La storia della Coppa del Mondo si intreccia in modo indissolubile con le carriere di campioni leggendari capaci di mantenere standard prestazionali altissimi per decenni. Nel club d’élite dei giocatori con quattro edizioni all’attivo figurano icone del calibro di Miroslav Klose, miglior marcatore della storia del torneo, il difensore italiano Paolo Maldini, il tedesco Uwe Seeler e il polacco Władysław Żmuda. Accanto a loro, spiccano le gesta di Diego Maradona, del terzino brasiliano Cafu, del mediano argentino Javier Mascherano e dell’estremo difensore francese Hugo Lloris, simboli di continuità e successi internazionali.

La vetta di questa speciale classifica sta tuttavia per essere riscritta grazie ai fenomeni dell’era moderna contemporanea. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, dopo aver condiviso cinque edizioni tra il 2006 e il 2022 insieme allo storico capitano tedesco Lothar Matthäus, si apprestano a firmare la loro sesta leggendaria partecipazione. Un traguardo numerico senza precedenti che certifica la longevità di due atleti che hanno dominato la scena globale, seguiti a ruota dal fuoriclasse croato Luka Modrić, pronto a sua volta a timbrare il cartellino per la quinta volta in carriera dopo i gettoni accumulati a partire dal 2006.

A fare il suo ingresso nel prestigioso club dei giocatori presenti a cinque diverse edizioni della manifestazione iridata ci sarà anche l’estremo difensore della Germania, Manuel Neuer, pilastro insostituibile tra i pali della nazionale tedesca dal 2010 a oggi. Germania che secondo le scommesse mondiali 2026 è come al solito tra le grandi candidate al titolo con una quota pari a 15.00, potendo fare affidamento proprio sull’esperienza del proprio capitano. I pronostici generali vedono in prima fila Spagna (6.00) e Francia (6.00), seguite dall’Inghilterra (8.00); un gradino sotto si attesta il gruppo formato da Argentina (10.00), Brasile (10.00) e Portogallo (10.00), mentre le retrovie della griglia dei favoriti sono occupate da Olanda (25.00) e dalla coppia composta da Belgio (35.00) e Norvegia (35.00).

Il raggiungimento della quinta o sesta rassegna iridata rappresenta un’impresa sportiva monumentale, considerando l’enorme dispendio fisico e mentale richiesto nel calcio moderno. Poter contare su guide carismatiche del calibro di Manuel Neuer, Lionel Messi o Luka Modrić offre alle rispettive selezioni un vantaggio strategico fondamentale all’interno dello spogliatoio. Questi campioni non hanno solo collezionato presenze, ma hanno scritto pagine indelebili della competizione, basti pensare al trionfo di Messi in Qatar o alle finali raggiunte da molti dei primatisti citati.

In conclusione, la kermesse alle porte si preannuncia come una celebrazione epica della storia del calcio, dove i record del passato si fonderanno con le imprese del presente. Gli appassionati di tutto il mondo avranno il privilegio di assistere alle ultime recite di una generazione di fenomeni che ha ridefinito i confini di questo sport. Il campo stabilirà chi riuscirà ad arricchire il proprio palmarès, ma i nomi di questi atleti sono già impressi in modo indelebile nell’albo d’oro della leggenda dei Mondiali.