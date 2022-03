La cyclette e il tapis roulant sono due strumenti ugualmente efficaci per chi desidera dimagrire o comunque cimentarsi in un allenamento cardio che consenta di tenersi in forma. Entrambi gli attrezzi sono utili a questo scopo, ma non tutti hanno abbastanza spazio in casa per comprare tutte e due: come scegliere, allora, il prodotto giusto?

I vantaggi offerti dalle cyclette

Che siano verticali o orizzontali, le cyclette hanno il pregio di far lavorare i tendini del ginocchio, i quadricipiti, i glutei e in generale i muscoli della parte bassa del corpo. Le cyclette orizzontali, in particolare, fanno assumere al corpo una posizione tale da far lavorare le gambe e i glutei in maniera più efficace di quel che avviene con un modello verticale o con una bici classica. D’altro canto, le cyclette verticali assicurano una più elevata ampiezza di movimento per ciò che concerne le articolazioni dell’anca e del ginocchio. Le cyclette verticali impongono agli addominali di svolgere un lavoro più impegnativo. La schiena non ha supporto, e così i muscoli addominali sono chiamati a sostenere tutta la parte superiore del corpo, incluso il bacino.

Gli effetti di un tapis roulant

I tapis roulant consentono di allenare più o meno tutto il corpo: infatti, mentre si corre o si cammina si possono far oscillare le braccia. Non solo: per stabilizzare il corpo si usano sia gli addominali che i muscoli del fondo schiena. Per altro, un tapis roulant a parità di andatura permette di bruciare in un’ora una quantità di calorie maggiore rispetto a quel che avviene con una cyclette verticale: 750 calorie all’ora nel primo caso contro 550 calorie all’ora nel secondo caso. Se poi si usa una cyclette orizzontale, il dispendio di energia è ancora più basso. In sintesi, se si ha intenzione di provare a dimagrire in tempi rapidi, conviene puntare soprattutto sul tapis roulant, a condizione che ci si alleni in maniera intensa.

Gli aspetti da valutare prima di un acquisto

Tanto la cyclette quanto il tapis roulant possono essere utilizzati mentre si fa altro: per esempio mentre si legge una rivista o si guarda la televisione. C’è solo da tener presente che il tapis roulant è un po’ più rumoroso. In generale, ascoltare la musica non solo è sempre possibile, ma è anche conveniente, perché può avere un buon effetto sulla resa dell’allenamento. Un altro fattore da valutare è quello relativo al consumo di energia; il lavoro delle cyclette si basa sullo sforzo che si imprime sui pedali, mentre i tapis roulant operano tramite un motore esterno, a meno che non siano magnetici. Chi non è allenato e sceglie un tapis roulant elettrico riesce a tenere la velocità che preferisce, mentre questo non succede con una cyclette.

Home fitness: i consigli per avere successo

L’home fitness è caratterizzato da un grande problema: in molti casi si smette dopo i primi giorni e gli entusiasmi iniziali, un po’ perché ci si annoia e un po’ perché si trova la scusa di non avere abbastanza tempo. Per questo motivo, se si è in procinto di decidere quale strumento comprare conviene prima di tutto individuare una soluzione che consenta di allenarsi in maniera piacevole, anche ripetendo l’esercizio all’infinito, ovviamente sempre considerando i propri obiettivi di fitness. Chi non ama correre evidentemente non può che puntare su una cyclette. Bisogna considerare, poi, la sicurezza e la quantità di spazio disponibile in casa. Gli attrezzi non vanno mai collocati nei pressi di gradini o scalini, ma sempre su superfici orizzontali e il più possibile stabili.

