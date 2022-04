Il Forex rappresenta oggi uno dei mercati finanziari più utilizzati, soprattutto dagli investitori che hanno scelto il sistema del trading online. Come gli esperti sanno bene, il Forex è un mercato molto volatile, soggetto a continue fluttuazioni, che richiede quindi non solo esperienza ma anche metodo e studio.

Ricorrere ai segnali Forex significa fare uso di informazioni specifiche, distribuite normalmente su internet da operatori esperti, quali possono essere investitori già affermati, ma anche consulenti finanziari o gli stessi broker online, utilizzando canali diversi.

Navigando in internet è possibile trovare segnali forex di diversa origine, sia gratuiti che a pagamento: la difficoltà riguarda soprattutto riuscire a individuare i migliori, oltre a capire con precisione come funzionano.

Cosa sono i segnali Forex e come si utilizzano

I segnali di trading in generale, e quindi anche i segnali Forex, sono costituiti da una serie di informazioni trasmesse e diffuse attraverso differenti canali. In base alle caratteristiche della fonte di provenienza, i segnali forex possono essere diffusi via email, utilizzando un’applicazione di messaggistica come Whatsapp o Telegram, oppure direttamente sul web, per mezzo di grafici interattivi, riprese video e altre modalità.

I traders che si avvalgono dei segnali Forex possono poi decidere se seguire il suggerimento trasmesso, verificando che le condizioni siano idonee: ad esempio, il segnale potrebbe suggerire di scambiare una valuta con un’altra in un determinato momento.

In ogni caso, è importante tenere presente che la prima necessità per fare trading forex in maniera efficace e con rischi ridotti, è quella di avvalersi di segnali Forex affidabili, preferibilmente gratuiti e facilmente accessibili.

Quando i segnali Forex sono gratuiti

Come si è visto, i segnali Forex sono spesso gratuiti, e ciò non significa certo che non si tratti di prodotti di ottima qualità. Ad esempio, è il caso dei segnali forniti dal proprio broker online: in queste situazioni, i segnali Forex vengono proposti direttamente dalla piattaforma che si sta utilizzando.

Ricevere i segnali Forex direttamente dalla piattaforma di trading significa avere il vantaggio di usufruire di un’unica piattaforma per tutto, oltre all’attendibilità delle informazioni, considerando che in genere si tratta di piattaforme di comprovata affidabilità e qualità.

Talvolta, per gli utenti che decidono di usufruire di questo servizio, i segnali Forex sono resi disponibili attraverso l’account Demo gratuito: questo sistema permette agli utenti di studiare con attenzione i segnali e rendersi conto se siano attendibili o meno.

Utilizzare i segnali Forex a pagamento

Oltre ai segnali gratuiti, è possibile anche accedere a numerosi prodotti a pagamento, che possono essere più o meno interessanti in base alla serietà e alla professionalità del gestore. Ciò significa che la necessità di pagare il servizio, generalmente in abbonamento, non sempre è sinonimo di una qualità più elevata.

Non di rado, infatti, i segnali Forex a pagamento rappresentano una vera e propria truffa: si consiglia quindi di provare inizialmente a testare i segnali gratuiti, ed eventualmente di passare successivamente verso i prodotti a pagamento, orientandosi verso quelli più performanti e di qualità. Naturalmente è importante anche considerare che in genere il prezzo del prodotto non è per niente economico, per questo è sempre consigliata un’attenta valutazione del prodotto.

Di solito, i broker alle prime armi lavorano prima di tutto con i segnali gratuiti e, una volta affinata una strategia personale, se necessario passano ai prodotti a pagamento.

Un elemento importante: i tempi di fornitura

I segnali di trading, per confermarsi utili, devono essere non solo gratuiti, ma anche precisi e rapidissimi. Ricevere i segnali senza una regolarità temporale, non permette agli utenti di applicare alcune specifiche tecniche che prevedono tempi ridotti al minimo.

Se l’intenzione fosse questa, i segnali Forex sono praticamente inutili, poiché arrivano quando l’opportunità di applicare la tecnica è ormai venuta meno.

I fornitori di segnali Forex più attendibili offrono serietà e professionalità, consentono un periodo gratuito ed offrono alcuni servizi aggiuntivi. Il consiglio è di mettere a confronto alcuni prodotti per poi orientarsi verso quello che si ritiene il migliore.