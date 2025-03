In un contesto incantevole di capolavori rinascimentali e templi romani, una silenziosa trasformazione sta avvenendo nei casinò italiani. L’Italia, terra di caffè, Ferrari e Michelangelo, sta guidando un’altra iniziativa che allontanerà i peccatori dalla loro scintillante reputazione. Casinò ecologici. I casinò italiani stanno attraversando una sorprendente trasformazione, che fonde la loro reputazione glam con serie iniziative green che faranno persino diventare verdi d’invidia i più convinti eco-turisti.

In primo piano il gioco “verde”

L’immagine ideale che la maggior parte delle persone ha in mente comprende illuminazione brillante, costosi sistemi di climatizzazione e l’uso illimitato di energia. Ma i proprietari/operatori dei casino italiani hanno capito che essere ecologici e redditizi non deve essere un gioco a somma zero. Uno dei casinò più antichi del mondo, il Casinò di Venezia, situato a Venezia e costruito nel 1638, ora allestisce le sue storiche sale esclusivamente con illuminazione a LED, che delizia i suoi ospiti riducendo il consumo energetico del 58%.

Quando tornai nel viaggio dell’autunno, rimasi allibito per l’efficienza con cui avevano impresso i nuovi cambiamenti, e alle classiche rifiniture del casinò, illusorio come tutto funzionasse alla perfezione. Le luci sopra i tavoli dell’area di roulette e blackjack erano completamente inconsapevoli che i faretti che li illuminavano rappresentavano un minimo sforzo verso il risparmio energetico.

I loro sforzi per conservare le risorse idriche hanno salvato un numero straordinario di quattro decimi del loro utilizzo di acqua con un brillante riciclo. È davvero un’impresa impressionante per un edificio di quattrocento anni.

Energia e oltre: metodo di spettro

La sostenibilità del casinò italiano è molto vicina all’efficienza energetica. Casinò Riviera, situato a Sanremo Riviera, in Italia, stupisce in quanto mostra una brocchetta contemporanea nel modo di smaltire i rifiuti, portando l’85% dei suoi rifiuti in una discarica. Perfino la plastica monouso da alcuni dei suoi ristoranti non è restata, sostituendo i sottobicchieri di plastica con quelli in legno di origine forestale.

Hai mai considerato l’impronta ecologica associata a quei piccoli gettoni di plastica che circolano sui tavoli da gioco? Alcuni casinò italiani affrontano questo problema passando completamente a gettoni biodegradabili realizzati con materiali vegetali.

Tecnologia: l’impulso positivo per la sostenibilità

Diversamente dal resto della società, la rivoluzione digitale non ha cambiato il modo di fare le cose in Italia, specialmente per quanto riguarda la gestione del clima. Molti casinò, per esempio, utilizzano sistemi di controllo di gestione degli edifici che riscaldano, rinfrescano e illuminano i locali in proporzione al tempo e alla presenza. Alcuni arrivano fino a mettere pannelli solari sui tetti dei casinò mentre altri utilizzano riscaldatori geotermici che approfittano di serbatoi sotterranei di acqua calda locali.

Il Casinò Saint-Vincent è stato più avanzato nell’adozione di queste tecnologie, sviluppando un’applicazione specializzata che consente agli utenti di ridurre le loro impronte ambientali al minimo durante le loro visite ai casinò. L’applicazione premia gli utenti quando, ad esempio, utilizzano mezzi di trasporto ecologici e svolgono attività verdi sul posto nei casinò.

Spostamenti culturali e preferenze dei clienti

Particolarmente notevole è il fatto che i casinò italiani hanno riferito che la sostenibilità è un’attrazione competitiva. I giocatori, oggigiorno, soprattutto le generazioni più giovani, sono più favorevolmente inclini verso i casinò con una vasta reputazione in materia di preoccupazione ambientale. C’è un diffuso cambiamento di mentalità tra i consumatori in Italia quando si parla di sostenibilità come tema centrale delle discussioni condiviso da tutti.

Il Casinò di Lugano, situato vicino al Lago di Lugano, ha recentemente condotto un’indagine tra i suoi clienti che ha rivelato che oltre il 65% dei clienti ha intorno ai 40 anni o meno e tiene conto degli aspetti legati all’ambiente nel prendere decisioni legate all’intrattenimento. Questo ha reso più vividamente il colore verde dei punti di ricarica dei veicoli elettrici e del cibo biologico offerto dai ristoranti della filiera più vicina nei casinò.

Per concludere

L’economia dei casinò in Italia è quella in cui le vecchie industrie associate a pratiche dubbie, eccessi e indulgenze, devono integrare alcune misure che non diminuiscono il fascino. Le misure non sono di un ambientalismo superficiale. È un caso senza precedenti, poiché molti altri settori guardano al futuro provando a implementare una cura per l’ambiente. Il progetto italiano punta a trovare un equilibrio tra responsabilità ed eccesso.

All’italiana, il jackpot potrebbe essere raggiunto nel combinare il soddisfacimento al contempo dell’essere sedotti e andare a costruire a terra.