Il 16 gennaio 2025 segna un traguardo significativo per Marta Brioschi e per il suo personaggio di punta, Mae Son-Jun: il secondo capitolo della serie, Il Gioco delle Ombre, ha compiuto due anni dalla sua pubblicazione. Un compleanno che acquista un valore speciale, in quanto rappresenta il primo titolo pubblicato da Be Strong Edizioni, la casa editrice fondata da Eleonora Marsella, diventando così una pietra miliare nella carriera della scrittrice e nella crescita dell’editore.

L’universo di Mae Son-Jun continua ad affascinare i lettori con il suo mix di investigazione, atmosfera gotica e personaggi indimenticabili. Ne Il Gioco delle Ombre, l’autore di gialli franco-coreano si ritrova coinvolto in una rete di misteri che avvolge la storica dimora di Hiraeth House, nel suggestivo Distretto dei Laghi, in Inghilterra. Un thriller avvincente che conferma il talento di Brioschi nel creare trame intriganti e dal respiro internazionale.

GUARDA QUI IL BOOKTRAILER

Inoltre, dopo il successo di Ballo in fa minore, terzo capitolo della saga uscito a marzo 2024, i fan del mistery sono già in trepidante attesa del quarto libro della serie, previsto per fine aprile 2025. Il titolo è ancora top secret, ma promette nuove indagini e colpi di scena per l’amato scrittore-investigatore.Per celebrare il secondo anniversario de Il Gioco delle Ombre, Marta Brioschi e Be Strong Edizioni hanno in programma una serie di iniziative interamente dedicate agli amanti del giallo e del mistero

Il successo della serie conferma Mae Son-Jun come uno dei nuovi protagonisti di spicco del giallo contemporaneo e segna una tappa importante nel percorso di Marta Brioschi. Un personaggio destinato a lasciare il segno nel cuore dei lettori e nelle pagine della letteratura di genere. Per ulteriori informazioni e dettagli sugli eventi in programma, contattare Marta sui suoi canali social oppure l’agenzia GMPhotoagency.

