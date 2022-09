In casa, tra le attività che sono parte integrante della routine quotidiana, c’è quella di fare il bucato. Con i bambini piccoli, che giocando all’aria aperta tendono a sporcarsi facilmente, non è detto che possa bastare un solo carico della lavatrice per la montagna di magliette e di pantaloncini macchiati in fase di accumulo.

Completato il lavaggio dei capi d’abbigliamento, l’intero carico andrà trasferito nell’asciugatrice, quando per motivi di spazio, di tempo o di meteo non c’è la possibilità stendere. Importante, per poter ottenere una maggiore sostenibilità e un notevole risparmio energetico, considerando il consumo derivante dall’uso di entrambi gli elettrodomestici, è la progettazione di una lavanderia moderna.

Se già prevista in casa, per accrescere il grado d’efficientamento energetico della lavanderia, sarà sufficiente la sostituzione della vecchia asciugatrice con un’asciugatrice A+++, grazie alla quale si può contribuire a tagliare i consumi quotidiani di luce e d’acqua.

Nello specifico, il taglio dei consumi quotidiani è reso possibile dallo speciale meccanismo di asciugatura a condensazione.

Diversamente, se non inserita nemmeno nel progetto originario, la zona lavanderia andrà progettata da zero, magari sottraendo un po’ di spazio libero ad altri ambienti casalinghi. Detto questo, resta da chiarire da quali accessori sia composta una lavanderia ecosostenibile ed all’insegna del risparmio energetico nella vita quotidiana.

L’inserimento di una lavatrice A+++

Sia nell’ipotesi dell’ammodernamento della vecchia lavanderia che nel caso di una progettazione da zero, il punto da cui partire resta l’inserimento di una lavatrice di classe A+++. Con i modelli di ultima generazione, si registra, in effetti, un risparmio dell’80% sui consumi idrici e del 70-75% sui consumi dell’energia elettrica.

Questi moderni elettrodomestici, oltre ad assicurare delle ottime prestazioni durante il lavaggio dei capi, guardano in contemporanea all’importante tema della sostenibilità ambientale, mediante la speciale funzione ECO. Nel dettaglio, optando per l’attivazione della funzione ECO, con un semplice tocco sul display della lavatrice, quest’ultima provvederà all’adattamento del ciclo in base al carico, al tipo di tessuti posti al suo interno e alle momentanee condizioni atmosferiche esterne. In più, scegliendo un lavaggio ECO, la macchina tenderà a scaldarsi a poco a poco e a operare con le basse temperature. Così facendo, si arriva a ottenere un notevole risparmio.

Questo significa che, alla fine dell’anno, ci sarà molta più liquidità nelle casse familiari, da poter distribuire fra i viaggi all’estero, tra le passioni del nucleo familiare e quelle che sono le specifiche esigenze personali.

La scelta di un ambiente domestico in prossimità del bagno

Considerando che la lavanderia moderna, per poter essere veramente funzionale, ha bisogno d’acqua e d’elettricità, la sua posizione naturale è in prossimità del bagno.

Realizzando un progetto del genere, si potrà fare uso degli stessi allacci previsti per il bagno, evitare il passaggio di inutili tubature tra le mura domestiche e semplificare di tanto la manutenzione ordinaria degli impianti idrici.

Inoltre, la moderna lavanderia dovrebbe sempre coincidere con un locale ventilato, scongiurando così il rischio di condense prodotte dai vapori sulle superfici del locale di servizio. Per una ventilazione costante della lavanderia moderna, l’ideale sarebbe tenere, nelle adiacenze del locale di servizio, un’ampia finestra, un terrazzo oppure un piccolo balcone.

L’aggiunta di un mobiletto polifunzionale

Anche quando di ridotte dimensioni, una lavanderia moderna non può rinunciare a un mobiletto polifunzionale, contenente sia l’efficiente lavatrice che l’asciugatrice di classe A+++.

A più mobili di stile differente, è sempre da preferire un complemento d’arredo più ampio, avente la possibilità di installare sia il lavatoio che l’asse da stiro. In conclusione, a guidare la scelta dei mobiletti per la lavanderia moderna dovrebbe sempre essere la ricerca di un equilibrio tra praticità ed eleganza.