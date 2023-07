Dal voodoo ai legamenti d'amore: quali sono i tipi di magia

La magia nera è senza alcun dubbio la più famosa fra le tipologie di magie, tanto da aver “oscurato” le altre. Insomma per i meno esperti di questo campo, la magia è solo quella che si occupa di fatture e malocchio e, in sostanza, si tratta quasi sempre di qualcosa di negativo.

Questo è probabilmente dovuto al fatto che i riti oscuri sono quelli che spaventano di più, perché davvero in grado di far danni; esistono però anche la magia bianca e rossa che hanno intenti benefici. Gli operatori seri e preparati non lavorano con la magia nera se non in caso di difesa, ovvero per liberare qualcuno che sia vittima di un maleficio. Per chiedere informazioni sulla vostra situazione specifica e ricorrere a un rituale che possa aiutarvi a superare un ostacolo nella vostra vita, potete rivolgervi con fiducia agli operatori di www.studio-esoterico.com/ .

Magia nera: fatture e malefici

La magia nera comprende i rituali oscuri creati per colpire un nemico. Può essere un collega visto come ostacolo o un rivale in amore, un parente che si vuole allontanare o una persona di cui ci si vuole vendicare: in ogni caso, l’intento è malevolo. Ecco perché gli operatori più seri non compiono questi atti per colpire, ma solo per difendere. Chi è vittima per esempio del malocchio deve richiedere una contro fattura, che rientra sempre nella magia nera, per purificare il proprio ambiente.

La magia bianca: lavorare con energie positive

Già la scelta del colore fa comprendere che siamo dalla parte opposta rispetto alla magia nera. La magia bianca opera con le energie universali positive per proteggere se stessi o una persona cara, la propria casa, il proprio denaro, o per avere fortuna sul lavoro o in qualche progetto. Non è mai rivolta verso gli altri se non a fin di bene. Spesso però non è in grado di controbattere una forte fattura di magia nera.

Magia rossa: i riti d’amore

La magia rossa prende il nome ovviamente dal colore tradizionalmente attribuito al cuore, che poi sarebbe il colore del sangue; un tempo, quasi tutti i legamenti d’amore usavano proprio il sangue per unire due persone. Oggi i rituali prevedono la ripetizione di formule, a voce o in forma scritta, l’uso di candele o incensi e la purificazione degli ambienti per allontanare le energie negative e creare migliori condizioni di armonia.

Un legamento d’amore aiuterà le persone, che già provano dei sentimenti, a dar loro seguito in maniera piena e completa. Non si tratta di violare la libertà di sentimento di nessuno, ma di eliminare le energie negative create da condizioni esterne che tengono due persone separate senza dar loro la possibilità di creare una relazione salda.

Come le altre magie, anche il legamento d’amore richiede l’intervento di un operatore qualificato che, per prima cosa, sarà in grado di capire se è il caso di intervenire con un rituale oppure è meglio modificare le proprie aspettative.

Voodoo, antica religione africana

Diversamente da quanto si pensa, magia nera e voodoo non sono sinonimi. Nell’immaginario collettivo, il voodoo è un rito nel quale si usa una bambolina a rappresentare la vittima del maleficio che si vuole scagliare, colpendola con spilli o fiammiferi.

In realtà il voodoo è una religione, riconosciuta ufficialmente per esempio nello stato africano del Benin. In effetti nel continente nero e solo con la schiavitù arriva nelle Americhe; con il fenomeno dello schiavismo che il voodoo ha preso una connotazione negativa, quando le persone che ne trasmettevano la tradizione sentivano il bisogno di eseguire rituali oscuri per difendersi e schermarsi dalle energie negative. In origine però era una tradizione magica benevola e positiva, con la quale si entrava in contatto con gli spiriti. Il motto di base era “bisogna compiere buone azioni ed essere puniti per quelle cattive”. E’ questa seconda parte che ha portato alla conoscenza popolare il voodoo per come lo conosciamo oggi.

Magia brasiliana e macumba

Un altro termine usato spesso erroneamente è macumba, uno dei rituali più diffusi all’interno della tradizione magica brasiliana, che pochi sanno essere un vero e proprio rituale d’amore. E’ una formula positiva che vuole richiamare a sé una persona amata che si è allontana per qualche motivo, senza influire sul suo libero arbitrio ma cercando di ricreare le condizioni per una armonia nella coppia.

Purtroppo quello che è arrivato in Europa è l’eco della fama della macuba di morte; come per il voodoo, è la parte più oscura della magia brasiliana, paragonabile a una fattura di magia nera.