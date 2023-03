La Sardegna è una bellissima regione italiana, un’isola nel Mar Mediterraneo, nota per le sue meravigliose spiagge, il suo mare cristallino, la sua storia e la sua cultura, oltre alla sua deliziosa cucina regionale.

Villaggi in Sardegna sul mare all-inclusive

Se decidessimo di passare le nostre vacanze estive in Sardegna, ci sono tantissime stupende località turistiche dove soggiornare.

Possiamo contattare un’agenzia di viaggi, anche online, e scegliere la zona della Sardegna dove prenotare un villaggio o una casa vacanze, a seconda delle nostre esigenze. Se amiamo le comodità e avere sempre tutto a portata di mano, facendo una vacanza molto rilassante, allora possiamo scegliere tra i villaggi in Sardegna sul mare all-inclusive, che offrono la formula tutto compreso, e ci permettono anche di risparmiare.

Villaggi in Sardegna all inclusive per famiglie

Se viaggiamo con la famiglia troveremo una vasta scelta di villaggi in Sardegna all-inclusive per famiglie, dotati di tutti quei peculiari servizi utili per chi viaggia con bambini o famigliari anziani. Qui avremo menu per bambini, biberoneria, area nursery, noleggio passeggini, e ancora accessi per disabili e anziani, senza barriere, insomma tutte quelle caratteristiche che rendono una location accessibile e confortevole per tutti.

Quando ci apprestiamo a scegliere la zona della Sardegna dove prenotare un villaggio, dobbiamo per prima cosa decidere se visitare la Sardegna del sud o quella del nord.

I villaggi turistici in Sardegna del sud

Nella Sardegna del sud ci sono bellissime zone incontaminate e ricche di storia, dove trovare anche bei villaggi turistici in mezzo alla natura.

La Costa Verde è una zona di costa ancora selvaggia e incontaminata della parte sud-occidentale dell’isola, con bellissime e lunghe spiagge di sabbia dorata e dune. Si possono effettuare escursioni nella natura e tuffarsi in un mare azzurro e incontaminato. Cagliari è il capoluogo della Sardegna, dove possiamo conoscere un mix di storia, tradizioni, cultura e belle spiagge. Da vedere è il Castello di Cagliari, il Bastione Saint Remy, e il Parco di Molentargius Saline, e come spiagge famosa è quella del Poetto.

I villaggi turistici in Sardegna del nord

Se decidiamo di prenotare presso villaggi turistici in Sardegna nord dobbiamo sapere che il nord della Sardegna è la parte più frequentata dai turisti, ricca di movida notturna e locali.

Infatti qui si trova la Costa Smeralda, una delle zone più note e turistiche, nella regione della Gallura. Le sue bellissimi spiagge comprendono ad esempio la Spiaggia del Principe e la Spiaggia di Capriccioli. Qui si trova anche il turismo vip e tanti resort di lusso.

Possiamo ricordare anche l’arcipelago della Maddalena, nella parte nord-orientale della Sardegna, formato da isole e isolotti, vicino alla Costa Smeralda. Qui potremo trovare spiagge tranquille, acque cristalline e fondali ricchi di flora e fauna marina, ideali per fare snorkeling e immersioni.

Villaggio turistico in Sardegna sul mare

Cosa c’è di meglio in fondo che trascorrere le ferie in un villaggio turistico in Sardegna sul mare? Potremo svegliarci la mattina e ammirare l’azzurro del cielo e del mare che si fondono insieme, illuminati dai primi caldi raggi del sole.

Per andare in spiaggia basterà scendere di qualche scalino o una piccola stradina, e saremo nel nostro posto spiaggia, senza fatica.

Villaggi in Sardegna economici

Se decidiamo di prenotare le ferie in un villaggio turistico, non dobbiamo pensare di spendere chissà quanto, oggi infatti esistono anche villaggi in Sardegna economici, per tutte le tasche.

Potremo infatti optare per un last minute o last second, delle offerte che hanno prezzi molto ribassati perchè escono sono qualche giorno prima della partenza.

C’è da sapere anche che solitamente i bambini sotto i 12 anni non pagano in un villaggio, quindi possono soggiornare gratuitamente, il che è un notevole risparmio per una famiglia.