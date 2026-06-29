Ecco che comincia un’altra fase della Coppa del Mondo, quella che non perdona nessuna sconfitta e si serve di tutti i mezzi per escludere una delle due squadre: 90 minuti più supplementari più eventuali rigori. Alle ore 19 va in scena Brasile – Giappone, mentre alle 22:30 gioca Germania – Paraguay, match dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Anche la Spagna continua il suo percorso verso la finale.

Spagna ancora favorita alla vittoria dei Mondiali

Dopo il pareggio contro Capo Verde e le incredibili prestazioni della Francia, gli Iberici sono diventati i secondi favoriti per la vittoria del Mondiale, tuttavia, le quote Spagna – Austria sono totalmente a favore delle Furie Rosse, con la vittoria spagnola nei 90 minuti quotata a 1.23. Per quanto riguarda il numero di gol, le statistiche dell’Over 2.5 e dell’under 2.5 restano in equilibrio e sarà l’ipotesi di un gol austriaco a fare la differenza nel match.

La Selecao contro i Samurai

Come era statisticamente prevedibile, le statistiche sono tutte a favore dei Verdeoro, con i Samurai pronti a piazzare le trappole per guadagnare gli ottavi. Il simbolo Gol, ovvero almeno 1 gol da entrambe le parti, è quotato a 1.9, sfavorito sul simbolo opposto, tuttavia, il match si gioca tutto sul gol del Giappone, che potrebbe diventare una mina per l’equilibrio del match.

Carlo Ancelotti è fiducioso e possiede ancora un paio di assi nella manica per scrivere la storia: la sua e quella del calcio brasiliano. La vittoria dei Canarini nei 90 minuti regolamentari è quotata a 1.66 con leggere variazioni, segno che la storia è dalla parte dei Brasiliani, ma il pareggio quotato a 3.75 è una soluzione da non escludere, perché la forbice di un gol è un gap irrisorio, che i Nipponici sono bravi ad annientare: e l’Olanda ne sa qualcosa.

Vinicius jr si è guadagnato il rispetto delle statistiche con i suoi 4 gol e un assist nei primi tre match, ma anche Cunha con i suoi tre gol sta facendo la differenza. Ma non finisce qui, perché Carletto ha anche altri due assi nella manica: Neymar e il giovane Endrick.

I Tedeschi devono superare i Guaranì

Il palinsesto del Mondiale vede le quote Germania – Paraguay tutte a favore dei Tedeschi, con il simbolo 1 quotato a 1.33, mentre il pareggio è valutato a 3.75 dai bookmaker. I tedeschi si presentano ai sedicesimi con uno dei reparti offensivi più forti di questo Mondiale: da 10 gol nei primi 3 match. Inoltre, le statistiche ci indicano un match esplosivo con almeno 3 gol, perché il simbolo over 2.5 è favorito a quota 1.78 sull’under 2.5. Tra i migliori bomber tedeschi c’è Undav, a quota 3 gol e 2 assist.

Le statistiche delle favorite: il valzer delle quote dei Mondiali

In principio, la Spagna era partita come favorita per la vittoria del Mondiale, ma in breve tempo la Francia ha raggiunto la prima posizione a quota 4.5, con la Roja che scende in picchiata a 6.5 e si lascia superare anche dall’Argentina di Messi, seconda favorita a quota 6, dopo le prestazioni incisive, con la Pulce Atomica che continua a stupire, fissando una serie di record assoluti, tra cui il superamento dei 16 gol di Klose, realizzati in Coppa del Mondo.

Inghilterra, Portogallo e Brasile chiudono la top 6 delle favorite alla vittoria del Mondiale, e tra le outsider che ci regaleranno sicuramente emozioni ci sono Olanda, Norvegia e USA, tre Nazionali candidate tranquillamente a raggiungere la top 8 nei quarti di finale.