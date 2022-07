Il monitor Huawei è un discreto tuttofare per le tue esigenze quotidiane. Se sei un tipo creativo, potresti voler regolare manualmente i colori dei monitor per ottenere i migliori risultati.

Microfono incorporato

Se è necessario effettuare una chiamata o prendere appunti durante una videoconferenza, dovresti sapere che il monitor Huawei presenta un microfono integrato. Il microfono ti aiuta a ottenere un output vocale e video più chiaro. Inoltre, puoi ascoltare la musica ed eseguire altri compiti mentre parli sul microfono. I Monitor Huawei hanno anche una cornice sottile con un logo Huawei grigio in fondo. Inoltre, hanno doppi microfoni e un algoritmo di riduzione del rumore.

Oltre al microfono, questo monitor include anche una sound bar integrata nello stand. Viene anche fornito con due altoparlanti e un pannello touch. Il suono è nitido e chiaro anche a pieno volume. Il menu OSD ti consente di selezionare da diversi profili audio come musica, film, chiamate e standard. La qualità del suono del monitor Huawei è ottima.

Per quanto riguarda il pannello, il monitor Huawei ha una risoluzione 3840×2560. Tuttavia, questa è una sorta di risoluzione 4,5k, che è superiore a 4K. In termini di controlli, la maggior parte dei monitor ha un piccolo joystick o una linea di pulsanti. Huawei, tuttavia, ha optato per un pannello touch gommato. Inoltre, i produttori hanno creato una barra intelligente al centro dello schermo, che funge da cursore e pulsante di menu.

Oltre a un microfono incorporato, il monitor Huawei presenta una porta USB-C con video in supporto e una porta di ricarica da 65 W. Inoltre, viene fornito anche con un jack per cuffie da 3,5 mm. Oltre al microfono incorporato, il monitor Huawei ha due altoparlanti anteriori ad alta potenza e un microfono che può raccogliere una voce umana da un massimo di 13 piedi (circa 4 metri).

Lettore NFC

Mate 20 Pro ha una funzione NFC ed è compatibile con il monitor Huawei. Puoi anche utilizzare questa tecnologia per inviare e ricevere e-mail. Huawei Mate 20 Pro supporta il trasferimento di file NFC, quindi è possibile trasferire facilmente i file dal telefono al tuo PC. NFC è una derivazione della tecnologia RFID, che viene utilizzata per archiviare informazioni pertinenti. Questi tag sono onnipresenti e possono archiviare informazioni come indirizzi Web, dettagli di contatto, orari e informazioni sul prodotto. Assicurati che le tue impostazioni NFC sul telefono siano abilitate per la lettura e la scrittura/P2P. Questa impostazione può variare da corriere a vettore.

Il lettore NFC è incorporato nella base del monitor, consentendogli di ricevere e inviare dati in modalità wireless. Questa tecnologia può essere utilizzata anche per la ricarica e la proiezione wireless. Questa tecnologia è compatibile con la maggior parte dei sistemi di pagamento mobile, compresi i centri commerciali e i trasporti. Richiede un antivirus affinché i dispositivi collegati funzionino correttamente. Questa funzione è particolarmente utile per i telefoni che utilizzano NFC, in quanto elimina la necessità di trasportare più carte nelle tasche.

Il pannello MateView offre connettività wireless, Bluetooth e un lettore NFC. Puoi rispecchiare lo schermo dello smartphone Huawei sul pannello o proiettare lo schermo del tuo PC. Il pannello supporta il controllo della tastiera e del mouse, nonché il software HaronyoS. Presenta un’attraente base di metallo, un supporto sottile e griglie di altoparlanti attraenti. La sua cornice sottile e un supporto sottile lo rendono facile da trasportare. Mateview offre anche un numero sorprendentemente elevato di opzioni di connettività.

Se stai cercando un nuovo monitor, considera Huawei Mateview. Questo modello presenta proiezione wireless e connettività Bluetooth per connessione wireless ad altri prodotti Huawei. Include anche una soundbar e un altoparlante incorporati. Se sei un utente aziendale, il Mateview potrebbe essere il monitor perfetto per te. La compagnia produce alcuni eccellenti prodotti per la casa.

La tecnologia di visualizzazione wireless funziona con smartphone e laptop Huawei Mateview. Funziona anche con i nuovi smartphone Huawei che eseguono la modalità desktop EMUI. Tuttavia, è possibile collegare altri dispositivi a Huawei Mateview tramite DLNA per visualizzare il contenuto video. Supporta anche le app Android tramite l’app Huawei. Se non sei un utente aziendale, puoi utilizzare MateView con un laptop se hai intenzione di lavorare da casa.

Un altro modo per utilizzare Huawei Share è quello di rispecchiare la schermata dei telefoni su un PC. In questo modo, puoi collaborare con altre persone su schermi diversi. Puoi anche utilizzare l’app per specchio telefonico per accedere a tutti i tuoi dispositivi Android sul tuo PC. I vantaggi del mirroring dello schermo sono numerosi. Rendono il lavoro con più dispositivi ancora più conveniente e aumentano l’efficienza complessiva della tua attività. Se vuoi provare questo metodo, dovresti acquistare un telefono Huawei che supporta la proiezione wireless. Una volta fatto, puoi collegare il telefono al monitor Huawei e goderti lo screencast!

3:2 proporzioni

Un monitor da 28 pollici con un rapporto 3:2 non è così raro come si potrebbe pensare. Huawei Mateview vanta un display di proporzioni 3:2 ad alta risoluzione e un design elegante. Tuttavia, è dotato degli strumenti necessari per grandi prestazioni e offre una foto straordinaria.

I PC Huawei MateBook presentano anche un display di proporzioni 3:2. Lo schermo è visibile al 92% con solo sei millimetri di cornice in fondo. Il rapporto schermo-corpo risultante è del 94%, il che lo rende adatto per la maggior parte dell’uso quotidiano. È anche in grado di visualizzare il foto-editing e il lavoro video tradizionali. Se stai cercando un display per laptop, questa è la scelta perfetta.