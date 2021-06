Soluzioni espositive portatili, ecco perché sono pratiche e convenienti

Quando si partecipa a un evento, a una fiera o a un congresso si notano spesso uno o più stand espositivi relativi alle diverse aziende e alle attività che vi partecipano. Questi stand spesso possono essere concentrati sulla promozione di un particolare prodotto o servizio, e devono quindi essere allestiti in base a determinati parametri non solo per quanto riguarda la comunicazione ma anche per le dimensioni e gli spazi che si hanno a disposizione per eventi che di solito hanno durata di uno o al massimo qualche giorno.

Chi ha avuto a che fare con l’allestimento di stand, avrà senza dubbio provato almeno una volta nella vita la fatica di montare e smontare tutto lo stand in pochissimo tempo e doverlo rimontare di lì a breve. Proprio per facilitare tutto ciò, esistono sul mercato alcune fantastiche soluzioni espositive portatili pratiche ed economiche.

Soluzioni per stand in differenti varianti e tipologie, ideali quindi per adattarsi perfettamente a qualsiasi esigenza e a qualsiasi budget di spesa. La loro praticità sta proprio nel poter inserire questi prodotti utili per lo stand in valigia o in borsa e trasportarli ovunque si voglia in modo semplice e veloce. Gli stands portatili rappresentano quindi la soluzione ideale per chi decide di partecipare a convegni, meeting, fiere o eventi promozionali in generale.

Solitamente gli elementi che compongono un tradizionale stand espositivo sono degli appendimenti e delle pareti attrezzate, non può mancare un tavolo pieghevole da fiera personalizzato dove poter dialogare e presentare le offerte o i propri servizi, da abbinarci ovviamente delle sedute con grafica personalizzata, eventuali pavimentazioni, totem, roll-up e non possono di certo mancare porta depliant e volantini promozionali.

Queste soluzioni espositive portatili sono davvero pratiche e convenienti e, anche se sono differenti l’una dall’altra, sono tutte accomunate da alcuni notevoli vantaggi tra cui troviamo:

– Montaggio e smontaggio immediato: in pochissimo tempo si potrà ottenere uno stand completo e professionale pratico anche da smontare;

– Grafiche intercambiabili: ovvero la possibilità di modificare tutte le grafiche all’interno dello stand relative ai prodotti o ai servizi offerti;

– Design moderno, accompagnato da una grafica professionale;

– Risparmio economico, in quanto l’imballaggio e il trasporto non hanno alcun costo aggiuntivo, e soprattutto, si tratta di soluzioni riutilizzabili più volte;

– Facilità nell’assemblaggio, il che senza dubbio permette di risparmiare del tempo e consente anche alle hostess o alle promoter di allestire lo stand in totale autonomia e praticità.

Tutti i prodotti espositivi sono inoltre dotati di apposite custodie che hanno il compito di preservare tutti gli elementi dello stand durante il trasporto.

Uno stand professionale e curato nei minimi dettagli farà sicuramente meno fatica ad attirare le persone interessate ai prodotti e servizi offerti.

Queste moderne strutture espositive sono un ottimo metodo per promuovere la propria attività, favorirne la comunicazione e aumentare così potenzialmente i propri guadagni. Se nel prossimo futuro quindi, si ha necessità di allestire uno stand, è opportuno considerare di utilizzare prodotti portatili personalizzati, per tutti i motivi sopra citati, potrà essere sicuramente una scelta vincente.