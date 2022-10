Quanti sono coloro i quali hanno pensato, almeno una volta nella vita, di aprirsi un blog e provare a monetizzare in questo modo? Il numero di quelli che sognano di diventare blogger è in costante crescita, oggi poi le soluzioni per farlo non mancano certamente e sono diverse le modalità per iniziare a comunicare sul web.

Un blog è un sito tramite il quale si va a parlare di un certo argomento con articoli inseriti in modo costante, aggiornando quindi il sito con contenuti sempre nuovi. Possono essere diverse le tematiche affrontate, da articoli di attualità passando per la politica, dalle notizie alle guide tematiche che vanno molto di moda oggi.

Il primo step da affrontare quando si vuole lanciare un blog è, ovviamente, quello legato alla creazione del sito internet; a questo riguardo è possibile sfruttare le tante soluzioni che sono disponibili in rete e che consentono di gestire un sito di notizie anche a chi non abbia dimestichezza con le tecnologie multimediali.

Come creare il sito internet

La soluzione migliore è senza dubbio WordPress: una risorsa importante alla quale fanno ricorso la maggior parte dei siti internet presenti oggi in rete. Per chi si sta ponendo la domanda, legittima. Cos’è WordPress? La risposta è piuttosto immediata: un cms, ovvero un sistema di gestione dei contenuti che consente a chi vuole aprire un sito di avere a disposizione uno strumento efficace per gestire tutto quello che si vuole pubblicare.

In sostanza un sito internet dinamico, che può essere aggiornato costantemente, senza limiti, proprio come da esigenze di chi vuole aprire un blog. Con WordPress è possibile creare, organizzare e pubblicare contenuti che saranno poi visibili online da chi va a visitare il sito internet.

Con questa soluzione è possibile avere a disposizione un portale web affidabile e funzionale, di facile gestione e quindi adatto a chiunque. Ovviamente la creazione del sito internet è soltanto il primo step per avere poi tra le mani un blog.

Mettere in piedi un blog

Perché per mettere in piedi un blog sarà poi necessario individuare prima di tutto una nicchia profittevole all’interno della quale lanciarsi con l’obiettivo di diventare un riferimento in quel comparto. L’essenza del blog è esattamente questa: scegliere un tema e sviscerarlo in tutte le sue forme per tentare di diventare una voce autorevole in rete su quell’argomento.

Meglio optare per un settore che suscita tantissimo interesse, seppur già inflazionato, o meglio puntare su un topic di nicchia? Le soluzioni possono essere entrambe valide, quello che conta è comprendere che non è assolutamente facile avere successo con un blog, ed anzi che si parla di un qualcosa che, ad oggi, continua a riguardare un numero ristretto di utenti.