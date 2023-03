Che differenza c’è da tra gomme 4 stagioni e gomme estive?

L’avvento della bella stagione è, finalmente, ormai alle porte. Le giornate si allungano, il sole diventa predominante rispetto al buio della notte, la voglia di uscire di casa e respirare il profumo della primavera, prima, e dell’estate, poi, è insito nella maggior parte di ciascuno di noi. Iniziano anche le gite fuori porta, che rendono necessario l’utilizzo dell’autovettura. E quando la stagione cambia, qualsiasi automobilista si pone il problema dei pneumatici montati a bordo della propria autovettura, soprattutto se le gomme utilizzate sono quelle definite “stagionali”, che devono essere necessariamente cambiate in due circostanze durante l’anno solare. Esiste, tuttavia, una soluzione alternativa alle gomme estive, che dovranno essere montate, a breve, al posto di quelle invernali: le gomme 4 stagioni.

I vantaggi delle gomme 4 stagioni e come risparmiare sul prezzo d’acquisto

Esse consentono la circolazione in ogni periodo dell’anno, evitando, quindi, un passaggio – talvolta non poco oneroso – dal proprio gommista per effettuare il cambio gomme. In base a quanto previsto dalla normativa vigente, “le gomme quattro stagioni devono avere un indice di velocità pari o superiore a quello dichiarato sul libretto di circolazione”: qualora non rispettassero questo parametro, non potrebbero definirsi tali.

Ma qual è, in buona sostanza, la differenza che intercorre tra le gomme estive e le gomme 4 stagioni? Queste ultime consentono la circolazione durante gli interi dodici mesi grazie alla loro conformazione strutturale, che garantisce elevati standard di sicurezza indipendentemente dalle condizioni meteorologiche presenti sul manto stradale.

Qualsiasi condizione del manto stradale viene brillantemente assorbito dalle 4 stagioni, grazie all’applicazione di una speciale mensola che consente alla gomma di potersi adattare a qualsiasi condizione ambientale e stradale. Non stupisce, quindi, che risulti un’opzione estremamente gradita ad una vasta fetta di automobilisti, in grado di consentire, oltre al summenzionato risparmio economico, minori perdite di tempo o il mancato utilizzo del veicolo seppur per un breve periodo durante il corso dell’anno.

Sul mercato si possono trovare gomme usate 4 stagioni a prezzi davvero interessanti, proposte da rivenditori seri e qualificati, che offrono pneumatici delle più importanti marche solo dopo averle sottoposte a rigidissimi test, garantendo appieno il binomio “risparmio&sicurezza” che ogni utente della strada ricerca imprescindibilmente.

Le gomme 4 stagioni sono adatte a qualsiasi tipologia di automobilista?

Per evitare di incorrere in sanzioni amministrative, vi consigliamo di montare gomme 4 stagioni della tipologia “M+S”, acronimo di “Mud and Snow”, spesso accompagnate dal simbolo di una montagna con tre cime e da un fiocco di neve. Ma le quattro stagioni sono davvero utili a qualsiasi utente della strada?

A questa domanda dobbiamo rispondere, per quanto ovvio, con un “no”. Ad esempio, i soggetti che devono utilizzare costantemente l’autovettura per i propri spostamenti, macinando all’incirca 10000 chilometri ogni anno, devono prediligere le gomme stagionali oppure disporre di un doppio set di gomme 4 stagioni usate, in modo da poterle cambiare non appena la gomma inizia ad essere meno aderente al manto stradale.

Le 4 stagioni, quindi, sono particolarmente adatte a chi non effettua grandi percorrenze, mentre potrebbero essere meno efficienti per gli automobilisti costretti ad un utilizzo costante e frequente del proprio veicolo. La vita media delle “four season”, tuttavia, varia sensibilmente in base alla tipologia marca scelta: quelle di maggiore qualità, le più note sul mercato, hanno una longevità maggiore anche se comprate usate con un battistrada disponibile tra il 70 e ii 90%.

Tuttavia, la durata temporale media di un set di gomme quattro stagioni, pur tenendo presenti tutte le variabili poc’anzi citate (chilometri percorsi, condizioni ambientali, etc..), si attesta attorno ai 3,5 anni: oltre questo spazio temporale, è necessario procedere ad un cambio delle gomme.