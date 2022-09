Formazione Giuridica Scuola Zincani è da 20 anni il punto di riferimento, a livello nazionale, per tutti gli aspiranti avvocati che desiderano ricevere la migliore preparazione all’esame forense.

La Scuola Zincani offre da sempre ai suoi corsisti un’ampia e curata offerta formativa per approcciarsi con serenità e sicurezza non solo alle prove necessarie al superamento dell’esame forense ma anche al concorso di magistratura e ai concorsi pubblici. La prestigiosa Scuola ha origini bolognesi ma nel corso degli anni, forte del riconoscimento del suo impegno da parte di oltre 20.000 corsisti, ha raggiunto numerose città italiane, tra cui Milano, Roma, Torino, Firenze e da quest’anno anche Genova e Palermo.

«L’obiettivo di Formazione Giuridica è quello di mettere nelle mani degli studenti gli strumenti pratici necessari per essere giuristi completi e trasversali», afferma Zincani. L’esame forense è una sfida impegnativa che richiede il superamento di prove complesse, affrontabili soltanto con molto studio, sacrificio e padroneggiando un metodo collaudato che consenta di affrontare con serenità qualsiasi quesito d’esame.

Punta di diamante dell’offerta formativa della Scuola Zincani è il corso intensivo per l’esame di avvocato: un percorso che accompagna i candidati a partire dai primi mesi autunnali fino a ridosso della prima prova. Il corso atto a consolidare la preparazione individuale dei corsisti affronta i temi caldi, più frequentemente proposti in sede di esame, selezionati dal comitato scientifico della Scuola, dedicando ampio spazio all’esercitazione. Il corso comprende, inoltre, delle giornate di simulazione in cui vengono riproposte tutte le condizioni del giorno della prova stessa. Scuola Zincani ovviamente accompagna il corsista anche nella seconda, attraverso materiali, dispense e lezioni che ottimizzando i tempi di studio delle materie oggetto di prova.

La migliore preparazione all’esame forense è garantita, non solo dal numeroso e preparato corpus docenti e dall’esperienza dell’Avv. Marco Zincani, presidente e fondatore di Formazione Giuridica Scuola Zincani, ma soprattutto dall’attenzione continua dedicata dalla Scuola all’aggiornamento della proposta formativa. Quest’anno ad esempio, in vista di una nuova sessione d’esame con la modalità dell’orale rafforzato, il Corso Intensivo è stato rimodulato e arricchito per andare incontro alle diverse esigenze degli esaminandi. Il risultato è un’offerta declinata in 3 differenti proposte che garantiscono una solida preparazione e la sicurezza necessaria ad affrontare al meglio l’esame forense.

Grazie alla piattaforma di e-learning Desiderio, copyright esclusivo di Formazione Giuridica, creata ad-hoc per permettere la fruizione dei numersoi corsi della Scuola anche a distanza, inoltre, agli studenti è riservato l’accesso a materiali, dispense e integrazioni esclusivi, che ottimizzano i tempi di studio. Il segreto per il successo della Scuola è il metodo. L’avvocato Zincani racconta come questo sia stato sviluppato per essere “una guida di ragionamento applicabile in ogni situazione, una sorta di arte del saper fare in ogni momento”.

Il percorso di abilitazione all’esame forense di Formazione Giuridica Scuola Zincani è accompagnato anche da una produzione editoriale a firma unica, una proposta completa di codici, manuali e volumi dedicati alle prove d’esame con taglio metodologico e linguaggio tecnico che ripercorre la storia normativa, sviluppata per raccontare anche i collegamenti normativi che sono alla base della vera preparazione. Il lavoro portato avanti ogni anno con grande dedizione dal gruppo Zincani è premiato anche dai numeri: il 92% dei corsisti di Formazione Giuridica è stato promosso nelle ultime sessioni d’esame, in modalità orale rafforzato.

Formazione Giuridica è in continua evoluzione e aggiornamento, guarda sempre all’ampliamento della propria offerta formativa, dice ancora l’avv. Zincani: «con lo spin-off “Il Corsista”, ci dedichiamo alla formazione continua con corsi accreditati e di approfondimento tematico dedicati a studenti universitari e a professionisti che desiderano acquisire conoscenze più specifiche e settoriali».