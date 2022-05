Le fotocamere mirrorless compatte di Sony sono dispositivi che regalano scatti da professionisti e che permettono di immortalare immagini davvero espressive.

La loro potenza si può paragonare a quella di una fotocamera professionale, ma la semplicità di utilizzo è decisamente migliore. Si tratta di dispositivi di dimensioni ridotte e che, proprio per questo motivo, possono essere trasportate con facilità.

Le mirrorless Sony presentano un obiettivo luminoso ed un sensore di grandi dimensioni, per una luminosità ottimizzata. Da notare anche la gamma dinamica più ampia e, soprattutto, la messa a fuoco veloce.

Perché scegliere una Sony mirrorless

Con una fotocamera Sony mirrorless si possono scattare foto straordinarie anche in condizioni di luminosità precaria. Non c’è più bisogno di preoccuparsi degli effetti nefasti innescati dal flash dello smartphone a cui si è soliti ricorrere in penombra. Con una fotocamera di questo tipo, infatti, si ha l’opportunità di realizzare immagini uniche, a prescindere dalle condizioni di luce.

Le mirrorless di Sony vantano un processore smart ed un sensore gigante da cui scaturiscono immagini sempre nitide e, soprattutto, un rumore limitato anche non usando il flash. Ecco perché si possono ottenere foto memorabili e che non passano inosservate.

Il grande sensore consente di selezionare il soggetto su cui ci si vuole concentrare con il bokeh.

Tutti i pregi delle Sony mirrorless

Se si ha a disposizione una mirrorless compatta si ha l’occasione di immortalare il mondo da una nuova prospettiva, anche per mezzo del display inclinabile.

Ci si può dimenticare dello smartphone e del mirino, con la possibilità di scattare in varie modalità e di vedere con più facilità. La fotocamera non viene puntata più a caso e, sin dal primo scatto, si possono ottenere immagini ideali.

Il sensore è il principale protagonista del dispositivo: come è facile intuire, tanto più è grande, quanto più soddisfacenti sono i risultati che si ottengono. Nel caso di una mirrorless Sony, si può contare su un sensore che è almeno dieci volte più grande rispetto al sensore di uno smartphone. Così, tutti gli aspetti delle foto possono migliorare, in virtù di un maggior numero di pixel e di una nitidezza più elevata delle stampe.

Cresce, inoltre, la sensibilità con luce modesta e anche nel caso degli ingrandimenti la resa è eccellente.

La messa a fuoco selettiva

Una differenza molto importante tra le fotocamere Sony mirrorless e gli smartphone sta nel fatto che nel primo caso i dispositivi sono dotati di un grande sensore, grazie a cui è possibile scattare pur in presenza di una profondità di campo ridotta (quel che gli esperti del settore definiscono bokeh). Così il soggetto può essere messo a fuoco in maniera selettiva.

Quali sono le conseguenze? Una maggiore espressività e una maggiore profondità, per esempio: il che è vero soprattutto per le foto in primo piano, da cui scaturiscono risultati eccezionali, quasi professionali.

… e la messa a fuoco ad alta velocità

Un altro pregio di queste fotocamere mirrorless è la messa a fuoco rapida, grazie a cui è possibile bloccare il soggetto che si desidera immortalare.

Ci sono alcuni soggetti che, in effetti, non possono stare fermi: i mezzi di trasporto, per esempio, o anche gli animali domestici.

Ebbene, i modelli Sony sono dotati di un processore smart che blocca i soggetti che si muovono con diversi punti di messa a fuoco; i loro movimenti vengono seguiti e si può scattare solo quando si è pronti.

Di sicuro la messa a fuoco ad alta velocità rappresenta un fattore molto importante, in quanto permette di mantenere la messa a fuoco, anticipando la posizione seguente dei soggetti in movimento.

