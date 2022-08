Forse non ci abbiamo mai pensato davvero, ma il bagno è di solito l’ultima stanza che visitiamo prima di andare a dormire e la prima che ci accoglie quando ci rimettiamo in azione al mattino, e ovviamente è presente in tanti altri momenti della nostra giornata, che sono anche quelli più privati e intimi. Anche solo per questo, le scelte di arredo di quest’area dovrebbero essere consapevoli e ben mirate, per rendere l’ambiente perfettamente in grado di assicurarci comfort e praticità.

I migliori prodotti per arredare il bagno

Per rendere il bagno piacevole da vivere e soprattutto soddisfacente anche sul piano estetico è necessario che tutti gli elementi siano belli da vedere e in armonia con il contesto, a partire dai mobili, che vanno scelti e inseriti in modo opportuno.

Il primo step è quindi rivolgere l’attenzione ai cataloghi dei principali rivenditori, e in tal senso Iperceramica.it offre tra le più ampie selezioni a livello nazionale di prodotti per arredare il bagno, tutti di qualità comprovata e ottima resa tecnica e stilistica. Ne sono un esempio i mobiletti bagno a terra, declinati in tante serie, che possono risultare ideali per rispondere a esigenze pratiche (riporre materiali di vario tipo, innanzitutto) ma anche ai desideri estetici, con finiture, design e colorazioni davvero di ogni tipo.

La scelta di un mobile da bagno piuttosto che di un altro può fare la differenza per l’estetica di tutto l’ambiente, perché ogni elemento va abbinato nel modo migliore alle altre componenti e accessori della stanza, in modo da creare una continuità con tutto il resto. Allo stesso tempo, i mobili per il bagno devono essere funzionali all’uso che se ne vuole fare, e in particolare essere resistenti alle sollecitazioni quotidiane e agli agenti esterni, come l’umidità tipica di questo ambiente.

I consigli e le proposte del mercato

Proviamo a guardare più in dettaglio alcune delle proposte di mobili bagno attualmente disponibili sul catalogo di Iperceramica, in vendita negli oltre 80 negozi in tutta Italia o sul sito web ufficiale.

La serie Newport si caratterizza perché dona all’ambiente un sapore estetico nuovo e fresco dal gusto un po’ romantico oppure contemporaneo: prodotti in esclusiva da artigiani marchigiani, i mobili sono caratterizzati da installazione a terra (freestanding) con cassetto a chiusura rallentata, interno nobilitato effetto tessuto e con dotazione di doppia maniglia, che può essere a ricciolo (romantica) o lineare (contemporanea).

Per chi cerca soluzioni più compatte e salvaspazio c’è invece la serie Alyssa, prodotto in laminato pvc antigraffio in finitura rovere tabacco o bianco lucido, che integra anche un lavabo bianco lucido in marmoresina.

Ancora più minimal ed essenziali le linee della serie Soft, mobili bagno monoblocco in design tradizionale con lavabo integrato in ceramica, mentre chi vuole un colpo d’occhio speciale può rivolgere l’attenzione alla serie Monet o Matisse, che sin dal nome segnalano una “ispirazione” artistica.

Il mobile bagno Monet ha un design arte povera retrò, con finitura legno bianco decapé con elementi in verde chiaro, e presenta un lavabo integrato in ceramica bianco lucido, e si declina in due versioni: 2 ante e 3 cassetti oppure due anti più 6 cassetti, sempre a chiusura rallentata, per chi non ha problemi di spazio.

La serie che omaggia Matisse è abbastanza simile: mobile bagno in design arte povera retrò, ma finitura legno bianco decapé con elementi in tinta ocra, sempre con lavabo integrato in ceramica bianco lucido. Anche in questo caso il mobile è disponibile in doppio formato: il più grande prevede 2 ante e 2 cassetti a chiusura rallentata, mentre la struttura più piccola si compone solo dei cassetti.