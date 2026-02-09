Continua il progetto Zelig fuori dal piccolo teatro di Viale Monza, grazie al MTM Teatro Leonardo di Milano che, venerdì 30 gennaio, ha ospitato “Tits Up Comedy Show”, uno spettacolo di stand‑up e comicità dal ritmo serrato, presentato da Zelig Lab e guidato da Corinna Grandi. Si esibiscono Alice Redini, Chibo, Francesca Puglisi e Francesco Migliazza, che rappresenta, scherzosamente, la quota “azzurra” dello spettacolo. Nato a Zelig nella primavera del 2023, il format si è rapidamente differenziato da una semplice proposta di comicità femminile per trasformarsi in un’esperienza teatrale più ampia, irriverente e volutamente refrattaria alle etichette convenzionali. Un incontro di generi e generazioni rigorosamente al femminile, “una serata per dimostrare che le donne non devono dimostrare nulla” come esplicita il sottotitolo dello spettacolo.

La serata, introdotta da un preshow interattivo, ribalta la tradizionale distanza tra palco e platea: fin dal primo momento Corinna Grandi coinvolge gli spettatori in modo leggero e naturale, rompendo la quarta parete e invitando la sala a partecipare attivamente. Lasciandosi guidare dai contributi della platea, Corinna dimostra di sapersi destreggiare con grande scioltezza, di non saper solo gestire lo sketch preparato, ma anche l’imprevedibile. Una grande attestazione di bravura, di saper uscire fuori dagli schemi, e di saper interagire con la platea coinvolgendola e dandole il giusto spazio, senza che il confine non sia più distinguibile tra conduzione e condotto.

Per tutta la serata, l’ironia, la satira e l’energia dirompente delle performance hanno messo in discussione ruoli e consuetudini, usando la comicità come strumento di liberazione piuttosto che di semplice intrattenimento. Sul palco si sono alternate figure capaci di linguaggi diversi: Alice Redini ha portato la sua energia fresca e spontanea, Chibo ha unito musica e ironia in uno stile originale, Francesca Puglisi ha mescolato battute taglienti e riflessioni personali, mentre la partecipazione di Francesco Migliazza ha aggiunto varietà alla dinamica complessiva. La conduzione di Grandi ha tenuto insieme questi diversi contributi, creando un insieme coerente e sorprendentemente compatto.

Uno degli elementi più riusciti dello spettacolo, poi, è la capacità di trasformare momenti apparentemente semplici in piccole scene collettive: il grido “Tits Up!” che accompagna ogni ingresso in scena si è trasformato in un rito condiviso, lo sketch è un intero flusso narrativo, dove le pause sono solo dei respiri, infine le musiche di Chibo sul finale hanno coinvolto la platea in un’ultima esplosione di energia, con balli e risate a suggello di una serata intensa. Il pubblico ha saputo divertirsi, anche spingersi verso un’autoironia. Non siamo più quindi ad un semplice spettacolo di cabaret ma la serata diventa un’esperienza collettiva che invita spettatori e performer a occupare lo spazio senza esitazioni. Un appuntamento teatral‑comico che ha unito irriverenza, introspezione e un senso di festa condivisa, proponendo un’idea di comicità che va oltre la semplice battuta per diventare occasione di riflessione e di partecipazione attiva, e confermando la vitalità della scena comica milanese.

Elisabetta Vinci