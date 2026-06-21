Il 5 maggio 1945, le truppe dell’Esercito degli Stati Uniti (United States Army) raggiungono il campo di concentramento di Mauthausen, in Alta Austria, uno tra i più famigerati del sistema concentrazionario nazista. Quando i soldati entrano nel campo, si trovano di fronte a migliaia di prigionieri ridotti allo stremo, molti dei quali incapaci perfino di muoversi dopo anni di fame, lavoro forzato e violenze. Mauthausen non era un campo qualunque. Classificato come campo di “Grado III”, era destinato ai detenuti considerati “irriducibili” dal regime: oppositori politici, partigiani e deportati provenienti da tutta Europa, tra cui moltissimi italiani. Il campo era noto per la sua funzione di annientamento attraverso il lavoro, specialmente nelle cave di granito. Qui, i prigionieri erano costretti a trasportare pesanti blocchi di pietra su gradini ripidissimi, passati alla storia come la “Scala della morte”.

Nei giorni precedenti la liberazione del Campo, l’apparato nazista stava ormai crollando. Le SS avevano in gran parte abbandonato la struttura, lasciandone la gestione a unità meno organizzate o tentando la fuga. All’interno, i prigionieri meno debilitati avevano iniziato a organizzarsi clandestinamente per mantenere un minimo di ordine e proteggere i compagni più deboli. Quando le truppe americane arrivarono, trovarono una situazione limite: circa 20.000 deportati ancora in vita, molti dei quali in condizioni sanitarie disperate. Le immagini documentate nei giorni successivi mostrarono al mondo l’orrore: cumuli di corpi senza vita, baracche sovraffollate, volti segnati dalle violenze e dalle malattie. La liberazione, purtroppo, non significò salvezza immediata per tutti: a causa dell’estremo deperimento fisico, migliaia di persone morirono nei giorni e nelle settimane successive, nonostante le cure ricevute.

Mauthausen era il centro di un vasto complesso di sottocampi, tra cui il famigerato Gusen, dove le condizioni erano, se possibile, persino peggiori. Complessivamente, si stima che nel sistema di Mauthausen abbiano perso la vita oltre 90.000 persone. Tra queste, si contano migliaia di cittadini italiani, deportati per motivi politici o razziali.

La liberazione del campo rappresentò uno dei momenti più significativi della fine del nazismo in Europa e permise al mondo intero di prendere piena coscienza della brutalità del sistema concentrazionario tedesco. Le testimonianze dei sopravvissuti, raccolte nei decenni successivi, hanno avuto un ruolo fondamentale nella costruzione della memoria storica, contribuendo a trasformare Mauthausen in un simbolo universale della sofferenza e della resistenza umana. Oggi il sito è un luogo della memoria visitato ogni anno da migliaia di persone, soprattutto studenti, che vi si recano per riflettere sull’importanza della pace, della libertà e del rispetto dei diritti umani. Ricordare ciò che accadde a Mauthausen significa non solo onorare le vittime, ma anche assumersi la responsabilità di impedire che simili atrocità possano ripetersi in futuro.

Gabriele Bartolini