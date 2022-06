Trascorrere una vacanza in Sicilia significa avere un intero mondo da scoprire, tra splendide spiagge, borghi e località ricche di fascino e di storia e un mare che non ha nulla da invidiare alle atmosfere caraibiche.

Destinazione perfetta per le coppie romantiche, ma anche per le famiglie e per chi ama la compagnia e gli sport acquatici, la Sicilia possiede un patrimonio paesaggistico e naturale incomparabile e in gran parte ancora incontaminato, e rappresenta una meta particolarmente ambita da parte del turismo internazionale, non solo nel periodo estivo ma in tutti i mesi dell’anno, grazie al clima tipico di un ambiente mediterraneo.

Per chi non resiste all’incanto di un mare limpido e smeraldino, per chi desidera trascorrere una vacanza rilassante, con la spiaggia a pochi passi dalla porta, e per chi vuole conoscere la bellezza e la storia di un territorio affascinante, la costa e le acque della Sicilia rappresentano un appuntamento immancabile.

I villaggi turistici in Sicilia firmati da iGV propongono agli ospiti soluzioni su misura in un ambiente esclusivo e di alto livello, offrendo una location lussuosa, accogliente e dotata di ogni genere di comfort, ideale per soddisfare qualsiasi esigenza e preferenza e per incontrare ogni tipo di richiesta.

Per l’estate 2022, iGV offre l’opportunità di alloggiare nei villaggi turistici siciliani di Marispica e di Baia Samuele usufruendo di una serie di sconti, riservati a chi prenota in anticipo. Prenotare online e in anticipo è comunque la soluzione migliore sia per usufruire di interessanti promozioni, sia per evitare il rischio del tutto esaurito.

Perché scegliere le coste siciliane come meta per le vacanze

La Sicilia è un’isola realmente incantata, in grado di regalare forti emozioni e di realizzare il desiderio di chi è in cerca di bellezza, di relax, di un momento di romanticismo e di poesia e di un mare a dir poco stupefacente.

Trascorrere un periodo di vacanza in un villaggio turistico siciliano è anche un’ottima idea per disporre di un punto di partenza perfetto per organizzare un tour di tutta l’isola, e per scoprirne l’enorme ricchezza non solo naturalistica ma anche artistica e storica.

L’ iGV Club Baia Samuele si trova immerso nello splendido paesaggio della Costa Iblea, nella zona meridionale dell’isola, in una posizione eccezionale, a breve distanza da Modica, una località considerata Patrimonio dell’Umanità in merito alla rilevante presenza dello stile architettonico denominato Barocco Siciliano.

Alloggiare al villaggio / club di Baia Samuele è la scelta perfetta per godersi il mare in tutto relax, ideale anche per le famiglie che desiderano tranquillità e sicurezza. La Costa Iblea e i luoghi del Barocco Siciliano costituiscono uno dei siti turistici più rinomati di tutta la Sicilia, sia per le spiagge e le località balneari, sia per la bellezza dell’arte barocca, tipica di tutta questa zona.

Scegliere questa parte della Sicilia per le vacanze estive o per una breve pausa in primavera o in autunno, significa lasciarsi catturare dallo splendore della spiaggia, concedersi momenti di totale relax e, per le coppie più romantiche e sognatrici, passeggiare sotto i raggi del sole al tramonto.

Tutto il comfort e il lusso di un resort esclusivo

Gli iGV Club della Sicilia permettono di trascorrere momenti indimenticabili insieme alla propria famiglia o gli amici, grazie ad un servizio curato in ogni minimo dettaglio e alla massima disponibilità da parte dello staff.

Un’attenzione particolare riguarda le famiglie, che possono trovare benessere e sicurezza per bimbi di ogni età, con la presenza di una nursery dedicata ai piccolissimi, e di un intrattenimento specificamente dedicato a bimbi e ai ragazzi, per permettere loro non solo di divertirsi, interagire e fare amicizia, ma anche di partecipare a momenti di gioco e creatività educativi e formativi. Oltre a gustare le specialità di una cucina studiata per rispondere alle esigenze dei piccoli.

Naturalmente, i club iGV offrono una grande scelta di attività ricreative e sportive anche ai grandi: serate con musica dal vivo, piano bar, spettacoli, gare e tornei. Il tutto immerso nella cornice di un ambiente raffinato, arredato con gusto, confortevole e riposante.

Viaggio tra il mondo del Barocco e i luoghi di Montalbano

Scegliere la Costa Iblea come meta per le vacanze è l’occasione ideale non solo per ammirare le opere del Barocco Siciliano, ma anche per riscoprire, e vedere di persona, le location più famose delle avventure del Commissario Montalbano. Gli appassionati della celebre serie televisiva hanno la possibilità di trovare, a pochi chilometri di distanza, la casa del Commissario Montalbano a Punta Secca, il Commissariato, che sarebbe il Municipio di Scicli, e il quartiere antico di Ragusa.

Un’occasione in più per scegliere la Sicilia, e in particolare la Costa Iblea, come meta turistica, e per alloggiare in un club iGV. In qualsiasi momento, è possibile richiedere un preventivo direttamente online, indicando la destinazione e il periodo in cui si ha intenzione di pianificare il proprio viaggio in Sicilia.

Come sono strutturati i villaggi vacanze di iGV

L’intento è quello di offrire agli ospiti dei club vacanze iGV un ambiente elegante e confortevole, con una formula molto versatile, personalizzabile e adatta a rispondere ad ogni richiesta.

Oltre alla presenza di ristoranti, caffè e negozi, e all’assistenza per grandi e piccoli, il villaggio club consente di praticare l’attività sportiva ideale, scegliendo tra sport acquatici e non: dalla vela al tennis, dal fitness alla danza, dal nuoto alla scherma, con l’ulteriore possibilità di prendere lezioni private anche per i principianti.

Gli appassionati del diving, in particolare, possono praticare il proprio sport preferito in tutta sicurezza, e avere a disposizione l’attrezzatura necessaria.

Ovviamente, anche per chi non ama particolarmente lo sport è comunque possibile partecipare ad attività molto interessanti, prendendo parte a corsi di ballo, laboratori artistici e attività di gruppo, con una ricca programmazione di iniziative e di eventi, che si modifica continuamente.

La Sicilia è un luogo di sogno per un momento di vacanza, e scegliere un club iGV è l’occasione ideale per scoprire gli aspetti più affascinanti dell’isola con il valore aggiunto del comfort, del divertimento e del relax.