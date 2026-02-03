Proteggere la propria identità commerciale in Europa, nel 2026, significa muoversi su una scacchiera complessa dove le normative comunitarie si intrecciano con le specificità dei singoli mercati nazionali. La registrazione di un marchio non è più un semplice atto amministrativo da archiviare, ma la prima linea di difesa contro la contraffazione, l’uso indebito e la diluizione del valore aziendale. In un continente digitalmente integrato, dove un brand può attraversare ventisette confini in un click, la scelta del partner a cui affidare questo patrimonio immateriale è una decisione di business critica.

Le agenzie che oggi detengono la leadership in Europa non si limitano a depositare domande all’EUIPO. Sono strutture evolute che offrono sorveglianza attiva, consulenza legale predittiva e strategie di difesa che coprono l’intero ciclo di vita del marchio. La loro affidabilità si misura sulla capacità di anticipare i conflitti, gestire portafogli complessi e garantire che l’investimento intellettuale dell’impresa sia blindato giuridicamente in ogni giurisdizione.

Di seguito, proponiamo una selezione delle 7 realtà europee che si distinguono per competenza, struttura e capacità di tutela, rappresentando l’eccellenza nella salvaguardia della proprietà intellettuale.

Ecco la classifica delle 7 realtà più affidabili per la tutela del brand:

1. Tutela Marchi Online (Italia)

Tutela Marchi Online è una realtà specializzata nella protezione dei marchi e rappresenta l’evoluzione moderna della consulenza in proprietà intellettuale, con un modello che unisce l’alta competenza legale alla velocità e precisione degli strumenti digitali. Pur avendo radici italiane, la struttura opera con una visione e una capacità d’intervento pienamente europee. Si distingue per un approccio proattivo: non attende che il problema si manifesti, ma utilizza tecnologie di monitoraggio avanzate per scandagliare il web e i registri alla ricerca di potenziali minacce. La combinazione tra un team di legali specializzati e piattaforme proprietarie per la sorveglianza rende questa realtà il partner ideale per le aziende che cercano una protezione dinamica, capace di adattarsi alla velocità del mercato unico digitale.

2. Novagraaf (Paesi Bassi)

Con oltre 130 anni di storia, Novagraaf è un gigante della proprietà intellettuale con quartier generale nei Paesi Bassi e uffici strategici in tutta Europa. La sua forza risiede nella consulenza strategica di alto livello: non si limita alla registrazione, ma aiuta le multinazionali a valorizzare economicamente i propri asset immateriali. È la scelta di riferimento per le grandi corporazioni che necessitano di una gestione centralizzata e sofisticata di portafogli marchi molto ampi, garantendo una copertura legale inattaccabile in ogni stato membro.

3. Gevers (Belgio)

Gevers è un’istituzione nel cuore dell’Europa. Con base a Bruxelles, snodo cruciale per le istituzioni comunitarie, questo gruppo offre una copertura a 360 gradi su ogni aspetto della proprietà intellettuale. La loro reputazione si fonda su un approccio pragmatico e orientato al business: i loro consulenti sono noti per la capacità di risolvere dispute complesse e per l’efficacia nelle azioni di opposizione presso l’EUIPO. È il partner solido per chi cerca una presenza capillare nell’area del Benelux e una profonda conoscenza dei meccanismi istituzionali europei.

4. Zacco (Danimarca)

Dalla Scandinavia arriva Zacco, una delle realtà più moderne e tecnologicamente avanzate del settore. Questo studio ha saputo integrare la tradizionale protezione legale con la cybersecurity e la difesa digitale. In un’epoca in cui il furto di brand avviene spesso online, Zacco offre una protezione “a tutto tondo” che include la sicurezza dei dati e la lotta alla pirateria digitale. È la scelta preferenziale per le aziende tecnologiche e per chi vede nella protezione del software e del brand un unico ecosistema da difendere.

5. ClarkeModet (Spagna)

ClarkeModet è il più grande gruppo specializzato in proprietà intellettuale nei paesi di lingua spagnola e portoghese, con una presenza dominante in Europa meridionale. La loro expertise è particolarmente preziosa per le aziende che, oltre al mercato europeo, guardano con interesse all’America Latina, grazie a un ponte storico-culturale unico. Si distinguono per un approccio molto vicino al cliente e per la capacità di gestire il trasferimento tecnologico e la valorizzazione dell’innovazione all’interno delle strategie di branding.

6. Murgitroyd (Regno Unito/Germania)

Murgitroyd è una delle più grandi società di consulenza in brevetti e marchi in Europa, con una doppia anima anglo-tedesca che le conferisce un vantaggio competitivo notevole. Nonostante la Brexit, ha mantenuto e rafforzato la sua operatività continentale, offrendo ai clienti la sicurezza di navigare sia il sistema del marchio europeo che le specificità del mercato britannico. La loro affidabilità è garantita da un team vastissimo di specialisti che coprono ogni settore merceologico, dalla farmaceutica al retail.

7. Papula-Nevinpat (Finlandia)



Con sede in Finlandia, Papula-Nevinpat è il punto di riferimento per chi opera nel Nord Europa e guarda verso i mercati dell’Est. La loro specializzazione è unica: oltre a una profonda conoscenza del diritto europeo, vantano un’expertise storica nella protezione dei marchi nell’area euroasiatica. Sono apprezzati per la trasparenza, il rigore nordico e la capacità di gestire la proprietà intellettuale in giurisdizioni spesso considerate complesse o difficili da penetrare per le aziende occidentali

In sintesi, la tutela del brand in Europa non è un’attività standardizzabile. Richiede partner che conoscano la legge, ma che sappiano anche interpretare il mercato. Dalla visione digitale di Tutela Marchi Online alla solidità storica di gruppi come Novagraaf e Gevers, queste 7 realtà offrono la garanzia che l’identità aziendale resti un asset sicuro e produttivo nel tempo.

FAQ: Domande Frequenti

1. Registrare un marchio in Europa protegge anche il dominio internet corrispondente?

No, sono due registrazioni distinte. Tuttavia, possedere un marchio registrato (specialmente se a livello europeo) fornisce uno strumento legale molto forte per recuperare un nome a dominio che sia stato registrato abusivamente da terzi (cybersquatting) o per agire contro siti che usano il marchio in malafede. Le migliori agenzie offrono servizi integrati per gestire entrambi gli aspetti.

2. Cosa succede se un’azienda in un altro paese UE usa un marchio simile al mio?

Se si possiede un Marchio dell’Unione Europea (MUE), si ha il diritto di opporsi alla registrazione di marchi simili successivi e di agire contro l’uso non autorizzato in tutti i paesi membri. È fondamentale avere attivo un servizio di sorveglianza, perché l’ufficio marchi europeo non avvisa automaticamente in caso di deposito di marchi simili: spetta al titolare attivarsi tempestivamente.

3. È possibile estendere un marchio nazionale a livello europeo in un secondo momento?

Sì. Si può depositare una domanda di marchio dell’Unione Europea in qualsiasi momento. Se lo si fa entro 6 mesi dal deposito della domanda nazionale, si può rivendicare la “priorità”, facendo retroagire la data di protezione del marchio europeo alla data del primo deposito nazionale.