La nuova collezione del famoso marchio Bulgari inerente la gioielleria di classe rappresenta il territorio italiano più antico. Precisamente è un vero e proprio inno al fascino della città eterna. Tutta la creatività italiana si esprime egregiamente nei meravigliosi monili Bulgari.

Un percorso per scoprire le origini del nostro territorio, un incanto che comincia dalla città di Roma esplorando la natura italiana. Leggendo questa descrizione si potrebbe pensare alle parole di un libro oppure di un poema. Invece si parla di alta gioielleria, concernente appunto Bulgari.

È proprio da qui che negli anni ‘40 è iniziata la grande avventura creativa di tale firma, mediante la realizzazione di autentiche magnificenze curate fin nei minimi dettagli inerenti sia l’intaglio che la preparazione. Ogni modello prezioso della Bulgari ha la peculiarità dell’incomparabilità di ogni sua pietra, come pure il fatto che l’azienda romana che narra di un’Italia d’epoca, in cui Roma manifesta tutto il suo ascendente.

In Diva Dream’s lo stile si ispira alla bellezza dei mosaici e alle tante declinazioni del blu che richiama le Terme di Caracalla, andando a caratterizzare e rendere uniche le collane e le parure di questa collezione. Le pietre preziose sono le vere protagoniste di queste creazioni senza tempo, che si alternano con pavé di diamanti per far tornare alla mente le gradazioni di colore della coda di un pavone che, quando si allarga, affascina tutti coi suoi colori stupendi. La progettazione e lo stile di Bulgari decantano la natura in tutte le sue sfumature, a tal punto da prenderla come punto di riferimento per la realizzazione della linea Giardini italiani.

I gioielli dei personaggi celebri

Durante i floridi anni ‘50 e ’60 il nome Bulgari colpisce notevolmente l’attenzione delle star di quei tempi. Diventando poi notevolmente richiesto grazie al fatto che molte pellicole venivano girate proprio nella capitale. Difatti sono stati tanti tra gli attori stranieri a rimanere completamente ammaliati dal carisma delle splendide creazioni senza tempo di Bulgari. A tal punto da volerli pure sfoggiare indossandoli all’interno dei loro film ma anche durante la partecipazione a manifestazioni inerenti lo spettacolo. L’esclusività di alcuni gioielli se l’era conquistata la bellissima Elizabeth Taylor che era rimasta letteralmente folgorata dai monili di lusso della Bulgari.

Bulgari di seconda mano

Effettuando delle ricerche mirate su internet c’è la possibilità di poter trovare dei pezzi usati della sontuosa Bulgari in ottimo stato e a prezzi sicuramente più proponibili rispetto a quelli delle realizzazioni nuove. Come per esempio gli anelli Bulgari usati si possono trovare a prezzi interessanti. Così anche chi non può permettersi di acquistare un gioiello nuovo di questa nota firma italiana, potrà ripiegare su modelli usati ma ugualmente splendidi e sempre alla moda.