Grazie ad una maggiore attenzione verso la salute e il benessere, il mercato degli integratori alimentari è tuttora in evoluzione, e la possibilità di rivolgersi a produttori di integratori per conto terzi in grado di rispondere ad ogni richiesta, consente di dare vita a un’attività commerciale promettente, senza necessità di investire grandi capitali.

In particolare, la vendita di integratori alimentari e prodotti naturali per la salute ha subito un notevole incremento soprattutto in riferimento ai canali online, che consentono di raggiungere un pubblico molto ampio con un servizio rapido e di facile accessibilità.

Secondo le analisi dei dati raccolti negli ultimi due anni, si evidenza un incremento del business di oltre il 70% nella metà del 2021, con un volume di affari che supera i 2 miliardi di euro, riferito a diversi canali di vendita: farmacie, parafarmacie, supermercati e commercio elettronico.

I canali di acquisto più utilizzati per gli integratori alimentari

Molti consumatori tendono ad acquistare integratori alimentari, vitamine, sali minerali e altri prodotti simili nelle farmacie tradizionali, tuttavia le parafarmacie che operano online hanno registrato un notevole incremento nelle vendite, soprattutto nel 2021.

Si acquistano gli integratori alimentari online per diverse ragioni: la comodità di avere a disposizione, senza uscire di casa, un vastissimo assortimento di prodotti e di ricevere gli ordini direttamente al recapito desiderato, e la possibilità di usufruire spesso di prezzi vantaggiosi, sconti e promozioni. Il canale online è quindi destinato a svilupparsi ulteriormente: un’ottima occasione per chi abbia necessità di intraprendere un’attività in questo settore.

In generale, le parafarmacie online hanno ottenuto un successo notevole già nel momento della loro comparsa in Italia, proprio in merito ad una vasta scelta di prodotti per il benessere e la salute, dai multivitaminici, ai classici integratori per lo sport, agli alimenti speciali per chi soffre di intolleranze.

Il recente periodo di emergenza sanitaria, con conseguente chiusura di molte attività, ha ulteriormente contribuito a diffondere l’abitudine di fare acquisti di questo tipo via internet.

Quali sono gli integratori alimentari più richiesti

Attualmente il mercato propone una scelta molto ampia di prodotti utili ad integrare l’alimentazione con elementi nutritivi provenienti da fonti di origine naturale.

I prodotti più noti e consumati sono principalmente mix di vitamine e sali minerali e probiotici, in quanto non solo indispensabili per chi pratica attività fisica intensa, ma per chiunque desideri incrementare lo stato di benessere e di salute psicofisica, magari a seguito di una vita non regolare e di un lavoro particolarmente stressante e impegnativo.

Ultimamente si sono diffusi anche i prodotti dalla formula naturale e dall’azione antiossidante, contenenti acidi grassi Omega 3 , estratti vegetali e alghe. Ovviamente, per quanto il canale online rappresenti, come abbiamo detto, il più utilizzato, la possibilità di ricevere l’assistenza di un farmacista resta sempre gradita.

Ciò significa che il settore della vendita al dettaglio per questo tipo di prodotti è tuttora in pieno sviluppo, e rappresenta un’occasione ideale per chi voglia operare in un settore particolarmente innovativo e destinato a crescere ulteriormente.

Affidarsi esclusivamente ad un’azienda specializzata

Per chi abbia quindi intenzione di iniziare un’attività indipendente nel contesto della vendita al dettaglio di integratori alimentari, è fondamentale ricorrere ad un produttore qualificato, in grado di offrire un vasto assortimento e di garantire la migliore qualità, sia degli ingredienti che delle tecniche produttive.

Come si è detto, i prodotti maggiormente richiesti sono i multivitaminici, gli integratori di sali minerali, le formule che favoriscono il relax e il sonno e che contribuiscono a raggiungere e mantenere il peso ideale. Un rivenditore deve avere la possibilità non solo di scegliere tra una vasta gamma di preparati, ma anche di ottenere assistenza nella creazione di formule personalizzate e prodotti progettati su misura per esigenze specifiche, nella versione desiderata: pillole, capsule, estratto concentrato, gel o altro.

Integratori nutritivi complementari, prodotti per il controllo del peso e per la bellezza delle pelle e dei capelli, formule che favoriscono il drenaggio dei liquidi e offrono un effetto depurativo, probiotici e fermenti lattici naturali, integratori per ridurre il colesterolo e rafforzare il sistema immunitario, preparati dall’azione antiossidante: un produttore di integratori qualificato e competente deve saper interpretare le esigenze di un rivenditore o di una parafarmacia e offrire formule personalizzate, senza inoltre tralasciare l’aspetto del packaging e della confezione.