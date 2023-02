In un bar o in qualsiasi altra attività di ristorazione è fondamentale la cura del cliente. Ogni persona che entra in un bar vuole essere accolta come si deve e ha bisogno di sentirsi un po’ come se fosse a casa.

Per un’attività commerciale come un bar attirare i clienti e dar loro un motivo per rimanere seduti al tavolo il più a lungo possibile è un aspetto prioritario. Questo obiettivo si raggiunge senz’altro attraverso una buona offerta di prodotti e un servizio di qualità, ma è importantissimo anche disporre di una zona con tavolini all’aperto in cui i clienti possano stare comodi. In questi casi la presenza di una struttura che garantisca un’adeguata protezione dal sole è d’obbligo, e al riguardo le tende da sole Made in Italy di CheTenda, una delle aziende leader nel settore dell’outdoor, rappresentano un’opzione interessante.

Di seguito andremo a vedere 5 consigli preziosi per attirare i clienti in un bar.

Crea una playlist musicale adatta

La musica è una parte importante dell’esperienza del cliente in un bar. Può essere utilizzata per creare una certa atmosfera e attirare i clienti. La playlist utilizza può anche influenzare il modo in cui le persone percepiscono il bar, rendendole più propense a rimanere più a lungo e a spendere di più.

Può far sentire i clienti a proprio agio, rilassati e benvenuti nel bar, il che è essenziale per creare un’esperienza positiva per loro. La musica aiuta anche a creare l’atmosfera per diverse occasioni come happy hour o eventi speciali. Riproducendo la playlist adatta all’occasione, puoi contribuire a creare un’atmosfera in cui i clienti desiderano soggiornare e divertirsi.

Metti la Tv

La tv è uno strumento importante per i bar per attirare i clienti e farli divertire. Guardare lo sport in tv è una delle attività più popolari nei bar, in quanto incoraggia i clienti a trattenersi più a lungo e a ordinare più drink.

Inoltre, i televisori possono essere utilizzati per mostrare video musicali, film o persino pubblicità che promuovono le offerte del bar. Utilizzando la tv in modo strategico, un bar può creare un’atmosfera più invitante che attirerà i clienti e li incoraggerà a rimanere più a lungo.

Somministra bevande di qualità

Le bevande di qualità sono essenziali per attirare i clienti in un bar. I clienti si aspettano bevande della massima qualità quando visitano un bar, e questo è qualcosa su cui non si può scendere a compromessi. Le bevande di qualità contribuiranno a creare un’atmosfera che piacerà ai clienti e ti permetterà anche di differenziare il bar dai suoi concorrenti.

In questo modo, i bar possono creare un’atmosfera invitante per i propri clienti e garantire loro un’ottima esperienza.

Accompagna i cocktail con il cibo

Quando si tratta di gestire un bar di successo, non c’è dubbio che abbinare il cibo ai cocktail può essere un ottimo modo per attirare i clienti. Non solo crea un’atmosfera piacevole, ma consente anche ai clienti di esplorare diversi sapori e combinazioni di cibi e bevande.

Allo stesso tempo, offrire cocktail creativi e deliziosi accanto a piatti classici può anche aiutarti a distinguerti dalla concorrenza. Offrendo ai clienti qualcosa di unico ed eccitante da provare, puoi assicurarti che continuino a tornare per averne di più.

Assegna bollini fedeltà

I bollini fedeltà sono un ottimo modo per i bar di attrarre e fidelizzare i clienti. Assegnando bollini fedeltà, i bar possono premiare i loro clienti più fedeli, oltre a incoraggiarli a tornare e spendere di più. Questo non solo aiuta il bar ad aumentare le sue entrate, ma aiuta anche a fidelizzare i clienti.

È particolarmente utile per i bar che vogliono distinguersi dalla concorrenza offrendo qualcosa di unico ai propri clienti.