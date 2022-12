Tra i Paesi del Maghreb, il Marocco è da sempre una delle mete più apprezzate dai turisti grazie alla moltitudine di attrazioni presenti. Al giorno d’oggi questa tendenza non sembra placarsi e, come confermano le scelte di diversi tour operator di punta come Stograntour.com, l’interesse per le perle culturali e naturalistiche del Marocco è tutt’ora altissimo, a testimonianza del fatto che questo Paese ha molto da offrire.

Nelle prossime righe andremo a vedere quali sono le attrazioni turistiche da non perdere per nessun motivo durante una vacanza in Marocco.

Marrakech

Marrakech è una popolare destinazione turistica in Marocco. È forse la città più conosciuta dell’intera nazione e ha una storia molto longeva. Esiste da secoli ed è ricca di cultura, storia e architettura.

La città ha molte attrazioni che vale la pena visitare. La Moschea Koutoubia, il Palazzo Bahia, il Giardino Majorelle, il Palazzo El Badi e i Giardini Menara sono solo alcuni di questi.

Ha anche alcuni musei interessanti come il Museo del folklore di Marrakech, Tessile e applicazioni artistiche e Museo Dar Si Said.

Casablanca

Casablanca è una città piena di contrasti. È una città moderna e dinamica che offre ai visitatori una esperienza unica. Ti permetterà di andare alla scoperta della cultura e della storia del Marocco.

Casablanca è la capitale economica del Marocco e l’area metropolitana più grande di tutto il Paese. Questa città vibrante e moderna ha una ricca cultura di cui i visitatori possono godere attraverso i suoi numerosi musei, gallerie d’arte, moschee, mercati e cucina tradizionale marocchina. Casablanca offre anche ai visitatori l’opportunità di esplorare la sua architettura storica attraverso edifici coloniali che risalgono all’occupazione francese.

Rabat

Rabat è la capitale della nazione ed è situata sulla costa del Mar Mediterraneo. Si tratta di una delle più belle e affascinanti città dell’intero Marocco, ricca di storia e di cultura. Rabat è stata un luogo importante a livello mondiale per secoli e lo è ancora oggi. Ospita molti monumenti ed edifici storici, oltre a una vasta gamma di eventi culturali.

Ci sono tanti motivi per visitare Rabat: le sue spiagge, il suo cibo, la sua architettura e la sua cultura. Potrai godere di tutte queste esperienze uniche se deciderai di visitare la capitale marocchina.

Fès

Fès è il posto migliore da visitare in Marocco se stai cercando un mix di cultura, storia e architettura. Considerata da molti la capitale marocchina della cultura, ha una storia molto longeva. La città, infatti esiste da più di 2000 anni e ha molto da offrire.

Prenditi il tuo tempo ed esplora i vecchi souk (mercati tipici del Marocco), goditi l’architettura della Moschea Kairaouine o visita uno dei tanti musei storici presenti a Fès.

Chefchaouen

Chefchaouen è una delle destinazioni più popolari in Marocco. Sicuramente una soluzione più tranquilla, non si tratta di un’enorme metropoli, come le città nominate in precedenza. Ha una ricca storia e cultura con i suoi colori vivaci, l’architettura e il cibo.

Chefchaouen è una città conosciuta in tutto il mondo per le sue mura e i suoi edifici completamente blu.

Potrai vivere esperienze tipicamente marocchine in una delle città più iconiche e uniche di tutto il mondo.

Essaouira

Essaouira è una bellissima città costiera del Marocco. È una popolare destinazione turistica per la sua storia e cultura.

Nominata addirittura patrimonio dell’UNESCO nel 2001, è stata un importante porto sin dalla fine del XVIII secolo. Il centro storico di Essaouira, costruito nei secoli XVII e XVIII, è costituito da stradine con case tradizionali marocchine.

Essaouira ha una ricca storia e cultura che puoi vivere visitando la sua città vecchia o facendo una gita di un giorno all’isola di Mogador, che un tempo era un importante centro commerciale per la regione e che ora ospita alcune delle migliori spiagge del Marocco.