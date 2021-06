Acquistare prodotti in rete, di qualsiasi tipologia, una tendenza ormai in grandissima ascesa visto che è al web che ci si rivolge per fare shopping. Sempre più, in modo crescente, frutto anche delle conquiste tecnologiche che rendono oggi tale attività mediamente sicura, certamente di più rispetto al passato quando non ci si fidava di effettuare acquisti in rete.

Merito dei colossi del marketplace e dell’ecommerce, da Amazon in giù, ma anche di una regolamentazione che si è fatta più stringente; della consapevolezza acquisita da parte dei consumatori / acquirenti; oltre che di strumenti utili che hanno alimentato la sicurezza di chi effettua acquisti in rete. Tra questi, soprattutto le recensioni e comparazione di prodotti.

I portali di comparazione

Chiunque navighi sul web ed è solito effettuare acquisti online avrà consultato, almeno una volta in vita sua, un portale di comparazione. Di cosa si parla? Di piattaforme multicanale di comparazione e consulenza che consentono di mettere a paragone le condizioni fornite da vari erogatori di servizi.

Chi deve ad esempio sottoscrivere una assicurazione auto / moto o un abbonamento adsl, può sfruttare una piattaforma di comparazione per vedere le condizioni offerte dai vari player sul mercato e decidere poi di conseguenza. Ci sono poi altri portali totalmente informativi, come nel caso di Scegliconcura, che invece affrontano all’interno di articoli scritti in stile ‘guida’ un dato prodotto, elencandone vizi e virtù.

Il mondo delle recensioni

Modelli differenti che si propongono comunque di raggiungere il medesimo obiettivo: guidare l’utente consumatore in una scelta commerciale, prima di acquistare un prodotto o servizio. Perché se acquistare in rete è estremamente facile e diretto, è comunque bene farlo sempre in modo consapevole.

Al riguardo ci sono altri strumenti utili a raggiungere lo scopo: è il caso delle recensioni online. Un universo articolato che si basa su pareri espressi e lasciati da altri consumatori che abbiano già sperimentato quel prodotto o servizio e che, per questo, vanno a rilasciare una propria recensione che può servire da guida ai futuri utenti.

Uno strumento certamente utile che è bene maneggiare con cura, dato che può essere legato anche a fenomeni di mal costume, come nel caso delle recensioni finte: purtroppo in rete ce ne sono a iosa, per questo quando si leggono recensioni è bene farlo in modo completo, analizzando a 360 gradi, confrontando e cercando di capire se quanto si sta leggendo corrisponda o meno a verità.