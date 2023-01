Benvenuti, cari lettori. Sono lieto di presentarvi un articolo davvero intrigante sull’argomento dei rituali di magia rossa. Per essere precisi parleremo dei legamenti d’amore. Da sempre queste pratiche sono state al centro delle discussioni fra appassionati e curiosi che desiderano scoprire i segreti nascosti delle arti magiche. Non sappiamo da quanto tempo siano in uso o come si siano evolute negli annali del tempo. Tuttavia, possiamo dire con certezza che hanno raggruppato persone provenienti da diverse parte del mondo per condividere la passione per gli incantesimi e i rituali d’amore. In quest’articolo discuteremo su come funzionano esattamente i legamenti d’amore e come possono aiutare a conquistare il cuore di un uomo o di una donna.

Che cosa sono i legamenti d’amore

I legamenti d’amore sono forme antiche di pratiche mistiche. Hanno a che fare con la manipolazione e l’utilizzo dei poteri soprannaturali per ottenere un desiderio nella sfera amorosa. Le persone cercano l’aiuto di queste forze occulte da secoli, ma pochi sono abbastanza coraggiosi di andare in profondità nella comprensione delle arti segrete. In questo articolo si parlerà degli usi e dell’importanza attuale delle pratiche esoteriche nel nostro tempo moderno. Esamineremo le teorie su come i principî magici possano essere applicate alla vita quotidiana contemporanea, nonché alcuni consigli utili su come accedervi senza dover affrontare qualcosa di troppo sconosciuto o spaventoso.

Come agiscono i legamenti d’amore

I legamenti d’amore agiscono attraverso la forza e la canalizzazione del pensiero, questo principio è ampiamente confermato e condiviso dalla legge di attrazione. Lo svolgimento di queste pratiche esoteriche deve rispettare tutte quelle regole imposte dalla tradizione esoterica. La prima regola fondamentale è il rispetto dei tempi planetari, ossia la fase lunare crescente, il venerdì come giorno della settimana e l’alba per quanto riguarda l’ora. La tradizione esoterica impone anche la creazione di specifici materiali esoterici come supporto nella cerimonia esoterica. È consuetudine adoperare candele, incensi, polveri esoteriche e pentacoli, questi oggetti esoterici saranno prodotti in funzione alle necessità del richiedente del rito. Solitariamente i legamenti d’amore sono richiesti per una serie di situazioni inerenti alla sfera sentimentale, le più comuni sono:

Legare a sé una persona

Allontanare rivali in amore e persone indesiderate

Propiziare e accelerare una convivenza

Consolidare una storia sentimentale

Trasformare un rapporto di amicizia in una storia d’amore

Far ritornare la persona amata o un ex amore

Fonte: Cartomante Consulente Esoterico Alexander

Per approfondire l’argomento e per maggiori informazioni contatta il numero 3713560238 o visita il sito www.consulenzastrologia.it