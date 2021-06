Tornare a viaggiare ed effettuare una vacanza in Europa optando magari per una meta poco battuta; torna il desiderio di partire dopo diversi mesi passati a combattere con la Covid. Pandemia che sembra essere in fase di attenuazione, seppur mantenendo sempre le dovute cautele.

Secondo i dati, gli italiani che tornano a viaggiare lo faranno tenendo in massima considerazione questi fattori ed evitando quindi di optare per mete troppo lontane geograficamente (e molto diverse culturalmente, oltre che dal punto di vista delle regole).

Quasi tutte le principali località si stanno adoperando per tornare ad accogliere i turisti in viaggio: c’è chi sceglierà di accettare esclusivamente viaggiatori che risulteranno essere vaccinati, chi invece aprirà le porte anche a turisti che abbiano effettuato un tampone nelle 48 / 72 ore prima dello sbarco.

Le mete europee sono le più gettonate

Ecco perché si tende a prediligere le mete europee, senza effettuare voli pindarici su destinazioni troppo lontane. Per evitare brutte sorprese e ritrovarsi magari dall’altra parte del mondo bloccati per una qualche norma particolare.

Ma anche rimanendo in Europa è possibile optare per mete poco battute, non si deve necessariamente scegliere una destinazione nota ed affollata. Qualche esempio? come riporta il sito newsmag24, in Scozia ci sono le isole Orcadi, precisamente 16 km al nord del paese. Una destinazione non molto nota per un territorio che vede appena 20 mila abitanti.

Passando invece alla Spagna ci sono le isole Cies, delle quali in pochi conoscono finanche l’esistenza: tra l’altro queste isole prevedono una politica di accesso contingentato, limitato, visto che possono entrare al massimo 2mila persone al giorno e, di queste, soltanto 800 possono pernottare.

Per chi ama andare alla scoperta di posti nuovi e poco battuti senza spostarsi più di tanto dall’Italia ci sono i Balcani: una regione intera da scoprire, dall’Albania al Montenegro passando per Bosnia e Croazia.

E sempre senza doversi muovere più di tanto dall’Italia c’è la verde Svizzera con tanti territori da scoprire. In particolare il Lago di Lucerna, uno dei luoghi più belli per praticare, ad esempio, attività di trekking e per gli amanti dei viaggi di esplorazione.