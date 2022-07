Oggi, come sappiamo, per qualsiasi tipo di attività la presenza sul web è determinante. Tuttavia realizzare un sito, anche se creato con cura, non è sufficiente. Una strategia di marketing efficace consiste nell’utilizzo affiancato di diversi strumenti e tecniche online: si può dire che, prima di tutto, una campagna di digital PR e di marketing online sia costituita da una perfetta organizzazione di strumenti diversi e di più canali. Questo consente di dare visibilità alla propria azienda e di orientarla verso gli obiettivi predefiniti.

I vantaggi che offre una campagna di digital marketing ben strutturata sono molti. Prima di tutto, la visibilità, considerando che online è possibile raggiungere potenziali clienti molto al di fuori del proprio territorio, addirittura a livello internazionale. Questo significa certamente incrementare le vendite, ma anche diffondere la propria immagine, la filosofia e lo stile di operatività, aumentare la brand awareness e sviluppare sia il business tradizionale che le vendite online.

Tra i vari strumenti che le tecniche di marketing digitale mettono a disposizione si trova senza dubbio il link building che, se in passato veniva poco considerato poiché applicato in maniera molto sommaria e imprecisa, oggi si è trasformato in un’attività piuttosto complessa, che richiede la capacità di realizzare contenuti di qualità, di inserire i link con naturalezza e armonia e di diffondere i contenuti avvalendosi di blog, magazine e piattaforme dedicate.

In particolare, il servizio proposto da digitalpr.store si rivolge alle aziende che desiderano sfruttare le potenzialità di una strategia di digital PR e di marketing digitale per migliorare la visibilità della propria azienda, incrementare l’attività e raggiungere gli obiettivi prefissati. Il servizio consiste nella disponibilità di un marketplace dedicato alle attività di marketing online e alla possibilità di pubblicare contenuti di carattere promozionale in una vasta serie di siti prestigiosi, magazine online e blog dedicate. È possibile realizzare in autonomia tali contenuti, oppure avvalersi del servizio di copywriting fornito dalla piattaforma, con la garanzia della professionalità e della qualità elevata.

Come progettare una strategia di digital marketing efficace

Per ottenere il risultato desiderato da una campagna di marketing online, è necessario studiare ogni elemento con la massima precisione e attenzione. Soprattutto è importante utilizzare diverse tecniche e affiancarle in maniera tale da realizzare una vera e propria strategia personalizzata.

Abbinare diverse tecniche, email marketing, utilizzo delle pagine social, link building, guest blogging, diffusione di comunicati stampa, realizzazione di contenuti SEO e così via, è la soluzione ideale per arrivare ai propri obiettivi di marketing e per aumentare il prestigio e la visibilità di un brand.

È inoltre possibile, e spesso consigliato, associare le tecniche digitali e il marketing online a strumenti più tradizionali, ad esempio la pubblicazione di articoli redazionali su giornali e riviste e la pubblicità tramite TV. Tutto questo rappresenta un autentico piano di marketing progettato su misura e concepito come una vera strategia, studiata per dare visibilità al marchio e far conoscere prodotti e servizi al di fuori del proprio territorio.

Curare sempre con attenzione i contenuti web

I contenuti online, vale a dire testi, immagini e file multimediali pubblicati su siti istituzionali, blog e piattaforme social, rivestono un ruolo determinante in qualsiasi campagna di marketing, anzi, si può dire che siano da considerarsi l’elemento principale.

Prestare attenzione nella realizzazione dei contenuti è quindi una scelta necessaria per ottenere visibilità e successo, per questo è importante affidarsi ad un’agenzia specializzata nella progettazione di campagne di marketing online e nella realizzazione di contenuti su misura.

Mantenere sempre aggiornati il sito, il blog e le pagine social con contenuti di qualità, creati con accuratezza e in perfetta sintonia con lo stile e la filosofia del proprio brand, è la base di partenza per avvicinare un grande numero di potenziali clienti e per mantenere sempre attivo l’interesse dei visitatori del sito e dei profili social, creando un continuo e incessante diffondersi della propria attività.

È bene ricordare che oggi raggiungere i primi posti in una ricerca Google non è più una casualità, si tratta invece del risultato di un progetto creato con estrema cura ad ogni dettaglio, evitando errori che potrebbero provocare l’effetto contrario, poiché gli algoritmi del celebre motore di ricerca richiedono precisione e professionalità.