Tutti adoriamo le feste, ma se hai esagerato con i cibi e le bevande, questo può essere un periodo difficile. Tuttavia, non è necessario soffrire per molto tempo: in questo articolo scopri come puoi rimetterti in sesto in modo rapido ed efficace!

Activize è ricco di vitamina B

Se stai leggendo questo, probabilmente ti senti un po’ appesantito dai pasti delle feste e desideroso di tornare in forma il prima possibile. Bene, se sei pronto a rimboccarti le maniche, ho la ricetta per te!



Activize contiene una potente miscela di vitamine B che ti aiuteranno a re-energizzarti e rimetterti in forma in breve tempo. La vitamina B1 (tiamina) è essenziale per il metabolismo energetico, la vitamina B2 (riboflavina) è necessaria per la produzione di energia nella cellula, la vitamina B3 (niacina) aiuta a mantenere il metabolismo energetico sano e la vitamina B6 (piridossina) sostiene il normale metabolismo energetico.



In poche parole: Activize è ricco di tutte le vitamine del gruppo B di cui hai bisogno per ritrovare presto l’energia e la forma fisica! Bastano 2 cucchiai al giorno per cominciare a notare i benefici… provare per credere.

Subito una nuova forza

Sconfiggere la stanchezza e l’appesantimento post-feste non è sempre facile. A volte ci vuole un po’ di tempo per ricaricare le batterie e tornare in forma. Ma se siete decisi a ri-attivarvi subito, ecco alcuni suggerimenti che potrebbero fare al caso vostro.

Attivatore istantaneo del metabolismo

Secondo il dottor Oz, l’attivatore istantaneo del metabolismo è una bevanda a base di acqua, limone e zenzero che può aiutare a perdere peso e migliorare il metabolismo. Bere questa bevanda al mattino prima della colazione può aiutare a disintossicarsi e fornire energia per iniziare la giornata.

Puoi scoprire tutte le informazioni su Fitline Activize tramite la descrizione completa.

Energia e concentrazione

L’energia e la concentrazione sono fondamentali per affrontare al meglio le giornate. Se ti senti stanco o appesantito dopo le feste, ci sono dei rimedi naturali che possono aiutarti a ritrovare presto la forma. Tra gli alimenti che aumentano l’energia e la concentrazione troviamo:



– La frutta secca, come noci, mandorle e pistacchi;

– I semi oleosi, come quelli di lino o di girasole;

– I cereali integrali, ricchi di fibre;

– La verdura cruda, soprattutto quella ricca di clorofilla;

– Il pesce, soprattutto quello ricco di omega 3;

– Le tisane energizzanti, come quella alla ginseng o alla guaranà.

Regolarità intestinale

Mangiare bene e fare regolare attività fisica sono i pilastri della salute. Non a caso, quando ci sentiamo stanchi o appesantiti, la prima cosa che dovremmo fare è prenderci cura del nostro intestino.



Un’alimentazione sana ed equilibrata è fondamentale per avere un intestino sano. I cibi da evitare sono quelli grassi, fritti, ricchi di zuccheri e farinacei. Invece, bisognerebbe privilegiare frutta, verdura, cereali integrali e legumi. Bere molta acqua è altrettanto importante: almeno 2 litri al giorno.



Fare regolarmente attività fisica aiuta anche a mantenere un buon tono muscolare e a stimolare il transito intestinale. Anche lo stress può influenzare negativamente il nostro intestino: provate quindi a gestirlo nel modo migliore possibile.



Seguire queste semplici regole vi aiuterà sicuramente a sentirvi meglio.

Attiva la microcircolazione

Se sei stanco o appesantito dalle feste, puoi ri-attivarti subito! Attiva la microcircolazione con questo semplice trucco: basta applicare una crema rassodante o un siero per il viso e massaggiare delicatamente il viso dall’interno verso l’esterno. Questo movimento aiuterà a stimolare la microcircolazione e a ridurre il gonfiore del viso.

Ottimo brucia grassi

Oltre ad aiutare il metabolismo, bere regolarmente acqua e fare un po’ di attività fisica sono ottimi brucia grassi.



Bere acqua aiuta a disintossicarsi e ad eliminare le scorie in eccesso. L’attività fisica, invece, stimola il metabolismo e aumenta la capacità del corpo di bruciare calorie.