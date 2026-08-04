Le parole hanno una storia: il linguaggio dei diritti umani secondo Marcello Flores

A quasi ottant’anni dall’approvazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, in un contesto globale segnato da trasformazioni tecnologiche, ridefinizioni geopolitiche e una crescente instabilità normativa e simbolica, la recente pubblicazione intitolata Le parole hanno una storia dello storico Marcello Flores vuole offrire un contributo significativo al dibattito, proponendo una prospettiva tanto originale quanto necessaria, quella dell’analisi linguistica come strumento di comprensione critica della realtà.



L’assunto da cui muove l’autore è chiaro: le parole si caricano nel tempo di stratificazioni, conflitti interpretativi, usi ideologici e risemantizzazioni che ne modificano il senso e l’efficacia. In questo quadro, il linguaggio dei diritti umani non può essere considerato un sistema stabile e universalmente condiviso, ma piuttosto un terreno dinamico, attraversato da tensioni e negoziazioni continue.



A partire da queste considerazioni, Flores costruisce la sua analisi proponendo al lettore un vocabolario selezionato, una sorta di lessico critico dei diritti umani che include i termini apartheid, colonialismo, crimini di guerra, genocidio, pogrom e sionismo. Parole che, pur essendo entrate stabilmente nel discorso pubblico, risultano spesso pronunciate in modo improprio, analogico o retorico, perdendo così la precisione storica e giuridica che le caratterizza, a favore di un utilizzo che le semplifica e le banalizza.



L’operazione condotta dall’autore ne Le parole hanno una storia consiste nel riportare ciascun termine alla sua genealogia, ricostruendone il contesto di origine, le trasformazioni semantiche e le modalità con cui è stato progressivamente codificato a livello internazionale. Proprio l’attenzione alla dimensione storica del linguaggio permette al lettore di coglierne un aspetto cruciale: l’uso delle parole non è mai innocente. Definire un evento come “genocidio” o una politica come “colonialismo” implica l’attivazione di un preciso campo semantico e normativo, con conseguenze rilevanti sia sul piano etico che su quello politico.



Accanto all’analisi lessicale, la prima parte del volume offre una ricostruzione ampia e articolata della progressiva affermazione dell’idea di diritti umani. Flores ripercorre le tappe principali di questo processo a partire dalla fine del XIX secolo, mettendo in luce come esso sia il risultato di una convergenza tra sviluppi culturali, conflitti internazionali e iniziative istituzionali. L’emergere di un lessico condiviso dei diritti è infatti inseparabile dalla costruzione di un ordine giuridico internazionale che trova nella Dichiarazione del 1948 uno dei suoi momenti fondativi, ma non conclusivi. Ne emerge un percorso non lineare, segnato da avanzamenti e battute d’arresto, in cui il ruolo degli Stati si intreccia con quello delle organizzazioni internazionali e delle società civili. Le convenzioni, i trattati e le carte dei diritti rappresentano tentativi di tradurre in norme vincolanti principi considerati universali, ma la loro efficacia resta spesso condizionata da rapporti di forza, interessi geopolitici e differenze culturali.



È proprio su questo scarto tra universalismo dichiarato e applicazione concreta che il saggio invita implicitamente a riflettere. In un’epoca in cui il linguaggio dei diritti umani viene mobilitato tanto per denunciare violazioni quanto per legittimare interventi politici, la chiarezza terminologica diventa una condizione indispensabile per evitare derive retoriche o strumentali. L’analisi proposta da Flores mette in luce come l’ambiguità e l’imprecisione linguistica finiscano per alterare il dibattito pubblico, indebolendo la capacità dei diritti umani di affermarsi come riferimento condiviso.



In questa prospettiva, l’autore sottolinea come, nella società internazionale contemporanea, il concetto di responsabilità collettiva assuma un ruolo sempre più centrale, preparando il terreno alla sua successiva riflessione sulla necessità di ridefinire alcuni termini oggi frequentemente abusati o impiegati in modo improprio. Il nucleo del lavoro si concentra infatti, come già accennato, sull’analisi di un gruppo ristretto ma significativo di parole, la cui rilevanza è emersa con particolare evidenza anche nel dibattito seguito ai tragici eventi del 7 ottobre 2023.



Attraverso un approccio metodologico rigoroso, Flores ricorre a un ampio spettro di fonti, mettendo a confronto definizioni e interpretazioni diverse per evidenziarne convergenze e divergenze. Ne emerge una concezione del linguaggio come spazio dinamico e strutturante: le parole non si limitano a descrivere la realtà, ma contribuiscono a organizzarla e interpretarla. Un ulteriore elemento di interesse risiede quindi proprio nella dimensione pedagogica della trattazione, in cui l’autore adotta uno stile accessibile che consente a un pubblico ampio di confrontarsi con questioni complesse.



Le parole hanno una storia si colloca a metà strada tra il saggio accademico e uno strumento di educazione civica, offrendo al lettore non solo conoscenze, ma anche criteri interpretativi utili per orientarsi nel presente.



Senza entrare nel dettaglio delle sei parole analizzate, è tuttavia significativo soffermarsi brevemente su una delle categorie prese in esame, quella dei crimini di guerra. La sua evoluzione consente di cogliere con chiarezza come, già in epoche remote, le società abbiano avvertito l’esigenza di porre limiti alla violenza, tentando di regolamentare anche ciò che per definizione sembra sottrarsi a ogni norma. Dalle prime formulazioni dello ius in bello fino alla Conferenza dell’Aia, emerge il tentativo di costruire un quadro giuridico condiviso, destinato tuttavia a rivelarsi fragile di fronte alla brutalità della Prima Guerra Mondiale.



È solo nel secondo dopoguerra che si assiste a una svolta più strutturata con il Processo di Norimberga e con le Convenzioni di Ginevra che contribuiscono a definire con maggiore precisione le responsabilità individuali e collettive nei conflitti armati, consolidando un lessico giuridico destinato a diventare riferimento internazionale. In questo stesso contesto si colloca anche l’introduzione del termine genocidio da parte di Raphael Lemkin, che segna un passaggio decisivo: per la prima volta si nomina in modo specifico un crimine rivolto non al singolo individuo, ma all’esistenza stessa di un gruppo.



La successiva Convenzione sul genocidio rappresenta, da questo punto di vista, un momento di svolta tanto giuridico quanto politico, poiché impegna gli Stati a riconoscere e prevenire una delle forme più estreme di violenza collettiva. Tuttavia, proprio la necessità di definire con precisione questi termini rivela quanto sia complesso tradurre principi universali in pratiche effettive.

È in questa tensione che il lavoro di Flores Le parole hanno una storia acquisisce pieno significato: se le parole che utilizziamo per descrivere la violenza perdono rigore, anche la capacità di riconoscerla e contrastarla si indebolisce. Nel presente, segnato da conflitti persistenti e da un uso sempre più disinvolto di categorie giuridiche nel dibattito pubblico, la chiarezza del linguaggio non è un esercizio teorico, ma una condizione essenziale per mantenere vivo il senso stesso dei diritti umani.

Eirene Campagna