L’oggetto della nostra guida di oggi è un argomento molto importante per gli esercizi commerciali di vario genere. Tratteremo, infatti, di insegne per esercizi commerciali, ossia di ciò che, per molti, viene considerata la carta di identità delle attività di vario genere. Le insegne sono elementi visivi molto importanti dal punto di vista comunicativo, poiché in grado di catturare l’attenzione dei passanti e di spostarla sull’attività che rappresentano, fornendone il nome, il logo e, talvolta, il tipo di attività svolta, a fronte di una semplice occhiata, anche rapida e fugace.

Le insegne ben tenute e progettate al meglio offrono la possibilità agli esercenti di attirare una pletora più ampia di clienti. È per questo motivo che si rivela fondamentale non limitarsi alla funzione informativa di questi oggetti quando si tratta di commissionare e realizzare un’insegna per un’attività commerciale. Rivolgendovi a realtà esperte di settore, infatti, avrete la possibilità di valorizzare la posizione del vostro esercizio e aumentare la visibilità del locale sulla strada e, al contempo, l’interesse dei passanti.

Come già precedentemente accennato, per la progettazione insegne personalizzate e la successiva realizzazione risulta fondamentale rivolgersi a ditte professionali con una comprovata esperienza positiva alle spalle. In questo modo, avrete la possibilità di ricevere e sfoggiare un prodotto di qualità, durevole nel tempo e che sappia fruttare come investimento grazie a grafiche accattivanti e curate nei particolari. Scopriamo, nelle prossime righe, tutto ciò che c’è da sapere sull’importanza delle insegne per le attività commerciali e su come progettarne una unica e attraente.

Progettare un’insegna per un’attività commerciale: ecco cosa serve sapere

Possiamo asserire che siano diversi gli elementi da tenere in considerazione quando si deve progettare un’insegna. Lasciare alla ditta il compito di idearne una potrebbe farvi correre il rischio che, questa, non rispecchi le vostre esigenze o gusti dal punto di vista estetico. È per questo motivo che vi suggeriamo caldamente di seguire l’azienda nelle prime fasi di ideazione e di fornire loro le specifiche dell’oggetto promozionale su cui pensate di fare affidamento.

Nella fattispecie, vi suggeriamo di fornire le dimensioni: un’insegna efficace dovrebbe avere una dimensione proporzionata allo spazio che si ha a disposizione per la sua installazione e anche al contesto in cui verrà installata. Un’insegna ben visibile permette, infatti, di conseguire risultati migliori dal punto di vista promozionale. L’installazione, ovviamente, non sarà un problema, visto che sarà la ditta stessa a mettere a vostra disposizione dei tecnici installatori che piazzeranno la vostra insegna nel migliore dei modi.

Tenete conto anche dei materiali, che dovranno essere resistenti, in modo da durare nel tempo. Per quanto riguarda l’aspetto estetico, invece, gli elementi chiave da considerare sono i colori e le grafiche, che dovranno essere improntate in un’ottica branding allo scopo di rispecchiare la vision e l’attitudine dell’attività commerciale. Inoltre, è fondamentale fare attenzione all’illuminazione da installare, preferendo LED o neon in funzione dello stile e dell’immagine dell’attività commerciale.

Perché avere un’insegna è importante?

Alla luce dei presupposti, avrete modo di evincere facilmente il motivo per il quale avere un’insegna per un’attività commerciale sia quasi uno step obbligatorio. In ogni caso, i vantaggi di possederne una non si rifanno soltanto alla visibilità che essa conferisce all’attività commerciale, anzi.

Una buona insegna è in grado di incrementare il branding dell’esercizio commerciale, aumentando il numero di clienti che interagiranno con l’attività e aiutando anche a fidelizzare quelli già presenti. Le insegne incrementano anche l’affidabilità di un esercizio commerciale, contribuendo ad instaurare un clima di fiducia nei potenziali clienti. Infine, le insegne forniscono indicazioni chiare in merito all’attività svolta nel locale a cui sono connesse.