Tra storia e burocrazia: il paradosso di Sant’Egidio del Monte Albino

Un piccolo comune, una grande storia

Nella provincia di Salerno, incastonato tra l’Agro nocerino-sarnese e le prime pendici dei Monti Lattari, si trova Sant’Egidio del Monte Albino, un piccolo comune dalla storia millenaria. Questo borgo, con i suoi confini, la storia e le complessità burocratiche, rappresenta un esempio emblematico di come la memoria e la gestione amministrativa si intrecciano.

Con i suoi confini che raccontano la storia e la burocrazia ancora oggi tangibile, a Sant’Egidio del Monte Albino il tempo sembra sedimentarsi nei cortili, tra pietra vesuviana e architetture di tufo, dove ogni vicolo racconta di abbazie medievali, culti antichi e resistenza culturale.

Le origini del territorio risalgono alla Nuceria Paganorum, la vasta civitas che nel Medioevo raggruppava l’intero Agro nocerino. Resti di una villa rustica romana del II secolo a.C. sono ancora visibili sotto l’abbazia di Santa Maria Maddalena in Armillis, e lungo il corso principale si incontra la celebre fontana Helvius, testimonianza di un passato in cui la zona era attraversata da acquedotti e canali d’irrigazione.

Il borgo di San Lorenzo, una delle tre frazioni storiche insieme a Sant’Egidio e Corbara, è noto anche per essere stato luogo natale del poeta Aniello Califano, autore della celebre ’O surdato ’nnammurato, che qui trovò ispirazione tra la quiete del Monte Albino e la vita semplice del paese.

Un’identità costruita sulla memoria

Nonostante le dimensioni ridotte, Sant’Egidio del Monte Albino custodisce un patrimonio culturale sorprendente: i “Cortili della Storia”, manifestazione annuale che trasforma il centro in un teatro diffuso, rievocano il Medioevo e il Rinascimento con costumi, arti e sapori locali.

La gastronomia è uno dei vettori identitari del luogo: la lagana e ceci e il fusillo sangiliano raccontano una comunità che, pur piccola, continua a produrre cultura materiale e sapienza artigianale.

L’autonomia comunale risale alle riforme napoleoniche del 1806, quando il Regno di Napoli introdusse la nuova struttura amministrativa dei Comuni. Nel 1863, su proposta del consiglio comunale, il nome del comune fu ufficialmente esteso a ‘Sant’Egidio del Monte Albino’ con un decreto di Vittorio Emanuele II del 4 gennaio 1863, attribuendo così al comune una maggiore dignità storica e geografica.

La “zona contesa”: quando la storia diventa un paradosso

A partire dal Novecento, una porzione del territorio è diventata terreno di disputa fra Pagani e Sant’Egidio del Monte Albino, un caso che illustra chiaramente il rapporto tra confini, storia e burocrazia.

Una controversia apparentemente minore, ma in realtà emblematica di come l’Italia amministrativa possa ancora inciampare nei propri archivi.

La questione nasce da confini catastali ottocenteschi, rimasti in vigore tra un decreto e l’altro, senza mai una verifica sul campo. Nel 2019 la Provincia di Salerno, con la delibera n.151, tentò di chiarire i limiti territoriali. Seguì una lunga trafila di ricorsi e controricorsi, fino alla sentenza del Consiglio di Stato del 2023 (n.7855/2023), che assegnò la zona a Pagani.

Sul piano legale la vicenda è chiusa, ma nella realtà quotidiana resta un’anomalia: intere strade dove a destra si paga la TARI a Pagani e a sinistra a Sant’Egidio, dove i numeri civici appartengono a un comune, ma la scuola o la parrocchia all’altro.

Una spaccatura amministrativa che non rispetta la continuità urbana, né quella sociale: gli abitanti si sentono parte dello stesso luogo, ma la burocrazia li divide con righe tracciate su mappe del 1809.

Confini e burocrazia a Sant’Egidio del Monte Albino: la macchina dell’assurdo

Ciò che rende il caso esemplare non è solo la disputa in sé, ma la distanza tra la vita reale e la logica burocratica.

Nel 2025, la sorte di un quartiere si decide ancora sulla base di documenti vergati a mano più di un secolo fa.

Gli strumenti cartografici, i sistemi informatici, la pianificazione urbanistica moderna avrebbero dovuto sanare da tempo simili ambiguità, eppure qui – tra due comuni confinanti e culturalmente affini – prevale ancora il peso di un “vizio di forma”.

Questa lentezza istituzionale non è un dettaglio tecnico: incide sulla percezione d’identità, sull’appartenenza, sulla fiducia nei confronti delle amministrazioni.

Come può un cittadino sentirsi rappresentato se il suo stesso indirizzo cambia con una sentenza?

I confini di Sant’Egidio del Monte Albino: un caso esemplare

Sant’Egidio del Monte Albino è un piccolo laboratorio di un problema più ampio: la distanza cronica fra lo Stato e i territori, fra norme che si trascinano dal passato e comunità che nel frattempo si trasformano.

Ciò che altrove si chiama “semplificazione amministrativa”, qui assume il volto di una disputa cartografica fra vicini di casa.

E mentre la burocrazia discute sulle carte, la storia – quella vera – continua a scorrere: tra i vicoli di pietra, le feste popolari, le memorie di Aniello Califano e le generazioni che ancora chiamano “paese” un luogo diviso solo dai timbri, non dalle persone.

Forse la “zona contesa” non è solo un confine fra due comuni, ma il simbolo di un’Italia che troppo spesso resta prigioniera dei propri faldoni. Un Paese dove la storia viene archiviata invece che compresa, e dove le carte valgono più delle persone.

La vicenda di Orta Loreto dimostra che l’identità di un luogo non si misura in metri di territorio, ma nella coesione della sua comunità.

I confini possono cambiare, i decreti possono riscrivere mappe e sentenze, ma ciò che resiste è l’appartenenza: quella dei cittadini di Sant’Egidio del Monte Albino, che vivono quotidianamente il paradosso dei confini, della storia e della burocrazia.

E forse, da questa piccola anomalia amministrativa nel cuore dell’Agro nocerino, l’Italia avrebbe molto da imparare – su come governare i territori, rispettarne la memoria e finalmente scegliere la realtà, non la burocrazia.

Catia Somma