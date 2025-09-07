Nel 1987, una fotografia catturò un momento destinato a entrare nella storia della medicina e dell’umanità. L’immagine ritrae il dottor Zbigniew Religa, sfinito ma vigile, mentre monitora i parametri vitali di un paziente dopo un’operazione durata ben 23 ore. Sullo sfondo, un assistente chirurgo dorme sfinito su una sedia, testimone del lungo e difficoltoso intervento. Questo scatto iconico non è solo una rappresentazione visiva dell’abnegazione e della dedizione medica, ma racconta anche la straordinaria impresa di un uomo che sfidò le convenzioni della medicina e riuscì a salvare una vita che, contro ogni aspettativa, sarebbe durata altri trent’anni.

Zbigniew Religa non era solo un chirurgo, ma un visionario che rifiutava di accettare i limiti imposti dalla scienza dell’epoca. Nato nel 1938 in Polonia, intraprese gli studi di medicina con una determinazione incrollabile, specializzandosi in cardiochirurgia. In un periodo in cui i trapianti di cuore erano visti con scetticismo e considerati operazioni quasi impossibili, Religa decise di sfidare il dogma e aprire nuove strade.

La sua carriera lo portò a perfezionarsi negli Stati Uniti, dove apprese tecniche innovative che lo resero uno dei pionieri del trapianto cardiaco. Tuttavia, il ritorno in patria non fu privo di ostacoli: la Polonia degli anni ’80 era un Paese con risorse limitate, e la medicina avanzata faticava a trovare il giusto sostegno. Nonostante ciò, Religa non si arrese e fondò un centro di cardiochirurgia a Zabrze, un ospedale in cui sperimentare e realizzare il suo sogno: eseguire un trapianto di cuore di successo.

Centro di Cardiochirurgia di Zarbze. Fonte: Wikimedia Commons.

Negli anni ’80, il trapianto di cuore era ancora una procedura estremamente complessa e rischiosa. Il primo trapianto di cuore umano era stato eseguito nel 1967 dal chirurgo sudafricano Christiaan Barnard, ma le speranze di sopravvivenza a lungo termine erano limitate a causa del rigetto del nuovo organo da parte del sistema immunitario del paziente. Per questo motivo, i farmaci immunosoppressori come la ciclosporina, introdotta nei primi anni ’80, rivoluzionarono il campo, aumentando le possibilità di successo.

Christiaan Barnard. Fonte: Wikimedia Commons.

Tuttavia, la Polonia dell’epoca non disponeva delle stesse risorse tecnologiche dei paesi occidentali, e ciò rendeva ancora più difficile l’esecuzione di un intervento così delicato. Religa dovette affrontare sfide enormi, dall’assenza di strumentazioni adeguate alla mancanza di esperienza in un intervento così pionieristico. A differenza dei centri specializzati negli Stati Uniti o nel Regno Unito, il suo ospedale a Zabrze non disponeva di tecnologie avanzate per il monitoraggio post-operatorio, rendendo ogni fase dell’intervento una scommessa sul futuro.

Il 5 novembre 1987, il dottor Religa e il suo team affrontarono una delle sfide più ardue della loro carriera. Un uomo di 62 anni, Tadeusz Żytkiewicz, era affetto da una grave insufficienza cardiaca e la sua unica speranza di sopravvivenza era un trapianto. Tuttavia, le probabilità di riuscita erano minime. La procedura era estremamente complessa e, fino a quel momento, pochi chirurghi al mondo avevano osato tentarla con esiti positivi.

L’operazione durò 23 ore, un tempo estenuante per chiunque, ma Religa rimase al fianco del paziente fino all’ultimo istante. La foto che immortala quel momento è una testimonianza della sua dedizione: occhi stanchi ma vigili, il chirurgo osserva attentamente i parametri vitali del paziente, consapevole che ogni secondo poteva fare la differenza tra la vita e la morte.

Contro ogni previsione, l’operazione fu un successo. Żytkiewicz non solo sopravvisse, ma continuò a vivere per altri trent’anni, superando in longevità persino il suo stesso medico, il quale morì nel 2009 a causa di un tumore ai polmoni. Il paziente, invece, condusse una vita serena, diventando simbolo vivente della rivoluzione chirurgica di Religa.

Oggi, la medicina ha compiuto passi da gigante nel campo dei trapianti di cuore. L’uso di cuori artificiali, la tecnologia di xenotrapianto (trapianti da animali a esseri umani) e l’editing genetico per ridurre il rischio di rigetto stanno rivoluzionando il settore. Le stampanti 3D stanno aprendo nuove possibilità nella bioingegneria, con esperimenti sulla creazione di tessuti cardiaci personalizzati. Inoltre, grazie ai progressi nei farmaci immunosoppressori e nelle tecniche chirurgiche, il tasso di sopravvivenza post-trapianto è aumentato notevolmente rispetto agli anni ’80.

Stampante 3D in grado di ricreare tessuti umani. Fonte: Wikimedia Commons.

I chirurghi di oggi si avvalgono di intelligenza artificiale per prevedere il rischio di rigetto e personalizzare i trattamenti. Inoltre, le tecniche di conservazione degli organi si sono perfezionate, permettendo una migliore gestione delle liste d’attesa per i trapianti. Il lavoro pionieristico di medici come Religa ha gettato le basi per questi straordinari progressi.

Il dottor Religa non fu solo un eccellente chirurgo, ma anche un innovatore e un politico impegnato per il miglioramento del sistema sanitario polacco. Negli anni successivi, contribuì alla formazione di nuovi chirurghi e allo sviluppo di programmi avanzati di trapianto. La sua dedizione alla scienza e ai pazienti gli valse numerosi riconoscimenti, ma il suo più grande successo rimane la vita che riuscì a salvare contro ogni probabilità.

La sua storia continua a ispirare medici e ricercatori di tutto il mondo, dimostrando che la scienza, quando accompagnata da passione e determinazione, può superare anche le sfide più ardue.

Il trapianto di cuore eseguito da Zbigniew Religa nel 1987 rappresenta uno dei momenti più straordinari della storia della medicina. È la storia di un medico che sfidò le convenzioni, di un paziente che superò ogni aspettativa e di una scienza che, grazie alla determinazione e al coraggio, continua a salvare vite ogni giorno. Oggi, grazie a pionieri come Religa, il trapianto di cuore è una realtà consolidata che offre speranza a migliaia di persone in tutto il mondo. Il suo lascito rimarrà per sempre nella storia della medicina e nell’animo di chi crede nel potere della scienza e dell’umanità.

Gianluca De Santis

Fonte immagine di copertina: https://polanddaily24.com/remembering-zbigniew-religa-a-trailblazer-in-cardiac-surgery-and-public-service/world-news/49285