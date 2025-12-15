Arriva il pranzo di Natale, si finisce il dolce… e puntualmente succede sempre la stessa cosa: qualcuno si piazza sul divano con il telefono, i ragazzi si chiudono in camera con la console, chi vive lontano resta fuori dai giochi perché tanto è in un’altra città.

Negli ultimi anni però le cose stanno cambiando: le feste si spostano sempre di più online, con quiz natalizi in videochiamata, tombolate digitali e party game pensati apposta per giocare da remoto, al punto che esistono guide intere dedicate solo alle feste di Natale virtuali.

Allo stesso tempo sono esplosi i giochi di Natale gratuiti da browser, quelli che apri al volo sul PC o sul tablet senza scaricare nulla, con collezioni di titoli a tema natalizio per tutte le età, dai puzzle ai giochi da tavolo digitali.

A fare da contorno ci sono i grandi party game online, come i pacchetti in stile Jackbox che trasformano il televisore in un palcoscenico interattivo, e i giochi multiplayer “cross-platform” che permettono ad amici su console diverse di ritrovarsi nello stesso mondo di gioco, tendenza ormai standard nelle classifiche dei titoli più popolari.

In questo articolo raccoglieremo i migliori giochi online da provare a Natale 2025, organizzati per tipo di serata: in famiglia sul divano, con amici a distanza, con i bambini, o per una festa aziendale che non sia la solita riunione su Zoom.

Giochi online per tutta la famiglia sul divano

Quando si organizza una serata natalizia in casa, i giochi online tra le offerte di Natale più comode sono quelli che trasformano la televisione o il computer in un palco condiviso, con smartphone e tablet usati come controller.

I party game di Jackbox Games sono diventati uno degli standard per questo tipo di serate: si acquistano i pacchetti su console o PC, si avvia il gioco sulla TV e tutti si collegano con il proprio telefono inserendo un semplice codice stanza. I pacchetti includono quiz, giochi di disegno, sfide creative e modalità dedicate alle famiglie, molto citate nelle guide ai giochi da fare in gruppo durante le feste.

Accanto ai titoli da console stanno esplodendo le piattaforme che funzionano direttamente dal browser, senza installazioni: Gartic Phone per esempio unisce telefono senza fili e disegno ed è spesso consigliato come gioco gratuito ideale per raduni di famiglia, proprio perché basta un link per far entrare fino a sedici persone da dispositivi diversi.

Altre opzioni di tendenza sono i quiz e i bingo musicali gestiti tramite servizi come Kahoot, Rockstar Bingo o TriviaMaker, che permettono di proiettare le domande sullo schermo mentre tutti rispondono dal telefono, soluzione molto usata nelle liste più recenti di giochi natalizi per gruppi numerosi.

Per scegliere i giochi migliori per la famiglia, può essere utile:

preferire titoli con regole semplici spiegabili in pochi minuti;

controllare che esista una modalità per bambini o per pubblico misto;

preparare prima playlist, sfondi e piccoli premi simbolici, in modo che l’atmosfera resti sempre festosa anche se ognuno e nel proprio salotto.

Giochi online con amici a distanza e in videochiamata

Quando parenti e amici sono sparsi tra città diverse, la videochiamata diventa la vera sala giochi di Natale.

Piattaforme come Zoom, Google Meet, Teams o WhatsApp permettono di collegare in pochi secondi persone che non potrebbero festeggiare insieme, e ormai esistono intere liste di giochi pensati proprio per queste serate: quiz a tema natalizio, cacce al tesoro da fare in casa davanti alla webcam, tombolate digitali e giochi di mimo ispirati a film e canzoni delle feste.

Un format che funziona molto bene sono i pacchetti di giochi organizzati per team building remoto, dove un facilitatore guida il gruppo tra escape room online, misteri da risolvere insieme, sfide di vocaboli e scambi di regali virtuali.

Sono proposte nate per le aziende, ma sempre più utilizzate anche da gruppi di amici e famiglie che vogliono qualcosa di più strutturato della semplice chiacchierata in video.

Per rendere la serata davvero coinvolgente basta seguire qualche accorgimento:

scegliere giochi che non richiedono spiegazioni troppo lunghe, cosi tutti possono iniziare a giocare in pochi minuti;

alternare momenti competitivi (quiz, sfide a tempo) a momenti più rilassati come il bingo natalizio o le carte virtuali, molto citati nelle guide più recenti alle feste online;

preparare prima playlist, ovviamente con premi anche in questo caso.

Giochi online per bambini e ragazzi durante le vacanze

Durante le vacanze natalizie molti genitori cercano modi sicuri e divertenti per far giocare i più piccoli online, possibilmente con contenuti educativi.

Le piattaforme di giochi da browser con cataloghi a tema festivo sono molto utili in questo senso, perché permettono di avviare puzzle, memory, cruciverba e minigiochi logici direttamente dal computer o dal tablet senza installare nulla e con livelli di difficolta adatti alle diverse età.

Allo stesso tempo sono sempre più popolari le app mobile che trasformano il gioco in apprendimento, ad esempio con quiz di cultura generale o sfide matematiche presentate in forma di avventura, perfette da proporre tra un pranzo e una visita ai parenti.

Per gestire bene queste attività conviene stabilire a priori un tempo di gioco chiaro e scegliere insieme ai bambini una piccola lista di titoli approvati, magari alternando momenti competitivi a giochi collaborativi in cui fratelli e cugini devono aiutarsi per completare una missione. In questo modo il tempo passato online non è solo intrattenimento passivo, ma diventa un’occasione per stare insieme e allenare creatività, logica e capacita di cooperare.

Come scegliere i giochi online giusti e approfittare delle offerte di Natale

Dopo aver visto quante possibilità esistono tra party game, giochi da browser, app per bambini e serate in videochiamata, il passo successivo è costruire una piccola selezione su misura per le proprie feste. Una buona strategia consiste nel combinare due o tre giochi veloci, ideali per rompere il ghiaccio dopo pranzo, con uno o due titoli più lunghi da usare come evento principale della serata. Conviene anche verificare in anticipo i requisiti tecnici, come la necessità di creare un account, la compatibilità tra dispositivi diversi e il numero massimo di partecipanti gestibili.

Questo è anche il periodo migliore per aggiornare la propria dotazione tecnologica, perché molti store propongono sconti su console, controller aggiuntivi, abbonamenti ai servizi di gioco online e gift card digitali.

Prima di decidere cosa acquistare vale la pena confrontare le promozioni disponibili e pensare a cosa servirà davvero alla famiglia durante l’anno, non solo nelle feste. Per raccogliere le occasioni più interessanti è possibile partire da una pagina dedicata alle offerte di natale, cosi da trovare rapidamente bundle, accessori e giochi che rendano ancora più semplici e divertenti le prossime serate online.