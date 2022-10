Come moltissimi studi medici e altrettante ricerche scientifiche hanno ampiamente dimostrato, il CBD è una sostanza che può rivelarsi utile per il trattamento di molti disturbi e che può portare all’organismo numerosi benefici: può aiutare a migliorare la qualità del sonno, ad alleviare molti dolori muscolari, a ridurre stress e stati d’ansia e così via.

Molto spesso, però, ci si chiede ancora quale sia il modo migliore per assumere questa sostanza, che può essere fumata come una normale sigaretta, che può essere consumata attraverso una tisana alla canapa e che può essere inserita in moltissime ricette della nostra cucina sotto forma di olio di CBD. In questo articolo vi forniremo la ricetta per preparare degli ottimi pancakes all’olio di CBD, i quali rappresentano un modo perfetto per iniziare la giornata con una splendida colazione: la ricetta è semplicissima, e sarà sufficiente sostituire l’olio classico con quello di CBD. Per poterli preparare e gustare, sarà sufficiente acquistare tutti gli ingredienti, tra cui (ovviamente) l’olio di CBD, che si può acquistare in un qualunque negozio di erba online. Una volta pronti i vostri pancakes, potrete decidere di accompagnarli con quello che preferite: crema di nocciole, marmellata, frutta secca, frutta fresca, burro d’arachidi, sciroppo d’acero o qualunque cosa vogliate.

Vediamo insieme quali sono gli ingredienti necessari e il procedimento per preparare questo ottimo piatto!

Ingredienti

Ecco la lista degli ingredienti da acquistare e da utilizzare per preparare questa ricetta:

uno o due cucchiaini di olio di CBD;

225 grammi di farina;

50 grammi di burro fuso precedentemente;

tre cucchiaini di zucchero vanigliato;

un cucchiaino e mezzo di lievito in polvere;

mezzo cucchiaino di sale;

450ml di latte;

2 uova grandi.

Durante la preparazione saranno necessarie anche due ciotole, una spatola e una padella antiaderente.

Per concludere, preparate anche gli ingredienti con cui avete deciso di accompagnare i vostri pancakes, che siano lo sciroppo d’acero, la frutta fresca, la crema alla nocciola o qualunque cosa voi preferiate.

Procedimento

La prima fase di questa ricetta prevede di mescolare in una ciotola tutti gli ingredienti secchi e, quindi, lo zucchero vanigliato, il sale, la farina e il lievito; nell’altra ciotola, si devono mescolare gli ingredienti liquidi, cioè le uova, l’olio di CBD, il latte e il burro fuso. Una volta terminati questi due mescolamenti, bisogna unire i composti di queste due ciotole in un’unica ciotola, cercando di ottenere un impasto simile ad una pastella. Attenzione: non è necessario che la pastella sia liscia come l’impasto di una torta; sarebbe meglio se la pastella presentasse dei grumi, utili a ottenere dei pancakes voluminosi e morbidi.

Preparato l’impasto, ci si deve spostare sui fornelli. Bisogna accendere il fuoco e mettere a scaldare la padella: solo quando la padella sarà calda, si potrà procedere con la cottura dei pancakes, per cui sarà necessario versare quanto impasto si desidera, a seconda delle dimensioni desiderate. Per capire se i pancakes sono pronti, sarà sufficiente osservare con attenzione la loro superficie: se iniziano a formarsi delle bolle, allora vuol dire che è giunto il momento di girare i pancakes dall’altro lato, per farli cuocere anche da quella parte; quando anche in questa seconda parte risultano essere quasi dorati, sono pronti per essere gustati.

I pancakes sono ottimi sia caldi che freddi, a seconda delle vostre preferenze: questo è il momento di scatenare tutta la vostra creatività e di aggiungere i vostri ingredienti preferiti. Il nostro consiglio è quello di aggiungere sciroppo d’acero, crema di nocciole e frutti rossi, come per esempio fragole e lamponi: provate questa combinazione, siamo certi che non ve ne pentirete!

Inoltre, i pancakes all’olio di CBD possono essere conservati in frigorifero per tre giorni, termine entro il quale sarebbe opportuno e consigliabile consumarli tutti.