dal 2006 l’Associazione ha aperto le proprie iscrizioni anche a chi non ha preso direttamente parte alla Resistenza, diventando la casa comune di tutti gli antifascisti. Da allora prosegue quotidianamente il suo impegno nella difesa dei valori della Costituzione repubblicana, nel contrasto al revisionismo storico e a ogni forma di neofascismo, razzismo e discriminazione. Con la sua forte presenza in tutte le provincie d’Italia, l’ANPI promuove ogni anno migliaia di progetti e iniziative culturali.

Per il suo Ottantesimo anniversario, l’Associazione ha realizzato un video che ripercorre le tappe più significative della sua vita e attività. Che si può vedere qui.

Tanti auguri, cara ANPI. E altri 82, e molti più, di questi anni!

Gabriele Bartolini