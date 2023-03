Instagram è una piattaforma di social media che permette agli utenti di condividere foto e video con i propri amici e follower. Fondata nel 2010, Instagram è cresciuta rapidamente fino a diventare uno dei social network più popolari al mondo, con oltre un miliardo di utenti attivi mensili.

La piattaforma si concentra sulla condivisione di contenuti visivi, come foto e video brevi, e offre una serie di strumenti per modificare e migliorare le immagini. Instagram consente agli utenti di seguire gli altri e di essere seguiti, di lasciare commenti e di mettere “mi piace” ai post degli altri. Oltre alla condivisione di contenuti, Instagram offre anche una vasta gamma di funzionalità, come Instagram Stories, Reels e IGTV, che consentono agli utenti di creare e condividere contenuti in formati diversi. Inoltre, è diventata un’importante piattaforma di marketing per le aziende e gli influencer, che la utilizzano per promuovere i loro prodotti e servizi e per raggiungere un pubblico più vasto.

Di seguito andremo a vedere come cancellarsi da Instagram in poche mosse sia da pc che da smartphone.

Come cancellarsi da Instagram da PC

Se hai deciso di cancellare il tuo account Instagram dal tuo PC, segui questi semplici passaggi:

Accedi al tuo account Instagram sul sito web di Instagram dal tuo PC. Fai clic sull’icona del tuo profilo in alto a destra della pagina. Fai clic sulla rotella dentata in alto a destra per accedere alle impostazioni. Scorri verso il basso fino a “Cancella il tuo account” e fai clic su questo pulsante. Seleziona un motivo per la cancellazione del tuo account nell’elenco a discesa. Inserisci nuovamente la tua password per confermare la cancellazione dell’account. Fai clic sul pulsante “Elimina definitivamente il mio account” per completare la cancellazione.

È importante notare che una volta che hai cancellato il tuo account Instagram, tutti i tuoi dati e contenuti saranno rimossi permanentemente e non potranno essere recuperati in futuro. Inoltre, se decidi di cancellare il tuo account, non potrai utilizzare lo stesso nome utente o indirizzo e-mail per creare un nuovo account in futuro.

Come cancellarsi da Instagram da smartphone

Se desideri cancellare il tuo account Instagram dal tuo smartphone, segui questi passaggi:

Apri l’app Instagram sul tuo smartphone. Tocca l’icona del tuo profilo in basso a destra. Tocca le tre linee orizzontali in alto a destra per accedere al menu. Scorri verso il basso fino a “Impostazioni” e tocca questo pulsante. Scorri verso il basso fino a “Assistenza” e tocca “Centro assistenza”. Tocca “Gestione dell’account” e poi “Eliminazione dell’account”. Seleziona un motivo per la cancellazione del tuo account nell’elenco a discesa. Inserisci nuovamente la tua password per confermare la cancellazione dell’account. Tocca “Elimina definitivamente il mio account” per completare la cancellazione.

Anche in questo caso, è importante ricordare che una volta che hai cancellato il tuo account Instagram, tutti i tuoi dati e contenuti saranno rimossi permanentemente e non potranno essere recuperati in futuro. Inoltre, se decidi di cancellare il tuo account, non potrai utilizzare lo stesso nome utente o indirizzo e-mail per creare un nuovo account in futuro.

Questi sono i metodi per cancellare il proprio account in maniera permanente. Se invece siete interessati a prendervi una semplice pausa per disintossicarvi momentaneamente è possibile andare su “modifica profilo” e cliccare sul tasto “disattiva momentaneamente”.

In questo modo il vostro account non sarà più visibile da nessuno, ma i dati non verranno eliminati e potranno essere recuperati in qualsiasi momento solamente dal proprietario del profilo.