L’avvento di Internet e dei servizi online ha progressivamente cambiato il modo di vendere e comprare e, nel giro di pochi anni, gli e-commerce sono diventati una delle attività a più rapida crescita.

Quando si parla di e-commerce, anzitutto, occorre sapere che ci si riferisce a una forma di commercio elettronico che rende possibile acquistare prodotti o servizi direttamente online. Con un semplice click, dunque, il cliente potrà velocemente ottenere ciò che desidera e riceverlo a casa di lì a qualche giorno. Le dinamiche che si nascondono dietro la gestione di un e-commerce, tuttavia, sono ben più complesse di quanto si potrebbe erroneamente pensare.

Se, infatti, il vantaggio di un’attività di e-commerce è che consente di gestire con una certa flessibilità l’attività di cui ci si occupa e, allo stesso tempo, di raggiungere un pubblico molto più vasto rispetto quello disponibile per un’attività fisica, ci sono anche alcuni errori che potrebbero costare all’imprenditore la perdita di tempo e denaro.

Il primo passo per scongiurare una simile eventualità è redigere un business plan efficace. Il piano industriale, infatti, è quel documento che – sintetizzando i contenuti e le caratteristiche di un progetto imprenditoriale – viene utilizzato sia per la pianificazione e la gestione dell’attività aziendale che per la comunicazione esterna, in particolare verso potenziali finanziatori o investitori. Il business plan, dunque, è uno strumento assai utile allo sviluppo di un e-commerce, indipendentemente dal tipo di bene o di servizio offerto.

Un altro aspetto da non sottovalutare quando si gestisce un e-commerce è l’organizzazione del magazzino, che deve essere tale da consentire consegne sempre puntuali, evitando situazioni spiacevoli come l’out of stock di alcuni prodotti. Ugualmente importante è anche la logistica. Eventuali ritardi nella consegna, come pure ordini smarriti e oggetti danneggiati, rischiano infatti di compromettere la buona immagine dell’imprenditore oltre, naturalmente, a provocare un danno economico non indifferente al suo business.

Passando ora a questioni più tecniche, anche la gestione accurata dei documenti relativi all’e-commerce, come ad esempio le fatture in entrata e in uscita, è fondamentale per migliorare la propria attività. Questi documenti, infatti, non sono necessari solo a fini fiscali o legali, ma sono un’utilissima fonte di informazioni che, sfruttate adeguatamente, permettono – appunto – di migliorare notevolmente la gestione del proprio business. Pertanto, da questo punto di vista, il supporto di un consulente fiscale consente all’imprenditore di redigere documenti sempre aggiornati e corretti, seguire quanto previsto dalla normativa di riferimento, tenere sempre in ordine la contabilità, ecc..

Anche in questo caso, è il web a offrire una soluzione facile e veloce a una simile esigenza. Numerose piattaforme, infatti, offrono la possibilità di accedere a un servizio di consulenza online. Tra queste, ad esempio, l’assistente fiscale Fiscozen: un servizio all inclusive pensato per professionisti e imprese individuali, a cui viene garantita assistenza telematica grazie alla presenza di un team qualificato ed esperto. Sempre pronto a intervenire in modo estremamente rapido per soddisfare le richieste del cliente, il team di Fiscozen offre supporto completo tanto nella fase di apertura di un nuovo shop online, quanto per la successiva gestione degli adempimenti e per il pagamento di tasse e contributi.